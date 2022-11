Johan Esk: Europas kolonialvälde stärker infantile Infantinos makt

Med tanke på Gianni Infantinos infantila utspel före och under VM-starten är frågorna logiska:

Hur kan karln ha en så stark ställning i så många delar av fotbollsvärlden?

Hur kan hans position vara så stark att ingen ens finner det lönt att ställa upp som motkandidat när han väljs om som ordförande i Internationella fotbollsförbundet, Fifa, i mars 2023?

Svaret är att han ses som en motvikt till den europeiska glufsande fotbollsjätten.

Precis som i forna kolonialtider åker européer ut i världen för att hämta råvaror som ska glänsa och kan säljas dyrt på hemmaplan. Fotbollstalanger produceras i akademier som tillverkar färdiga produkter, gångbara på den europeiska marknaden.

Det sker i vissa länder i Sydamerika. Brasilien är det tydligaste exemplet.

Det sker i vissa länder i Afrika. Senegal och Kamerun är exempel.

Det nya med den här kolonialtiden är att pengar pumpas in i Europa från andra kontinenter genom sponsorer och ägandeskap. Pengarna kommer från oljeländer i öst som Saudiarabien och Qatar, de kommer från USA i väst. Ett C More-reportage under veckan visade att 16 storklubbar i Europa har ägare från USA.

Vad Europa har och gör allt för att försvara är platsen som navet som världsfotbollen snurrar runt.

När det bubblat upp Fifa-planer på ett VM vartannat år är det tankar som skapats för att det skulle ge mer pengar till världen utanför Europa. Till de delar som inte har en bra plats i fotbollens ekonomiska ekosystem.

Så här långt har planerna alltid slagits ner hårt av röststarkt motstånd från Europa. Men behovet av VM-pengarna syntes med all tydlighet när förslaget om att 4,8 miljarder kronor av VM-vinsten skulle gå till en kompensationsfond till migrantarbetare som skadats under VM-byggena och till familjer till omkomna.

Av Fifas 211 länder nobbade 95 procent förslaget.

Pågående fotbolls-VM är som ett världs-EM. Titelstriden kommer att stå mellan spelare som tillhör klubbar i Europa.

I ett New York Times-reportage konstateras att Brasilien inte haft ett ”brasilianskt” VM-lag sedan 1986. Då hämtades bara två i truppen från klubbar utomlands.

I år är endast tre av 26 spelare från klubbar i Brasilien. 85 procent av truppen håller till vardags till i Europa.

För en del andra VM-lag ser andelen spelare i europeiska klubbar ut så här:

Senegal 96 procent.

Argentina 92 procent.

Ghana 88 procent.

Marocko 73 procent.

Japan 73 procent.

Vinicius Junior tillhör första generationens spelare att genomgå en helt ”europeisk” fotbollsutbildning i Brasilien. Foto: TT

På de brasilianska akademierna är faciliteterna, teknologin och utbildningsnivån uppbyggda enligt europeisk modell. Förhållandena är så bra att spelarna i Palmeiras akademi en gång i veckan bussas ut till jordplättar för att hålla liv i sina brasilianska rötter i spelet.

Spelarna skolas tidigt in att klara spel på tre olika positioner på planen. De erbjuds utbildning i engelska och de får se hur europeiska fotbollssystemet fungerar genom omfattande deltagande i internationella turneringar. Allt för att vara säljbara i unga år.

VM-truppens Rodrygo och Vinicius Junior tillhör första generationens spelare att genomgå en helt ”europeisk” fotbollsutbildning i Brasilien. Båda lämnade hemlandet när de var 18 år och båda tillhör Real Madrid.

I NYT-reportaget beskrivs också hur akademispelarna i Diambars i Senegal skrivs in vid 12 års ålder och tränar där under perfekta förhållanden sponsrat av Nike.

– Vi följer den europeiska modellen, säger Saer Seck, en av Diambars grundare.

Liknande anläggningar finns i Kamerun och Ghana. Där skapas talanger som ger stora pengar till de här fotbollsländerna.

Det kommer inte att hända eftersom Europa inte vill att något sådant ska ske.

Och samtidigt växer gapet ner till de länder i östra Afrika som inte finns med i den här talangindustrin. De europeiska köparna har inte lust och råd att vänta på att länder som Kenya, Tanzania och Uganda bygger upp en fungerande fotbollsstruktur.

Och för de säljande länderna är myntets baksida att de inhemska ligorna tappar i kvalitet. En undersökning för fem år sedan visade att Brasilien hade mer än 1 200 fotbollsspelare utomlands, en stor del av dessa var i Europa.

Om Europa hade större intresse i världsfotbollens allmänna välmående skulle Europeiska fotbollsförbundet, Uefa, ta beslutet att inte värva spelare från någon annan kontinent före en viss ålder. Då skulle talangernas inhemska ligor stärkas.

Det kommer inte att hända eftersom Europa inte vill att något sådant ska ske.

Däremot kan det hända saker med fotbollsvärldens balans i och med VM 2026. 1994 var USA inte redo att kapitalisera på intresset från VM. Om fyra år kommer läget att vara helt annorlunda.

C More-reportaget i samband med USA:s öppningsmatch visade att landet nu har 19,5 miljoner ungdomsspelare. I ett inslag från CBS får vi höra den här tillbakablicken och framtidsprognosen:

VM 1994 tog bort hatet mot sporten som fanns i USA. VM 2026 kommer cementera sporten som en av de största i landet.

Och vart tar de stora pengarna och de bästa talangerna i fotbollsvärlden vägen sedan?