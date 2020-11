Johan Esk: Att spela matchen har passerat gränsen för galenskap

Det går inte att tänka på onsdagens träningsmatch mellan Danmarks och Sveriges herrlandslag i fotboll utan att börja nynna på Mejas poplåt från 1998:

”It's all 'bout the money

It's all 'bout the dum dum da da dum dum

I don't think it's funny”

Det här är dumt.

Det här är inte roligt.

Det här handlar bara om pengar.

Och kalkonen Danmark–Sverige får mig också att tänka på en annan, ännu äldre musikklassiker. Progglåten ”Stoppa matchen”.

Som DN skrev häromdagen kommer Svenska fotbollförbundet att råka ut för ett bortfall av intäkter som ligger runt 80 miljoner kronor under 2020. Vi kan anta att svenskarnas danska kollegor tittar ner i ungefär lika djupa, svarta hål.

Att förbunden i det läget ringer till rättighetsinnehavare och säger att matchen ställs in, vi får betala tillbaka pengarna, det finns inte på den ekonomiska kartan. Dessutom går det säkert att peka på en massa praktiska aspekter men det finns ju ingen som helst bollkänsla i att spela den här matchen.

Alla smittkurvor stiger. Restriktioner införs. Patienterna blir fler. Danska minkar masslaktas. Men tydligen ska en helt meningslös match spelas. Vilket stolpskott.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson är hemma för att en anhörig är (eller har varit) smittad och en hel hög med spelare som tillhör brittiska klubbar kan inte komma på grund av Storbritanniens karantänsregler.

Det är ändå ingenting mot läget i hemmalaget.

Både förbundskaptenen Kasper Hjulmand och den assisterande förbundskaptenen Morten Wieghorst är satta i karantän.

Sju spelare med brittisk klubbadress har tvingats lämna återbud och det är så många spelare som är i karantän (vid tisdag lunch var det nio spelare) att det gick lösa rykten om att Preben Elkjaer skulle fimpa cigaretten och leta upp ett par gamla läderdojor.

Ingen publik. Knappt några ordinarie spelare. Ingenting att spela för.

Varför ska matchen då spelas till varje pris?

Det ligger förutom det ekonomiska så djupt rotat i elitidrottens natur att matcher och planer ska genomföras. Eller, det hänger så klart ihop.

Under pandemin har det hittats på fantasifulla lösningar med olika bubblor där tävlingar och slutspel har kunnat genomföras.

Sportvärlden har haft spikskorna på för att hålla verksamheten igång. Skillnaden har varit markant mot kultursektorn där det mest har ropats på mer pengar. Digitala konserter borde ha testats mer och tidigare.

Problemet med idrott som sker med konstgjord andning är att intresset bara sjunker och sjunker. Bubblorna med NHL-, NBA- och Champions League-slutspel var precis vad jag orkade jag med.

Att Sarah Sjöström och andra stjärnor håller på och simmar dag ut och dag in i Budapest är för mig helt iskallt. Det enda intressanta därifrån var när Michelle Coleman berättade för min DN-kollega Malin Fransson om hur det var att leva i den där Budapest-bubblan.

Fotbollens höga företrädare pratar ofta om signal- och symbolvärdet i det man håller på med.

Att blåsa igång den här träningsmatchen Danmark-Sverige signalerar total tondövhet.