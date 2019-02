Charlotte Kalla själv säger att hon inte vet.

Magnus Ingesson har tränat Kalla i många år, han säger att han inte vet.

Så hur ska någon veta svaret på frågan inför lördagens skiathlon-lopp:

Hur är det med Charlotte Kallas form?

Eller som de nästan skulle ha sagt i fredagsfinalen av På spåret:

– Vart är hon på väg?

Charlotte Kalla har startat fyra raka mästerskap med att ta medalj på den här distansen som börjar med 7,5 kilometer klassisk åkning och går vidare med en lika lång skejtdel.

Hon tog OS-guld förra året och ändå var läget fram till fredagens förmiddag att hon skulle få smyga lite i skymundan. Då, när Kalla var ute på ett sista träningspass i ett regnigt Seefeld, kom beskedet:

Ebba Andersson startar inte.

Det som nyss var Sverige största medaljhopp står över på grund av ”irritation i luftvägarna”. Den absolut största utmanaren till storfavoriten Therese Johaug sparar sig till senare lopp och det gör att Sverige och Kalla är i samma läge som vanligt:

Charlotte Kalla är det enda medaljhoppet.

Som säsongen sett ut är det omöjligt att säga var Charlotte Kalla står.

Det som talar för Kalla är att hon och hennes tränare Magnus Ingesson brukar vara suveräna på att få till formen till mästerskapet. De traditionella tester hon gjort på uppladdningslägret i Seiser Alm har både enligt Charlotte Kalla och fystränare Stefan Thomson gett bra svar.

Kalla har en annan, mer satt, kroppsbyggnad än exempelvis Andersson och Johaug. Kalla är därför mer beroende av form för att få till tekniken men när formen kommer kan utvecklingen också ge större effekt.

Det som talar mot Kalla är säsongens kurva och att hon i år inte kom till Seiser Alm-lägret med bra form och starka resultat i ryggen.

Avståndet till de bästa bara ökade under vintern innan hon till slut, mitt under SM, valde att kliva av och i stället hämta andan.

Charlotte Kalla under en pressträff i Seefeld. Foto: Jonas Lindkvist

Kallas blick brukar vara svart av ilska och besvikelse när loppen inte gått som hon velat.

I vinter har blicken bara mer och mer blivit tom. Hon har sett lika förvånad ut som alla andra när hon ska förklara vad som (inte) hänt i spåret.

Om hon tränat för hårt för att kunna matcha Johaug? Nej, hon och hennes tränare säger att det inte är så. Däremot har kroppen inte återhämtat sig som den brukar.

Charlotte Kalla har under karriären brottats med att inte låta det som händer i spåren helt sätta prägel på hur hon mår utanför.

Ska man döma av de korta stunder jag träffat henne i Seefeld verkar hon ha kommit en bit på väg. DN-trion hade just rullat in i den lilla VM-staden och skulle gå in i en affär för att bunkra mat när Kalla, Ida Ingemarsdotter och Stefan Thomson kom ut.

– Tjeeenare, sade Kalla med ett brett leende.

Dagen efter berättade hon att de köpt 48 ljus till Ingessons födelsedagstårta och under den där mediaträffen gav hon ett avslappnat intryck:

Ungefär som att Kalla nått ett det-är-som-det-är-läge. Hon har gjort allt vad hon kunnat. Hon har som vanligt inte lämnat någonting åt slumpen i förberedelserna. Nu ska hon bara göra precis allt hon kan i VM och se hur långt det räcker.

Kalla har tagit individuell medalj i tre OS och två VM. Jag tror att hon gör det nu också och jag tror att hennes bästa chans är i den avslutande tremilen.

Hennes medaljchans under lördagen är att det kan bli en avvaktande körning i striden om silvret – nu när Ebba inte är med.

Loppets klassiska del startar med 1,6 kilometers stigning. Där räknar alla med att Therese Johaug kommer att köra stenhårt direkt och där räknade alla med att Ebba Andersson var den enda som skulle kunna haka på.

Therese Johaug ska efter dopningsavstängningen göra sin första stora start på fyra år.

I ryggen har hon då Den Stora Lögnen.

Det är när hon pratar om sina egna resultatförväntningar inför VM-dagarna i Seefeld hon ljuger så att det blir löjligt och så att hon omöjligt kan tro sig själv.

Hon säger att hon drömmer. Om en medalj.

Så om VM är över och Therese Johaug står där med en enda bronspeng är hon alltså nöjd?

Nog för att Norge med sina reaktioner på Calle Halfvarsson-videon och den briljanta tv-serien Dag visat att humornivån är annorlunda på andra sidan gränsen men det finns ju gränser.

När Johaug menar att hon är allvarlig med sitt mål, nej dröm, känner jag bara:

Varför säger folk saker?

I min och alla andras bok är Therese Johaug storfavorit att ta fyra guld. Tre på egen hand och ett i stafett.

Hon har vunnit alla lopp hon startat efter avstängningen. Ibland har hon vunnit stort. Ibland har hon vunnit större. Jag är säker på att hon hade kunnat vinna ännu större men hon har inte behövt tömma sig totalt på krafter i slutet av loppen, de har redan varit avgjorda för länge sedan.

Det är inte andra åkare som är det stora hotet mot Therese Johaug.

Det är sjukdom, stavbrott och en ”smörrebom” som är så kraftig att laviner går i Seefeld.

Det har hänt. Under VM i Falun vallades de norska damerna bort totalt i 10 kilometer fri stil. Att det ska hända tre gånger i Seefeld är lika troligt som att Malmö FF ska starta allsvenskan lika svagt i år som 2018.

VM i Falun 2015 var Johaugs senaste mästerskap. Det där misslyckade milloppet var den enda av fyra starter som inte slutade med att hon tog guld.

Therese Johaug säger att hon blivit bra mottagen av andra åkare och publik efter sin avstängning.

Och även om ingen har glömt att hon åkt fast för att ha använt fel läppsalva är inte det största problemet med hennes comeback.

Det största problemet för sporten är om VM-tävlingarna blir lika odramatiska som loppen i världscupen varit.

Läs mer:

Johan Esk: Therese Johaug startar VM med den stora lögnen

Johan Esk: Skid-VM borde inte gå nu om man vill rädda sporten

De största svenska medaljhoppen på skid-VM

Guide till hela skid-VM: •Tävlingsschema •Svenska åkare •Stjärnor