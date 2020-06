Johan Esk: Fotbollens galna EM var en bra idé som spårade ur

Michel Platini såg sliten ut.

EM-veckorna i Ukraina och Polen hade tagit hårt på fransmannen. En gång var han en legendarisk spelare och nu – sommaren 2012 – kontrollerade han styret av fotbolls-Europa lika enväldigt som han tidigare styrt sina mittfält.

När han på presskonferensen inför EM-finalen sade att det blivit en del vodka under veckorna i Ukraina var det ingen ursäkt. Det var ett skämt.

Och när Uefa-basen pratade om sin idé för EM 2020 var det svårt för omvärlden att veta om det var skämt eller fyllemummel.

Platini hade en ”romantisk idé” om att hylla minnet av att det 2020 var 60 år sedan första EM spelades. Som en engångsföreteelse ville han sprida ut turneringen till 12,13 städer i lika många länder. Han pekade också på att den finansiella situationen i Europa (ja, det är 2012 jag skriver om) var så skakig att det vore bättre om flera länder delade på kalaset.

När beslutet om EM 2020 skulle fattas var Turkiet enda kandidaten men landet som knappt förlorat omröstningen om EM 2016 fick ingen chans.

I december 2012 blev Platinis tankar en färdig EM-plan och det har sedan dess skämtats och suckats och sågats när det utspridda mästerskapet har kommit på tal.

Särskilt när det häromåret blev drag i klimatdebatten. Då kändes de många flygresornas fotbolls-EM inte helt rätt i tiden.

Just den delen av kritiken var ändå rätt trögfotad. Jag har svårt att se att Sverige kan flyga mer under EM 2021 än vad laget gjorde under VM i Ryssland 2018. I Brasilien var det mycket flygande 2014 och när/om USA får fotbolls-VM igen blir det ett fasligt flängande.

Jag håller med alla som tycker att den färdiga EM-modellen var fel på många sätt.

Samtidigt var grundtanken med ett mer utspritt EM än tidigare helt rätt.

EM hade redan växt till 24 deltagande lag och om idrottsmästerskap av den storleken ska ha ett värdland kan det bara arrangeras av två sorters länder.

Antingen riktiga stormakter. Som Tyskland, landet ska ha EM 2024.

Eller diktaturer som kan göra vad som helst för att få till en PR-föreställning. Som Qatar, landet ska ha VM 2022. Samma år ska Kina ha OS igen, den här gången vinterspelen.

Det tredje alternativet är att minska på mästerskapens storlek men det kommer inte att hända.

EM har tidigare haft två värdländer vid samma mästerskap. Det som skulle pågått just nu men flyttats fram ett år, det fick 12. Hälften hade kunnat fungera riktigt bra som ett test av ett utspritt mästerskap. Då hade varje stad/land kunnat ha en grupp var.

Värdnationerna hade fått den orättvisa fördelen att ha tre hemmamatcher var men så blev det även i de EM-planer som väntar på att genomföras.

Ska man sprida ut EM ska man göra det till länder som inte klarar att ordna ett helt mastodontmästerskap själva. Men om EM går att genomföra nästa sommar kommer Italien, England, Spanien och Tyskland alla att ha samtliga tre gruppspelsmatcher på hemmaplan.

Fair play, någon?

Även Danmark får tre hemmamatcher och när det gäller Danmark som EM-värd var det valet ur svensk synvinkel komiskt – eller tragikomiskt.

Sverige siktade på, räknade med, att få spela EM på Friends Arena som just invigts hösten 2012. I stället blev Sverige utan EM-matcher. Danmarks mer slitna Parken fick tre.

Det sägs att det där var Michel Platinis hämnd för att svenske fotbollsledaren Lars-Christer Olsson varit öppet kritisk mot honom. Det låter som barn som tjafsar i en sandlåda och kan säkert stämma.

I mitten av mars kom beskedet att årets EM skulle skjutas upp.

I mitten av den här veckan har Europas högsta fotbollsledare diskuterat och bestämt hur det internationella tävlingsschemat för klubb- och landslag ska se ut det närmaste året.

Europeiska fotbollsunionen Uefa har med sitt utspridda EM skapat ett monster som man nu ska försöka få i hamn. Massor av frågetecken finns kvar att lösa även om pandemins puckel är passerad nästa sommar.

Kommer publik att vara tillåten på läktarna sommaren 2021? Kommer det att se olika ut från land till land? Kommer vi att se ett EM där vissa matcher är som en euforisk folkfest och vissa har öde betonglandskap och stämning som en likvaka?

Det skulle vara en passande, urspårad slutpunkt för en idé som inte var helt galen från början men som snabbt hamnade vilse på vägen.

