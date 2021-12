Johan Esk: För idrottare är åldrande mycket mer än utseende

Det har skrivits en hel del om åldrande och utseende på kultursidorna i höst.

Ann Heberlein, Åsa Linderborg och Nina Björk är några som skrivit åh-jag-är-inte-sexig-längre-texter. De drar slutsatsen att deras förlorade attraktionskraft på omgivningen beror på vad åldern gjort med deras utseende.

Kan så vara. Kan inte bedöma deras känslor. Har aldrig varit kvinna eller snygg.

Däremot har jag bra koll på vad åldern gör med idrottare. Åldern är den enskilt största faktorn till att de måste byta yrke med allt vad det innebär för identiteten.

Det finns ändå gott om exempel på hur idrottare skjuter bäst-före-datumet framför sig och håller klassen längre än tidigare generationer.

Det finns också gott om exempel på kvinnliga skidåkare som varit borta från toppen men kommit tillbaka. Therese Johaug hade varit avstängd, Marit Bjørgen hade fött barn, Heidi Weng hade bara varit ur spår. Alla tre norskor blev bra skidåkare igen.

Om Charlotte Kalla hade varit 24 år hade hon varit säker på att det går flera OS-tåg och tagit den här säsongen som läropengar. Nu är hon 34 och det är högst osäkert (knappast troligt) om det blir fler vintrar som professionell skidåkare.

Charlotte Kalla är inte med i landslagstruppen till helgens världscupstävlingar i Davos. Hon ska vara hemma och träna i tio dagar. Sedan tas ett nytt beslut om hur säsongen ska fortsätta.

Beskedet var väntat med tanke på hur Kalla åkte senaste helgen och att hon brukar ha svårt med den korta acklimatiseringen till tävlingarna på hög höjd i Davos.

Men. Det är alldeles för tidigt att stryka Kalla från den svenska OS-truppen. Det är alldeles för tidigt att slå fast att hon inte har i Peking att göra.

Dels för att hon gjorde bra tester vid slutet av försäsongen, dels för att hon hade helt okej resultat vid säsongspremiären i Gällivare och dessutom för att hon är en mästare på att hitta formen till mästerskap.

Charlotte Kalla har haft flera djupa svackor i karriären men det finns saker som gör den här speciell.

Tidigare har hon ofta vetat vad det berott på, att det handlat om hjärtrusning eller sviter av covid – nu är hon mer frågande kring var formen finns.

Tidigare har hon varit helt knäckt och blicken bottenlös svart när hon inte fått till prestationerna – nu är hon mer frustrerad och famlande.

Tidigare har hon vetat att hon ändå har ett mästerskap som väntar i februari – nu är hon inte klar för OS.

För att Charlotte Kalla ska kvala in till sina fjärde spel måste hon lägga om säsongsplaneringen. Under den tid när hon skulle gå in i en tung träningsperiod måste hon i stället få till en formtopp och bra resultat. Det är priset hon måste betala för att damernas skidlandslag har en bra bredd som aldrig förr. Ingen kommer med på gamla meriter.

Charlotte Kalla måste visa landslagsledningen och Sveriges olympiska kommitté att hon har i OS att göra och hon måste troligen göra det genom bra insatser i Tour de Ski. Den tuffa tävlingen Kalla inte hade planerat att ställa upp i.

Att välja att försöka göra bra resultat i Skandinaviska cupen i Falun runt trettonhelgen lär knappast räcka.

För snart fyra år sedan var jag på plats i Piteå när Petter Northug befann sig där Charlotte Kalla är nu. Han försökte febrilt finna formen och försökte kvala in till OS genom att göra bra insatser vid Skandinaviska cupen .

Det gick inte alls. Northug blev 48:a (jo, det står rätt) och OS var bara att glömma. I december samma år meddelande han att karriären var över.

Jag var mest på plats i Piteå för att göra ett reportage till DN:s serie där vi följde Charlotte Kalla mot OS. Hon vann. I Piteå och Pyeongchang.