Johan Esk: Han är anledningen till att drömma om en lång EM-sommar

Sällan har Sverige spelat en fotbollsmatch som gäller så lite och så mycket.

Avancemanget är klart. Det går att andas ut, det går inte att slappna av. Det är nu bra vanor ska behållas, det är nu dåliga spår kan skapas.

Det är motståndet i åttondelsfinalen som ska bestämmas. Det gäller mycket för det korta slutspelssteget. Det avgör lite om Sverige ska vara med länge i EM.

Jag vill att Sverige ska vara med så länge som möjligt, för jag vill (bland annat) se Alexander Isak spela landslagsfotboll så mycket som möjligt den här sommaren.

Han säger att han inte förstod hur det skulle vara att spela ett mästerskap för Sverige.

Han spelar och uppträder, han för sig och rör sig, som om han tillhör veteranerna. ”Experterna” som Dejan Kulusevski kallar det gamla gardet i gänget.

”Han är som han alltid har varit.” ”Hon har inte ändrat sig”.

Reportagen om våra största idrottare måste tydligen alltid innehålla den där anti-Jante-stämpeln från någon förälder, gammal vän eller tidig tränare.

Det är ofrivilliga och välmenande lögner.

Självklart förändras en ung människa av att ta sig dit få kommer. Självklart påverkas en ung idrottare av att inte längre vara en bland alla som tittar mot någon, utan vara en av de få som alla andra tittar på.

Sedan är det olika hur och när förändringarna märks.

På Alexander Isak märks det just nu anmärkningsvärt lite i det som är fotbollsspelaren och den uppmärksammade personen Alexander Isak.

Och det är en av förklaringarna till att han vid 21 år redan lyckats bli så bra och att han klarat stegen till nya nivåer. Han kan känna sig trygg i det han gör och i den han är. Han behöver inte spela någon annan roll. Hans eget spel och stil fungerar.

Det han gör på fotbollsplanen är på en annan nivå men ser likadant ut som det han gjorde mot allsvenska backar i AIK.

De ryckiga rörelserna, den aviga spelstilen. Det snabba steget, de svårfångade vändningarna. Den spelintelligens som gör att det ser lätt ut att spela med och till Alexander Isak.

Då var då, nu är nu. Alexander nu spelar som Isak då. Den yngre Alexander Isaks spel kan i dag användas, förädlas och förbättras.

Och Alexander Isak uppträder vid sidan av succéerna på planen nu som då.

Hösten 2016. Isak var iskall och glödhet. När alla runt omkring febrade behöll han lugnet.

Han gjorde två mål mot Djurgården och det är klart att det var på hans 17-årsdag. Det är såna detaljer såna här historier ska ha.

Han gjorde två mål mot IFK Norrköping en dryg vecka senare och han hade redan då börjat vänja sig vid och roas av uppståndelsen han skapat och den upphetsning inför hans talang han kunde se hos oss betraktare och bevakare.

Vi fick inga stora ord, inga svallande känslor. Vi fick den där trygga blicken, det där sneda leendet och två smala ben som gav ett stadigt fotfäste.

Nu uppträder han som en av EM:s hetare spelare med samma kyla. Han är så het att inte ens isbadet vid träningsplanen på Hisingen är tillräckligt kallt för hans smak.

Vad han säger om ryktena om att större klubbar vill ha honom?

– Det är inte första gången det pratas om andra klubbar än den jag spelar i, det har inte stört mig tidigare.

”Alex is the man

Alex understands”

Sjöng Ola Håkansson och jag vet inte om nästa textrad om att Alex kan plocka upp alla tjejer stämmer men fortsättningen funkar:

”Nowhere else there is a man like Alex.”

Att spelet och psyket inte behövts förändras är två stora förklaringar till att han klarat det som knäcker många talangers drömmar om ett lyft till de högsta nivåerna. För de flesta planar karriären ut efter en utlandsflytt. Karriären kanske blir bra men når inte till de bästa.

Alexander Isak tog ett stort steg från AIK till Borussia Dortmund efter den där hösten 2016. Klivet var för högt för stunden men bra för framtiden. Han såg och lärde och lyfte sedan under lånetiden i holländska Willem II.

14 mål på 18 matcher där var riktigt imponerande. 17 mål i La Liga under senaste säsongen med Real Sociedad var historiskt. Ingen svensk har gjort så många mål en spansk ligasäsong.

Ingen vet vart den här sommaren och den där karriären ska ta vägen men Alexander Isak skapar anledningar till stora drömmar.

Om han mot Polen gör sitt första mål i ett mästerskap går det kanske att bli imponerad. Inte överraskad.

