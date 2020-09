Johan Esk: De allsvenska lagen har mycket att lära av Federer

Robin Söderlings Sommar i P1 var en stark skildring av hur den mentala ohälsan kan förlama en människa och förstöra en idrottskarriär.

Mindre uppmärksammat blev det som märkligt nog uppmärksammas lite när det pratas om elitidrott. Att grunden handlar om att göra vad som krävs för att vinna.

Den förre tennisstjärnan berättade hur han besviken över sitt spel och förlusten tidigt i US Open 2008 hade sett Roger Federer i omklädningsrummet.

Söderling undrade frustrerat:

– Hur kan du alltid spela så bra? Hur gör du?

Schweizarens svar förvånade Söderling. Mannen som har 20 Grand slam-titlar och 310 veckor som världsetta sade:

– Jag spelar nästan aldrig bra. Jag vet att jag vinner mycket men du frågar om jag alltid spelar bra. Det är inte så ofta, nästan aldrig.

Robin Söderling sade i sitt radioprogram att han där och då insåg:

– Den bästa spelade inte för att spela bra. Han spelade för att vinna. Det räckte med att slå den på andra sidan nätet.

– Jag ville att allt skulle vara perfekt för då kunde jag inte förlora. Jag måste lära mig att vinna när jag är dålig. Alla kan vinna när de är bra.

De allsvenska lagen har helt glömt det där.

Årets allsvenska serie visar att svensk elitfotboll på herrsidan kommit så långt i sin förändring att det basala målet glömts bort. Att vinna.

Att ”spela bra” har blivit helt styrande och förblindande.

Ungdomsfrågan ”Hur ska vi spela?” har även på elitnivå ersatt den som borde styra: ”Hur ska vi vinna?”. Med frågan har det kommit en stor dos naivitet i spelet.

Det här är resultatet av den nödvändiga reaktion som kom på den förra dominerande svenska fotbollskulturen. Den byggde på att leva på motståndarens misstag, snabbt utnyttja dessa och först och främst och sist alltid, alltid, alltid se till att försvarsspelet var urstarkt.

I dag vill alla lag att det egna spelet ska vara så bra att det räcker till seger. Problemet är att när spelet hackar finns ingen tillräckligt stark grund att stå på för att slita hem tre skitiga poäng.

För det allmänna underhållningsvärdet är utvecklingen naturligtvis kanon. För de enskilda lagens supportrar är det mer oroande.

Det är söndagens derbylag AIK–Hammarby två exempel på.

AIK inledde säsongen med att lansera en ny offensiv spelstil med en hel del nya, unga spelare. Det gick så illa att tränaren Rikard Norling fick lämna det sjunkande skeppet. Nu handlar det om att hålla sig flytande med poängen som krävs.

Hammarby spelade 2019 en fotboll som inte var långt ifrån det perfekta efter lagets spelidé. Laget släppte in en hel del mål men vad gjorde det? Laget körde över motståndarna med sin målproducerande offensiv.

När offensiven började svikta i år syntes tydligt att spelet som 2019 sett så lätt ut alltid varit väldigt svårt att få till. 2020 har blivit jakten på det försvunna spelet istället för krigandet för de säkra segrarna.

I år har Hammarby lyckats åka ur Europa-spelet utan att ens vara utanför Sverige. När laget förlorade hemma mot Lech Poznan sade matchen allt om Hammarbys 2020.

Laget släpper in billiga mål efter slarv. Laget gör en bra första halvlek men tappar massor efter halvtid och rasar ihop på slutet. En spelare blir utvisad (ja, andra gula kortet på Jeppe Andersen var billigt och ja, motståndarna filmade konstant men så är livet ute i den stora världen). Nyckelspelare är skadade före, andra blir skadade under matchen (det där måste Bajen utreda ordentligt) och det är obefintlig matchcoachning. Att tränaren Stefan Billborn inte bytte in pigga ben vid 0-1 var obegripligt.

Trots alla mål 2019 blev Bajen ”bara” trea i allsvenskan. Att Djurgården tog guldet berodde en hel del på att tränarna och spelartruppen levde som Federer lär.

Djurgården hade matcher när spelet satt som det skulle. Men även annars såg laget till att inte släppa till så mycket att det skulle bli förlust och det kördes ända in i kaklet för att säkra en seger.

Djurgården inledde årets serie likadant. Sirius spelade lysande i premiären men Djurgården åkte hem med segern. Efter det har Kim & Tolles lag hackat och hostat som alla andra.

Norrköping inledde urstarkt men den lilla variationen på startspelare i det tuffa spelprogrammet satte sedan spår. Exempelvis Sead Haksabanovic har tappat allt.

Elfsborg är med och hugger i toppen men lyckades häromdagen slarva bort hemmasegern mot Mjällby och när BK Häcken hemma mot Sirius i veckan verkligen skulle börja flåsa serieledaren Malmö FF hörde jag radioreportern säga:

”BK Häcken gör en klassisk BK Häcken.”

Det klassiska var att laget inte klarar att vinna när det gäller som mest.

Med en match mindre spelad är BK Häcken sex poäng bakom Malmö FF. Att Malmö inte leder serien större trots alla pengar och stjärnor beror på samma sjukdomssymtom som alla andra i allsvenskan.

Laget klarar inte att bara sopa hem segrar. På de tre senaste matcherna har laget bara tagit två poäng. Allt för spänningen?

Någon timme efter AIK–Hammarby börjar IFK Norrköping-Malmö FF.

Av dessa fyra ligger AIK sämst i serien men är tydligaste söndagsfavoriten. För AIK fokuserar numera bara på att vinna.