Johan Esk: Frida Karlssons smäll ger mig vibbar av Per Elofsson

VA ERE SOM HÄNDER?

Vrålet har blivit sportkommentatorernas moderna klyscha. Något är så bra att det inte går att förklara utan det ska beskrivas med ett skrikande spörsmål.

När Frida Karlsson förgäves kämpar på med precis allt i de kinesiska OS-spåren så är frågan som växer för varje stavtag lika tyst som oroande:

Vad är det som händer?

Frida Karlsson brukar kalla sig själv Frida fort och fel. Uttrycket har hängt med hela uppväxten när hon velat för mycket och inte hängt med sin egen vilja.

Det har följt med upp i vuxen ålder när hon haft så mycket energi att hon hängt sönder en dörrkarm, haft sådan fart att hon sänkt Jessie Diggins i spåren, gått ut alldeles för hårt i lopp i världscupen eller haft sånt driv att hela karriären fått pausas när huvudet velat för mycket för kroppen.

Det som händer i OS 2022 är inte Frida fort och fel. Det är Frida segt och fel.

Hon gav precis allt i den öppnande skiathlonen och var efteråt så slut att hon svimmade. Det är superkrafter jag har, sade hon själv om att hon kan ta ut sig så mycket att hon sänks.

I den klassiska milloppet skulle hon komma med revanschen och svaret på att formen finns där.

Istället var det som att se bilderna från USA 2002.

Per Elofsson kom till OS som ett stort guldhopp men när han försökte hänga med den tokdopade Johann Mühlegg i den inledande tävlingen körde han rakt in i väggen. Elofsson gick på en smäll som han aldrig riktigt reste sig ifrån under de spelen.

Visst, han fick ett brons efter ett lopp senare under OS men det var när en fjärdeplats förädlats när Mühlegg åkt fast. Som helhet blev spelen en stor besvikelse för den svenske favoriten.

Att se Frida Karlsson åka torsdagen millopp var att se en åkare som fortfarande inte rest sig efter den knock hon drabbades av i den tunna luften på den höga höjden i lördags.

Jakten på Johann Mühlegg i det inledande loppet i OS 2002 gjorde att Per Elofsson aldrig riktigt reste sig från under spelen i Salt Laje City. Foto: Jonas Lindkvist

Hon såg glödhet ut de första meterna. Lämnade snabbt startrakans spår och stakade på manchester-bädden bredvid.

Men redan vid första passeringen visade både åkningen och tiden att det här inte var Frida Karlssons dag.

Trots att det gått fem dagar sedan förra loppet var hon inte återhämtad. Tanken var fortfarande tom.

Planen var att gå ut balanserat. Planen var inte att åka så här spänt och stelt.

Frida Karlsson blev bara tolva. Ebba Andersson sexa men även hon var långt från alla medaljer.

Det här väcker stora frågor både när det gäller Frida och Ebba.

Frida Karlsson slutade på tolfte plats i det 10-kilometerslopp som Therese Johaug vann. Foto: Jon Olav Nesvold/Bildbyrån

Är det den höga höjden som är det stora, osynliga spöket?

Högt upp i resultatlistan finns åkare med mer rutin från att tävla mycket på hög höjd.

Att skidtävlingarna OS 2022 skulle avgöras på hög höjd har varit känt i åratal. När man lyssnar på de svenska åkarna verkar de förvånade att det är så jobbigt att åka i den syrefattiga luften.

Har något gått fel i formtoppningen?

Att få till och pricka den yttersta formtoppen är ett svårt finlir. Ett par dagar hit och dit kan spela stor roll. Ett hårt träningspass för sent kan förstöra mycket.

Att få till en formtopp är ett arbete som pågår en hel säsong men där mycket kan gå fel på vägen. Inte minst under sista lägret, ofta på hög höjd, när de sista bitarna ska tas fram.

Pallar de inte pressen?

Både Frida Karlsson och Ebba Andersson kom till OS med stora förväntningar från sig själv och från omgivningen. Det kan ha gjort att de skapat den här frågan:

Har de drabbats av OS-feber?

Då pratar jag inte om covid utan den nervpress som sänkt många favoriter i historien när de kommit till tävlingarna där de fem ringarna hängt i bakgrunden och jobbiga tankar svävat ovanför.

–Det känns lite som att mina OS-drömmar krossas, sade Frida efteråt.

Frida Karlsson är alltid de stora känslosvängningarnas skidåkare. Det är ofta mycket dramatik efter målgång men det hon upplever nu sker efter karriärens största tävlingar.

De mentala tränare som de svenska åkarna jobbar med har ett stort arbete att göra de närmaste timmarna och dagarna.

Efter två distanslopp är det svenska damlaget en hel hög av frågetecken.

Och det blir inte bättre av det här:

Nästa lopp är stafetten.

För en vecka sedan såg Sverige ut som en given guldkandidat.

Nu är det enda som känns givet att Jonna Sundling kan vara superstark i en spurt.

Men frågan är vilken plats det är Sverige kommer att vara med och spurta om.

Till sist: Therese Johaug vann guldet med mindre än en sekunds marginal före Kerttu Niskanen. Under Johaug var norskorna långt ner i resultatlistan.

Men. Norge hade vilat flera stafettåkare. Det kan visa sig vara ett gulddrag.

