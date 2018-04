Johan Esk: Energin och svärtan gör Aviciis musik till idrottens perfekta soundtrack

Jag läste i mobilen. Tre Kronor skrev på sitt officiella Twitter-konto:

”Hur många omklädningsrum har inte förgyllts av hans musik? VM-förfesten börjar på torsdag och Tre Kronor vill stämma in i hyllningskören till Tim Bergling. Under hela Sweden Hockey Games spelar vi bara Avicii under vår uppvärmning. Vila i frid, Tim. #avicii.”

Det är i mobilen vi får våra nyheter. Många kommer alltid att minnas vad vi gjorde, var vi var, när mobilen berättade att Avicii dött.

Få länder har förlorat oskulden lika många gånger som Sverige.

Tim ”Avicii” Berglings död är en sorts förlorad oskuld. Vi har läst och hört om liknande dödsfall många gånger, en världsartist är plötsligt borta. Nu var det en svensk. En ung, svensk artist med världen som sin scen.

Avicii har varit som ett soundtrack för omklädningsrummen de senaste åren. Takten, rytmen, energin, ljudmattorna har fått pulsen att pumpa före träningar och matcher, under löprundor och gympass.

Det är inte bara därför Aviciis verk passar så bra till idrott.

Hans musik skapar en kuliss för fest. Hans texter skildrar mörker och längtan, sökande och osäkerhet. Blandningen är elitidrottens vardag.

Musiken var ett festvrål. Låttexterna ett rop på hjälp.

”I’ve seen the darkness in the light.

The kind of blue that leaves you lost and blind.”

Som idrottare kan du vara hyllad stjärna eller skadad och bortglömd. Du kan känna att du är på toppen av allting eller så finner du inte ens glädjen mitt i ljuset.

Peter Forsberg sade i söndagens ”Mästarnas mästare” att han borde njutit mer medan karriären pågick. Väldigt, väldigt många framgångsrika idrottare och ledare har jag hört säga samma sak.

För den som inte klarar kraven, platsar i laget eller blir skadad erbjuds mest av allt ensamhet. Den inre ensamhet som Avicii verkade ha som partner när allt borde varit som bäst.

Jag har också många gånger hört idrottare säga vad som gjorde att de gick hela vägen. De valde idrotten. Före allt annat.

Den lysande, nakna och smärtsamma dokumentären ”Avicii: True Stories” påminner om hur Tim Berling gjorde samma val med musiken.

Den visar också hur fruktansvärd tillvaron kan bli när det som skulle vara en dröm förvandlas till en fälla av mardrömmar som slår igen. Det märkliga med reaktionerna efter att många sett dokumentären på SVT Play är förvåningen. Va? Kan musikindustrin vara så där stenhård och cynisk?

Ja, precis som elitidrotten. Idrottande män och kvinnor kan fastna i samma cirkel av press och stress och tankar som inte vill släppa.

Elitidrotten har tagit sina första stapplande steg att prata om och belysa problemet med psykisk ohälsa som finns i den miljön. Än så länge är det mest ord. Det finns alltid någon annan som är beredd att ta platsen från den som inte klarar pressen.

I nöjesindustrin har man pratat om problemet längre men gjort ännu mindre. Utan mediciner skulle musiken tystnat för länge sedan.

Aviciis texter är ingen tung poesi för akademier, men det är sökande mitt i steget som kallas livet. Efter hans död ekar orden:

”So wake me up when it’s all over

when I wiser and I’m older…”

Samtidigt som Tre Kronor kliver av Hovets is efter onsdagens träningspass spelas Aviciis musik från Oscarskyrkans torn på andra sidan stan. De flesta av oss som står nedanför kyrktrappan vet hur texten som inte hörs går.

”…all this time I was finding myself and I

didn’t know I was lost.”

Spelarna i Tre Kronor delar en känsla med många ungdomar och unga vuxna i Sverige och världen. Avicii har alltid funnits. Han har satt musik till deras ungdom. Hans död fick vuxenvärlden att komma instormande på ett brutalt och chockartat sätt.