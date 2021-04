Johan Esk: Gamla spöken sänkte Hammarby mot Malmö

Regerande mästaren Malmö FF kom till seriepremiären med en skakig försäsong bakom sig.

Hammarby kom med ett stort covidutbrott i truppen under försäsongen.

Med tanke på utbrottet och med tanke på hur Malmö stundtals dominerade matchen blåste det sena avgörandet knappast bort alla frågetecken kring vårens MFF.

Det krävdes en andravåg efter en hörna och ett första allsvenskt mål av Jonas Knudsen i sista ordinarie minuten för hemmaseger.

Det här är tränaren Jon Dahl Tomasson andra säsong. Det är första året han mer satt sin egen prägel på truppen och laget. Borta är gamla MFF-inventarier som Guillermo Molins, Behrang Safari och Rasmus Bengtsson.

Även Isaac Kiese Thelin med sina 14 mål har försvunnit men laget har fått in Antonio Colak.

Det var han som sköt när Sören Rieks satte returen till 2–1 i 40:e minuten.

Redan då gick Hammarby på knäna. Covidsviterna syntes tydligt och det trampades luft av spelare med pingislungor.

Men då hände det första som gör att frågetecken kring Malmö finns kvar.

I stället för att trycka i turbon och sätta trean under de fem plus fem minuterna som var kvar av halvleken så slog Malmö av på takten, släppte in Hammarby som tackade och tog emot. Abbe Khalili satte 2–2 med en vacker frispark.

I 54:e minuten prickade Rieks stolpen klockrent och det såg ut som om Malmö skulle dra igång dominansen från första halvlek.

Men då hände det andra som gör att Malmös segerhimmel inte var klarblå.

Mellan 54:e och 90:e minuten var det en hel del halvchanser och nästanlägen men inte de klara målchanser spelövertaget och det slitna motståndet borde gett MFF.

Man skulle kunna säga att vid slutet av dagen och vid slutet av matchen är det bara resultatet som räknas men för en maktfaktor som Malmö behövs det mer på sikt.

Hammarby krigade sig till en seger i cupsemin mot Djurgården. Ett kryss mot Malmö hade nästan känts som en lika stor seger.

Hammarby åkte ner till Skåne för att sätta försvaret och spela omställningsspel, det är en ny inställning hos Hammarby i år. Det fungerade då och då.

Malmö tog sig i första halvlek lätt genom Hammarbys lagdelar. Bajens mittfältstriangel med spetsen bakåt bjöd då på stora blottor, den delen blev bättre i andra. Omställningarna kunde ha blivit bättre om de sista passningarna vid flera tillfällen inte varit så slarviga.

Spelarna tonade ner covid-snacket före och efter matchen men om det inte är virusutbrottet som gör att Hammarby inte orkar mer, inte klarar att ta fler djupledslöpningar, då finns all anledning till oro.

Hammarbys tränare Stefan Billborn hade två spännande ungdomar i startelvan. 18-årige speedkulan Akinkunmi Amoo och 20-årige Aziz Mohammed Outtara. Den senare flyttades ut från den mittbacksplats han haft i cupen till högerbacken nu.

Där levde han upp till den gamla klyschan att det svänger om Bajen.

Han hade stundtals svårt med positionsspelet och hängde inte med i markeringen när Rieks gjorde 2–1. Men han visade också upp en del spännande offensiva kvaliteter.

Och Amoo, det var han som drev upp bollen före ledningsmålet och det var han som orsakade frisparken som gav 2–2.

Som helhet vann Malmö helt rättvist och för Hammarby är det tre saker som fortsätter att spöka.

Förra året släppte laget in 16 mål efter fasta situationer. Nu var det där poängen försvann.

I de fyra senaste tävlingsmatcherna (tre i cupen) har Hammarby dragit på sig en straff i tre. Den här gången kom den annars duktige målvakten David Ousted helt fel och satte en armbåge i ryggen på Ola Toivonen.

Och precis som ofta 2020 åkte Hammarby på ett tungt poängtapp i slutet.

