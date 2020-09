Johan Esk: Hungern imponerar mest hos konstnären i dobbskor

Före matchen sade Gustav Svensson att Portugal kanske blir bättre utan Cristiano Ronaldo.

Varför säger folk saker?

Svensson blev utvisad vid 0–0 och efter några dagars debatt om ungt kontra gammalt i det svenska landslaget kom det här inlägget:

Sverige–Cristiano Ronaldo 0–2.

Ronaldo är 35 år.

Och han är fortfarande vrålhungrig när det gäller nya framgångar på fotbollsplanen.

Det visar att ålder naturligtvis inte är avgörande för bäst-före-datumet på en fotbollsspelares kvalitet. Det är viljan, glöden, fysiken och den där hungern som bestämmer om en spelare fortfarande håller.

Cristiano Ronaldo kommer att hålla länge än.

– Han vill bara vinna mer och mer, sade förbundskapten Fernando Santos.

– Han är ute på ett uppdrag. Han vill vara bäst varje dag, på varje träning, sade nye klubbkamraten Dejan Kulusevski.

Alla vet att Ronaldo med sin tekniska briljans kan smeka in och förvandla frisparkar till konstverk. Alla vet att han kan pricka in bollar vid bortre stolpen i sömnen.

Det där visste vi långt innan han kom tillbaka till Friends och fortsatte där han slutade 2013. Då, i VM-kvalets play off, gjorde han tre mål och tog Portugal till VM.

Nu, i Nations League, gjorde han två mål och tog nya steg mot att bli fotbollshistoriens bästa målskytt för ett landslag. Han står på 101 nu. Irans rekordman Ali Dael slutade på 109.

Och innerst inne visste vi också det som nu blev bekräftat. Snart 17 år efter Cristiano Ronaldos första match för Portugal är landslaget lika viktigt för en av världens bästa spelare i fotbollshistorien. Och han är fortfarande lika viktig för ett av världens just nu bästa landslag.

Laget klarade sig utan Ronaldo, som åkt på en infektion, mot Kroatien i lördags. Med Ronaldo blir spelet annorlunda och ännu bättre.

För Sverige riskerar det här med hedersamma förluster bli en farlig vana för Janne Anderssons landslag.

Det får inte bli en svensk sköld att gömma sig bakom. Det får inte bli så att kämpandet och krigandet gör att känslan efteråt är okej. De delarna ska finnas där som en självklarhet.

Det gick att säga att Sverige var nära Frankrike i helgen och det går att säga att utvisningen avgjorde mot Portugal men de två matcherna mot två världslag visar vad Sverige står hösten 2020. Det är ingen världsnyhet, bara en bekräftelse att:

Bredden finns. Spetsen saknas.

Kollektivet är stabilt. Individuellt fattas en hel del.

Det blev 0–1 mot Frankrike efter mål av en världsstjärna i slutet av första halvleken.

Det blev 0–2 mot Portugal efter ett 0–1-mål av en världsstjärna i slutet av första halvleken.

Och det är bara att konstatera, för andra krönikan i rad, att den gamla sanningen om att Sverige är starkt mot de stora har blivit en myt. På de fem senaste matcherna mot ”stornationer” har det bara blivit ett kryss och ett enda mål.

Jag tror att Janne Andersson var inne på rätt spår när jag frågade om statistiken efter matchen. De stora nationerna tar Sverige på större allvar nu. Det är priset att betala efter kvalet till och insatsen i VM. Underskattningens tid är förbi.

Starten mot Portugal liknande den mot Frankrike i lördags.

Sverige hade bollen ännu mer. Sverige hade ännu svårare att skapa klara målchanser.

Sverige hade bytt sex spelare sedan helgens match. Portugal bara en. CR7 kom in.

Av de sex som saknades är bara Victor Nilsson Lindelöf och Albin Ekdal tydliga kvalitetshöjare. Det visar på den svenska bredden.

Att Sverige trots en bra och stabil första halvlek hade svårt att skapa chanser visar bristen i teknisk kvalitet.

Emil Forsberg hade ett bra skottläge när han avancerade in mot mitten men valde att passa Marcus Berg, som hamnade på hälarna.

Emil Krafth kom ner mot kortlinjen och hade bra läge till inlägg och massor av medspelare i straffområdet men inlägget var alldeles för svagt.

I stället hade Portugal tre kvalificerade målchanser att göra 0–1 innan Cristiano Ronaldo i 45:e stegade upp, ställde sig bredbent och signerade ett mästerverk med sitt 100:e landslagsmål.

Alla på planen kan sätta en sådan frispark någon dag. Cristiano Ronaldo kan göra det varje dag.

Sverige hade en extremt offensiv startelva. Gustav Svensson var en som skulle säkra defensiven centralt men han hade inte en siffra rätt. Det var bristande individuell förmåga som gjorde att Svensson blev varnad efter att ha kommit sent in en situation efter en kvart. Han blev varnad igen och utvisad efter att ha kommit försent och för vårdslöst in i en ny händelse i slutet av första.

Den utvisningen och det frisparksmålet var en dubbelsmäll som gjorde att det kändes som tack och god natt redan inför andra halvlek.

Det positiva var att Sverige fick träna på att spela med tio man och det roliga var att Janne Andersson vågade köra vidare med två forwards.

Det bästa med Janne Anderssons startelva var att många fick chansen, det sämsta var att det gjorde att samspelet hackade. Alexander Isak, Emil Forsberg och Kristoffer Olsson var spelare som var en bra bit ifrån det personbästa som hade krävts.

Dejan Kulusevski hade knappt något personbästa att jämföra med när han fick göra sin första match från start men han visade i första halvlek att det kommer mera.

Det viktigaste på kort sikt är att han får speltid i Cristiano Ronaldos Juventus.

