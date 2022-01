Johan Esk: Hjälten kastade sig rakt in i svenska hjärtan

Bragden i Bratislava tog Sverige till semifinal i handbolls-EM.

Norge ledde lika överlägset som Therese Johaug brukade göra för ett par år sedan, såg ut att ha avgjort men Sverige hörde aldrig den feta tanten sjunga. Sverige reste sig istället.

Det covidsargade Sverige hade gjort en makalös upphämtning. Det stod 23–23 men Sverige behövde en seger för att gå vidare och med 15 sekunder kvar kom läget, då kom straffsignalen.

Och vem ger man uppdraget, vem ska få ansvaret i ett sånt läge?

Klart att man skickar fram en 21-åring. Klart att han dundrade in bollen.

Valter Chrintz vrålade och sprang, skrek och kutade. Bollen var i mål och han fick själv en blackout. Han visste inte vart han skulle ta vägen när Sverige var på väg mot semifinal.

Det spelar ingen roll om du inte minns, Valter.

Vi som såg kommer aldrig att glömma.

Sverige höll i och höll ut de sista sekunderna och när segern var klar sökte tv-kamerorna Chrintz. Han bara grät och grät och grät. Om tårar vore guld skulle den svenska EM-titeln redan vara hemma. Än så länge kan man njuta av Valter Chrintz mål, tårar, känslor och ord efteråt.

Segerintervjun med Robert Tennisberg var underbar. Valter Chrintz pratade om att han varit så nervös att han skakade före straffen, att han inte minns vad som hände men att han ändå tidigare under dagen hade sett framför sig att just det där skulle hända och om vi inte förstod vad han menade så skulle vi höra med hans mamma för hon brukar tydligen också se in i framtiden vad som ska ske.

Jag tvivlar ändå på att hon såg den här historien komma för sonen.

Valter Chrintz skulle ju inte stå där med straffkastet egentligen. Han skulle inte vara med i EM. Men när covid-viruset började spridas i truppen kallades han in och man kan lugnt säga att han tog chansen när han fick den.

Det här var en bred lagseger men med vissa vassa toppar.

Som målvakten Peter Johannesson. Han fick ersätta covidsjuka målvakten Andreas Palicka och var sensationellt bra i andra halvlek.

Som lagkaptenen Jim Gottfridsson. Han bar och drev sitt lag som varit på väg att sjunka flera gånger.

Och som Valter Chrintz. Han var för ung för att tänka men gammal nog för att bli matchhjälte.

VM-silver förra året. EM-semifinal nu. Svenska herrlandslaget i handboll är tillbaka i världstoppen och EM går vidare.