Johan Esk: Enda sättet att slippa näthatet är att inte vara där

Det är inte så att hatet försvinner för det, men man slipper att se eländet.

När Marcus Berg missat en målchans mot Spanien gjorde han det enda rätta. Han läste inte skiten han fick på sitt Instagramkonto. Han tog inte heller del av hur det kräktes galla i olika forum och trådar.

Men – han missade också inledningsvis den kärlek och värme han fick som reaktion på hatet.

För även om det självklart är sjukt att offentliga personer ska tvingas ta emot hat får de också ett stöd som mindre kända individer i nätdjungeln missar.

Jimmy Durmaz fotbolls-VM 2018. Dejan Kulusevski inför EM 2021. Marcus Berg under pågående mästerskap.

Varje gång hat, varje gång liknande reaktioner. Hatet fördöms, större debatt efterlyses, nya regler önskas.

De internationella globala jättarna reglerar människors sociala medier-liv men de kan själva inte sätta regler som stoppar hatet. Bank-id? Visst, om Instagram varit en svensk produkt.

Samtidigt har pudeln hela tiden sprungit runt med sin kärna till problemet.

Hat har alltid funnits. Hat kommer alltid att finnas. Hat kommer alltid att uttryckas.

Det är bara uttrycksformerna som varierar med tiden och det är mycket lättare att nå fram till den som hatas nu.

Det värsta hat, den värsta ilskan, jag varit med om mot svenska idrottare kom under fotbolls-EM 2000. (Var pappaledig vinter-OS 2002 och slapp därför skitstormen efter Belarus.)

Reaktionerna 2000 var betydligt mer enkelspåriga än de varit nu. Kritik riktades mot oss journalister som var för flata. Den heta ilskan (som i dag skulle kallas hat) mot spelarna tyckte många mejlare att vi borde framföra till spelarna.

Erfarenheterna från mejlklimatet gjorde att jag var tveksam när sociala medier slog igenom och alla på DN helst skulle synas på olika plattformar så mycket som möjligt.

Jag hade en hel del frågor om hur plattformarna skulle användas i min yrkesroll på DN. Vem skulle exempelvis ta ansvar för sånt jag eventuellt skrev i affekt en sen kväll? När skulle jag stänga av och på?

Jag fick inga tillfredsställande svar – av den enkla anledning att fenomenet var så nytt – så jag lät till stor del sociala medier vara.

Nu har fenomenet satt sig mer. De som har många följare har vant sig att stänga av och på. De vet att det då och då kommer skit i bruset. Hur det träffar beror på den psykiska balansen just då.

När det som för Marcus Berg även drabbar anhöriga är det så stört att man blir mållös.

Och när det gäller herrlandslaget i fotboll och anhöriga och nya medier och tonen där så är Maja Nilsson Lindelöf för en hel del svenskar mer känd än hennes fotbollsspelande make Victor.

– Maja är kompis med Pogbas fru, upplyste en av Maja Nilsson Lindelöfs 216.000 Instagram-följare mig om nyligen.

Jag fick också höra att Maja och Victor håller på att bygga hus.

Hur Maja Nilsson Lindelöfs Insta-situation med en tidigare landslagsspelares fru är, det känns för snårigt att reda ut och det har knappast påverkat landslaget.

Det skulle däremot ett blogginlägg hon skrev 2019 ha kunnat göra.

Under VM 2018 hade lagkapten Andreas Granqvist under uppmärksammade former stannat kvar i Ryssland när hans fru Sofie Granqvist skulle föda parets tredje barn.

Våren 2019 var Maja Nilsson Lindelöf höggravid, hennes make hade tackat nej till en landslagssamling och det hade spekulerats i orsaken.

Maja Nilsson Lindelöf skrev på sin blogg om det märkliga i att det ens var en fråga huruvida pappan skulle närvara vid födseln. Hon skrev att hon ville ”typ skjuta alla män i hela världen som har prioriterat någonting annat än att vara med sin fru på sin förlossning. Skamligt och pinsamt”.

På tal om tonen i olika medier.

