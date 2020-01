Johan Esk: En gång slog lilla Ljungskile (nästan) alla legendarer

Jerringpriset är Radiosportens försök till det omöjliga priset.

”Svenska folket” ska utse ”årets bästa svenska idrottsprestation, företrädesvis sedd ur ett internationellt perspektiv”.

Jerringpriset kallas för ett popularitetspris. Det är framför allt ett engagemangspris. Vinnare blir den som är bäst på att känslomässigt engagera flest röstande.

I Jerringpriset har idrottarens eller idrottens mediala storlek ingen betydelse. Engagemanget för omröstningen i idrottarens idrott avgör. Eller det breda engagemang idrottaren skapar på egen hand.

Jerringpriset är chansen för sporter med måttligt mediautrymme att visa att man finns. Därför kan striden om det 41:a Jerringpriset stå mellan orientering, bowling och bordtennis. Tove Alexandersson, laget Jenny Wegner/Josefin Hermansson, Mattias Falck.

Alexandersson har blivit femma, trea och tvåa de tre senaste åren och är favorit den här gången.

Det kan påverka Tove Alexandersson negativt om hon vunnit tidigare under kvällen. Då kan Jerringpriset skapa tröströster till andra som inget fått.

Det där hindrade å andra sidan inte Lisa Nordén när hon vann Jerringpriset som avslutning på Idrottsgalan 2013. Hon hade redan fått ta emot Bragdguldet, vunnit Årets prestation och blivit Årets kvinnliga idrottare.

Nordén visar att det inte går att se några tydliga linjer kring vad som funkar och inte om man vill vinna Jerringpriset. Behöver man vara på plats på Idrottsgalan för att ha chans att vinna? Therese Alshammar var på andra sidan jorden när hon vann.

Att Jerringpriset blivit ett engagemangspris märks inte minst i allt snack om kampanjer och förbundsuppmaningar. Snacket visar att Jerringpriset lyckats med sin viktigaste uppgift. Det engagerar och väcker känslor.

Priset är ingen doktorsavhandling. Det är ingen jury som stött och blött sina åsikter och argument för att ta fram en vinnare. Man ska ta Jerringpriset för vad det är men inte ett bevis för vad ”svenska folket” verkligen tycker.

Ett sånt pris är omöjligt att få till.

Om ett opinionsinstitut fått i uppgift att ta fram vem eller vilka ”svenska folket” tycker har gjort ”årets idrottsprestation” skulle resultatlistan präglas av det som nyss hänt eller sånt som just fått stor uppmärksamhet.

Sånt måste ha vägt in när den största skrällen i Jerringprisets historia hände.

1996 hade varit ett bra svenskt idrottsår. Det syntes i Jerringprisets topp-10-lista.

Herrlandslagets OS-silver i handboll gav bara en tiondeplats. Jan-Ove Waldners tre EM-guld räckte för att bli åtta och US Open-mästaren Annika Sörenstam kom sjua.

Pernilla Wiberg tog två VM-guld och blev femma i Jerringprisets omröstning, närmast slagen av Stanley Cup-mästaren Peter Forsberg. Agneta Anderssons/Susanne Gunnarssons OS-guld i kanot räckte till en tredjeplats men den lika bråkiga som briljanta duon kom ändå efter tvåan Ljungskile.

Ljungskile?

Ljungskile!

Nog för att det var stort av familjen Wålemarks västkustslag att gå upp till fotbollsallsvenskan men att det skulle vara det årets näst största svenska idrottsprestation? Nja.

Bara Ludmila Engquists OS-guld på 100 meter häck ansågs vassare.

Ljungskiles andraplats var slutet på något som varit vanligt under Jerringprisets första 17 år. Klubblag – ofta fotbollslag på herrsidan – nådde ofta högt.

Det första Jerringpriset gick till Ingemar Stenmark 1979. Åtta på listan var Mjällby, också för att ha tagit sig till allsvenskan.

Det var Ljungskile som fick mig att messa Radiosportens Bengt Skött, sedan ringa upp och ställa den enda rimliga frågan:

Var har ni gjort av Varberg?

Varberg och Mjällby tog sig i höstas upp i allsvenskan men stektes när Radiosportens redaktion tog ut årets kandidater.

Skött skrattar. Säger att han misstänkte att jag skulle ta upp Ljungskiles andraplats när jag ville prata Jerringprisets historia.

Skött tror att Ljungskile fick så många röster för att det blev en kult kring laget och den Åshöjden-saga klubben skapat men att det i historiens sken ser absurt ut med en andraplats för ett avancemang till allsvenskan.

Numera räcker det inte för ett klubblag att prestera i Sverige för att kvala in i Jerringprisets omröstning. Däremot kan en internationell succé vara biljetten in.

Numera tar också Radiosporten ut det antal kandidater man tycker är värda att vara med just det året, den här gången var det elva. I prisets begynnelse var det betydligt fler val på tipskupongen. De röstande kunde också på vykort (alla under 20 år får googla vykort) skicka in vem eller vilka som helst.

Fotbollen har inte vunnit Jerringpriset sedan Zlatan Ibrahimovic 2007. I år kan damlandslaget mycket väl vinna. Ishockeyn har aldrig fått Jerringpriset, trots att Tre Kronor länge kallades Sveriges folkkäraste landslag.

Och det finns riktiga giganter som enligt ”svenska folket” aldrig gjorts ”årets idrottsprestation”.

Björn Borg, Stefan Edberg, J-O Waldner, Marcus Hellner och Johan Olsson – och Anja Pärson, som fått Bragdguldet två gånger.

När Anja slog igenom med dunder och brak och tog guld och brons i alpina VM 2001 räckte det inte ens till topp-10 i Jerringpriset.

Rekordvinnaren Magdalena Forsberg fick det året för fjärde och sista gången glasskålen med Sven Jerring på.

