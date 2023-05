Johan Esk: Den finländska fixeringen går inte att ta på allvar längre

Jösses, vad det sög till i hockeyljumskarna i veckan av det smörgåsbord spelschemat dukade upp. Exempelvis var tisdagens läckerheter:

Danmark–Österrike.

Frankrike–Ungern.

Slovenien–Norge.

Schweiz–Kazakstan.

Det var bara att dra på sig haklappen.

Att såna matcher fyller en dag visar hur VM blivit och samtidigt måste det sägas igen:

Ishockey-VM har aldrig varit för de bästa.

Ishockey-VM är i stället det perfekta exemplet på att idrottstävlingens standard inte har någon betydelse för idrottsminnenas storlek.

Vid en snabbslagning i minnesbanken rasslar det till med bilder från hockey-VM. Det är scener från olika årtionden som har det gemensamt att jag som tittare varit bra på att inte bry mig om att det inte varit ett riktigt världsmästerskap.

Länge levde hockey-VM högt på att vara en oas i idrottens öde medielandskap. Man tog vad som bjöds. Tjeckoslovakien–Polen när man kom hem från skolan? Det var bara att sitta klistrad. Det kunde ju ta ett par veckor innan det var livesport på tv igen.

Ett av de starkaste VM-minnena är från 1986.

”Maskens” mål.

Eller mer – de finländska ansiktena.

Bild 1 av 2 Anders ”Masken” Carlsson och Tre Kronor fick jubla. De finländska spelarna i båset led. Foto: Jan Collsiöö/TT Bild 2 av 2 Lucas Raymond sätter en av Sveriges straffar i segern mot Finland. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

I det som då hette medaljserien ledde Sverige med 2–0 innan Finland vände till 4–2.

Och blickarna och leendena som syntes hos de finländska spelarna i båset och framför allt hos reservmålisen som öppnade båsdörren, de sade precis allt om hur mycket det betydde för Finland att vara på väg att slå Sverige.

Det var vad hela VM gick ut på för de finländska spelarna.

Finland kunde komma sist i VM – bara Sverige besegrades. Då kände sig spelarna och folket som världsmästare.

Det fanns en glöd och hunger och ilska som gick att sammanfatta som sisu hos de finländska spelarna när de mötte sina kaxiga storebröder i Sverige.

Sverige hade inte varit i krig på länge. Sverige hade nyss haft Abba och Volvo och Borg och Stenmark och välfärden var fortfarande på en annan nivå än i Finland. Känslorna som fanns i en hockeymatch uppstod långt utanför rinkarna.

Att det betydde så mycket för finländare att besegra svenskar gjorde att det blev roligare när Sverige vann mot Finland.

Roligast var det när det blev oavgjort i den där matchen 1986.

Finländska tv-bolaget Yles referent Juha Jokinen hann under matchens sista minut slå fast att Finland skulle vinna.

Sedan fick Anders ”Masken” Carlsson två lägen.

Och gjorde två mål.

Inom loppet av nio sekunder.

– Voi, voi, stönade Yle-Jokinen.

När tv-kameran återigen svepte in i det finländska båset blandades fiollådor med kniv-i-magen-smärta i ögon och ansikten. Det gick inte ens att känna skadeglädje när man såg det bottenlösa lidandet.

”Masken” var mannen bakom en klassisk upphämtning. Anders Carlsson gjorde två mål på nio sekunder. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Det var en svensk förbundskapten, Curre Lindström, som såg till att Finland lyfte blicken från Sverige mot guldet. Och det kom 1995. I Sverige. Guldet firades där den svenska OS-segern firats årets före, på Sergels torg. Mats Sundin sade en gång när vi träffades i Toronto hur upprörd han varit över det.

Själv tyckte jag mest att det var kul att Finland kunde få fira en gång. Det skulle väl inte bli så många fler gånger.

Jag såg inte det tronskifte som skulle komma. Att Finland skulle komma i kapp och blåsa förbi.

I de tre senaste VM som spelats har Finland guld, silver, guld och av bara farten åkte det också med ett OS-guld 2022.

Sverige har blivit femma, nia, sexa i VM på slutet.

Ändå är det tydligen fortfarande hur stort som helst för många finländare när Sverige besegras i hockey? Vad är det de har missat? Det är som den norska publikens primalvrål när Klæbo vunnit ett skidlopp.

När den finländska fixeringen vid att slå Sverige hade bäring i en underhundssituation var det något speciellt med det där rivalmötet. När man som svensk vände blicken uppåt var det lika speciellt varje gång Sovjet väntade.

Det kanske kunde gå. Det kanske kunde bli ett ismirakel, bara Sverige höll tätt första tio.

Det gick sällan men den där tydliga laddningen som fanns i vissa matcher gav ishockey-VM en annan hetta än i dag. Att möta Ryssland har aldrig varit samma sak och nu är landet inte ens med.

Segerlåten ”Tattoo” var enligt finländska tittarna inte ett av de tio bästa bidragen. Det är finländsk humor.

I stället kommer Eurovision-maskineriet och pumpar in lite nostalgisk svensk-finländsk rivalitet.

Loreen var på väg mot sin andra seger i Eurovision och det största hotet var finländskt. Då kom den finska tv-kommentatorn med tipset/uppmaningen att det gick att rösta taktiskt.

Det finländska folket tackade för tipset/lydde uppmaningen och gav Loreen noll poäng. Segerlåten ”Tattoo” var enligt de finländska tittarna inte ett av de tio bästa bidragen.

Det är finländsk humor.

I Finland värmde Tre Kronor några dagar senare upp till ”Tattoo” inför VM-matchen mot Finland. Att speakern trodde att det var svenskarna som valt låten retade upp publiken och när segern var klar lades det ut en tweet från Tre Kronors officiella konto. Fyra bilder på jublande svenskar och orden från Loreens låt:

”And all I care about is you, you're stuck on me like a tattoo.”

Tidningen Iltalehti skrev om tweeten:

”I Sverige vrider man en kniv i finländarnas sår.”

Den finländska fixeringen vid att slå svenskar i VM kanske håller på att få nytt liv. Bra för VM i så fall.