Att komma till Åre känns för varje gång mer och mer som att komma hem.

Till Stockholm.

Vad saker kostar. Frisyrerna. Sättet folk pratar och beter sig. Märkeshetsen. Det är stänk av city mitt i fjällvärlden.

Fast vi har inget berg som reser sig 1420 meter över havet i huvudstaden. Det är därför Åre och inte Stockholm drar igång alpina-VM på tisdagen och det är därför Åre är en nyckelplats i Stockholms OS-ansökan.

Jag var inne på min tredje månad som DN-krönikör när jag i början av 2004 skrev att Stockholm borde söka vinter-OS ihop med Åre. Nu är tanken nära verklighet.

Det är tolv år sedan Åre hade sitt senaste VM. Det är bara sju år till det kan köras OS-tävlingar i backarna.

Och det är bara fyra månader innan det avgörs var OS 2026 ska gå. Sverige får nu en perfekt, sista chans att visa vad man går för som arrangör,

Förutom invändningar när det gäller byggen och budget – som jag kommer till – är det en annan sak som gör mig mycket skeptisk till Åre som en del av OS:

Vädret. Det ökända, nyckfulla Åre-vädret.

Jo, jag vet. Alla alpina arrangörer är vana vid att flytta och skjuta fram tävlingar men Åre är speciellt. 2007 fick VM en kaosstart.

Det behövs inga starka vindar för att halva skutan ska stänga och trycka ner alla skidåkare i liftsystemet och skapa gigantiska köer. Vi som turistat här kan det där. Vi vet att det är som att köpa en lott när man betalar för ett dyrt liftkort.

För en alpin tävlingsarrangör kan dåligt väder göra att banor kapas så att de till slut blir för korta.

Därför är jag säker på att folket bakom Åres VM och Stockholms OS-ansökan just nu med maniska tummar attackerar varenda väder-app som finns.

Dåligt VM-väder skulle inte ensamt kunna släcka Stockholms OS-drömmar, men det skulle knappast göra ont nere i Milano.

Just nu ser vädergudarna ut att vara med personerna som ska ha VM och vill ha OS.

När mitt nattåg till slut rullat in i Åre tre timmar sent (det får man vara nöjd med) har molnen just rullat bort.

Inne vid ackrediteringen träffar jag Anja ”Tre guld” Pärson som gjorde VM till sitt senast mästerskapet var här och vid torget håller jag på att köra på SOK-basen Mats Årjes.

En gång var han som vd och andra styrande på Skistar sura för att jag sågat blåsningen när man betalar fullt pris för liftkort men många liftar står still.

Den här måndagen gick det mesta. Det var ingen vind, inga köer. Bara vykortsvy från toppen och perfekt snö hela vägen ner. Åre var en förförisk påminnelse om varför jag trots många besvikelser fortfarande kan bli förälskad i platsen.

Prognoserna för den första tävlingsveckan är lovande men jag går inte på den enkla finten. Knarkar man väderappar vet man att sånt där inte är att lita på. Man tar en dag i taget.

Jag har ända sedan den där krönikan för 15 år sedan varit oförändrat positiv till ett vinter-OS i Stockholm. Därmed inte sagt att jag köper allt i Sveriges aktuella ansökan.

En orsak till att Sverige är en bra OS-värd är en person som Christer Wohlin. Om OS verkligen ska ändras ska spelen gå i länder där kritiker blir hörda och tas på allvar.

Jag håller med idrottsprofilen Wohlin om delar av kritiken han framförde i DN. Annat är vi helt oense om.

Den stora skillnaden är att han inte gillar OS som företeelse.

Det gör jag. Jag gillar hela idén med att människor från alla hörn och olika idrotter träffas, tävlar och lägger åsiktsskillnader åt sidan under ett par veckor.

Jag har ofta kritiserat att OS används som politisk propagandaplats men om de senaste spelen på allvar får Nord- och Sydkorea att närma sig varandra tänker inte jag gnälla.

Wohlin säger att bristen på ansökningar visar att OS är en förlegad tanke. Grejen är att han då kritiserar den OS-modell som varit. Den dyra och odemokratiska. Den som ska bort.

Att ansökningarna varit så få är ju just det som får Internationella olympiska kommittén att vilja göra om OS. Spelen ska bantas och bli möjliga för fler länder att ha. Det är det som gör att Stockholm med sina spridda spelplaner ens kan vara aktuellt.

Framtidens OS – som ska skapas under parollen Agenda 2020 – ska vara billigare och inte bestå av en massa nybyggen som sedan inte används.

Därför tror jag att Stockholm vinner OS-kvalet, trots att jag egentligen inte gillar den svenska modellen.

Om Stockholm vinner blir det ett smartare och ekonomiskt vettigare OS än det jag en gång föreslog. Nackdelen är att det blir mindre av det som är det bästa med att vara på ett OS, närheten till en mängd stjärnor och blåbär i många olika idrotter.

Stockholms OS-planer är en massa VM utspridda i Jämtland, Dalarna, Stockholm - och Lettland. Att höra SOK-höjdaren Peter Reinebo krysta fram en koppling mellan Stockholm och Sigulda är det mest komiska med Stockholms OS-propaganda.

Christer Wohlin tror att ett OS i Stockholm skulle vara skadligt för breddidrotten. Jag tror precis tvärtom.

I den OS-tanke jag lanserade 2004 skulle det behövt byggas en hel del i Stockholms-området. Nu är det endast en skridskooval och en skidanläggning. Det är bara att kolla på hur många som åkt skidskor och skidor i och runt Stockholm de senaste veckorna för att se att behovet bland bredd och motionärer finns.

Ingenting talar för att det skulle byggas mer för breddidrotten om Sverige inte får OS.

Däremot vet alla att det finns få som är så populistiska som politiker. Om Sverige får spelen kan ni ge er f-n på att en massa politiker kommer ut som idrottskramare. Det skulle bli ett ökat fokus på idrott i många sammanhang.

Det svåraste med Stockholms OS-planer är att ingen vet hur Agenda 2020 håller i verkligheten. Agendan har aldrig testats och det har aldrig arrangerats ett så utspritt vinter-OS som det Sverige planerar.

Dessutom finns en del oklarheter kring bygget av en skridskooval i Järfälla och skidanläggningen i Botkyrka.

Det jag är mest tveksam till är ändå de inhemska intäkterna från sponsorer och biljetter. Där har svenska mästerskapsarrangörer genom åren både varit lysande och lallare när det gäller att pricka rätt i kalkylerna.