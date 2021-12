Johan Esk: Bragdguldet? Rätt lag vann!

Vad säger du om valet?

– Att det var ovanligt tuff konkurrens men ändå ett ganska givet val. Rätt lag vann. Dessutom var det ett historiskt val. Ridsporten har aldrig fått priset tidigare.

Varför var det rätt val?

– För att det blev ett OS-år och då väger alltid OS-guld tungt, i alla fall om det kommer i stora sporter. Friidrottarna Armand ”Mondo” Duplantis och Daniel Ståhl hade behövt sätta nya världsrekord för att kunna komma förbi ryttarna. I ”Mondos” fall spelar det nog in att han fick Bragdguldet förra året.

Skridskoåkaren Nils van der Poel, då?

– Han måste ha varit den tuffaste utmanaren. Sättet han slagit skridskovärlden med häpnad, det är anmärkningsvärt på alla sätt. Men jag tror att juryn gjorde det enkelt för sig och räknar med att Nils van der Poel gör succé i OS i Peking och då kan få priset nästa år.

Vad minns du av ridsportens stora guldkväll i Tokyo?

– Att den där känslan att guldet bara skulle hem gick att ta på. Det var så otroligt imponerande med den totala fokuseringen inför och prestationen under omhoppningen om guldet. Hela tävlingen skulle avslutas med att Peder Fredricson behövde rida felfritt och ruskigt fort och han och All In var snabbare än vad jag trodde var möjligt. Det var en uppvisning i absolut världsklass.

– Sverige tog tre guld vid sommarens OS. Gemensamt för OS-vinnarna var en sak som var så tydlig när man träffade Duplantis, Ståhl och ryttarna på plats i Tokyo. De var bara där för en sak – att vinna. Den känslan spreds inte lika tydligt från några andra än guldmedaljörerna.