Johan Esk: I de fejkade nyheternas VM är Brasiliens spöke på riktigt

Ingen vet vilka lag som på planerna som kommer att spela sig fram till VM-finalen.

Alla vet hur det kommer att vara på läktarna. Fullsatt. Utsålt. Succé.

Så har det låtit under hela VM i Fifas egen rapportering. Samtidigt har andra delar av fotbollsvärlden kunnat se, läsa och höra att det inte stämmer.

Och där finns det som blivit Internationella fotbollsförbundets största problem. Det går inte att tro på informationen från ett av världens mäktigaste idrottsförbund. Det är omöjligt att veta vilka nyheter som är fejkade.

VM målas upp som ett mönstermästerskap av Fifa. Nyhetsbyrån Reuters berättar att turistsiffrorna varit en besvikelse. Qatar hade räknat med 1,2 miljoner utländska besökare under VM. Under de två första VM-veckorna kom bara 765 000 och det var då, under gruppspelet, de flesta förväntades resa in i landet.

Det där går att se som en succé för alla oss som inte tycker att ett fotbolls-VM ska bli ännu ett sportsligt dragplåster för en diktatur som vill ha turismen som ett ben att stå på.

I Fifas värld är det helt andra siffror som lyfts fram. Där rapporteras att 2,45 miljoner åskådare varit på de första matcherna, klart bättre än under VM 2018. I Fifas värld har i snitt 96 procent av läktarplatserna varit besatta. Nordkorea blir imponerat av sådana siffror.

Det är möjligt att sponsorer eller VM-organisationen själva köpt upp biljetter för att pumpa upp siffrorna och sedan inte blivit av med dem. VM-rapporter i exempelvis svenska medier har skildrat hur arenorna haft stora tomma områden vid matchstart. Sedan har migrantarbetare som väntat utanför släppts in för att fylla luckorna.

Enligt Fifa har VM varit en publiksuccé, många matcher har visat upp andra bilder. Foto: Robert Michael

Vi som bor i Sverige har inte någon som helst anledning att känna stolthet över arbetsförhållandena som råder inom den svenska gigekonomin. Skulle personerna som är absolut längst ner på den svenska arbetsmarknaden få chansen att se ett fotbollsmästerskap skulle de också trängas för att få komma in.

Under VM i Qatar har cynismen ändå nått världsrekordhöjder.

Migrantarbetarna har riskerat liv och hälsa för att på olika sätt bygga ett VM där arenorna varit för stora och hotellen för många. Då har de fått se till att fixa festen åt Fifa för att få tv-bilderna från matcherna att se bra ut.

Arenorna har lyst upp den mörka Qatar-kvällen. För de allra flesta arbetarna har det som hänt därinne blivit en hägring, för vissa en verklighet.

En filippinsk gästarbetare dog under VM när han under reparationsarbeten föll från hotellet där Saudiarabien bodde.

Nasser al-Khater, en av männen som styr Qatars VM, blev upprörd när han häromdagen fick frågor om det. Varför komma och störa festen?

I väntan på VM:s första kvartsfinal pratade jag med arbetare från Uganda, Indien, Libanon, Nepal, Bangladesh. De höll alla på Brasilien. Det var inte någon idé att åka ut till arenan och försöka komma in.

När Brasilien spelar VM-kvartsfinal måste biljetterna gå åt ändå.

När den fasansfulla musikuppvärmningen äntligen tystnat och matchen börjat släpptes de brasilianska fansen loss. I ett VM som är mycket plast och cement fick matchen röst och blod.

Men Brasilien fick ingen fart.

Laget har i sina bästa stunder flutit fram i VM, haft ett skarvfritt samband mellan försvar och anfall. Brasilien sköljde över Sydkorea i åttondelen.

Kroatien i kvarten var något helt annat.

Brasilien startade stelt, stressat, slarvigt. Uppskrämda av Kroatiens försvar och sitt eget VM-facit. Brasilien har spelat i alla VM men bara varit i semifinal en gång sedan guldet 2002. Alla andra gånger har kvarten knäckt laget.

Det är svårt att dansa när man när rädd. Det är lättare att spela fotboll när man har roligt. Vinicius Junior hade kul när han försökte skapa sprickor i Kroatiens försvarsmur men han hade checkat ut från allt som liknade försvarsspel.

Roligast i första halvlek hade Luka Modric. Han gled runt som han gör när han hans fotbollsliv leker, när blicken blandar glädje och beslutsamhet. Han drog sig ner på egen planhalva, drog ut Brasiliens försvar som fick massor av centrala luckor att försöka stänga.

I andra halvlek var Brasilien modigare, hotade högre och oftare. Lucas Paqueta och Neymar hade frilägen för Brasilien. Kroatiens målvakt Dominik Livakovic var stor och följsam och symboliserade det suveräna försvarsspelet för laget som kryssade sig fram utan stress.

Fyra av fem av Kroatiens matcher i årets VM, fem av lagets sex senaste utslagsmatcher i VM har varit oavgjorda efter ordinarie tid.

Brasiliens Neymar började och avslutade anfallet som gav 1–0 mot Kroatien. Foto: Jewel Samad/AFP

När den första förlängningskvarten levde på övertid tyckte Neymar att det fick vara nog. Han har under karriären sparkats ner mer än de flesta, kallats filmare av många men kan göra saker som få.

Två väggspel, en slalomlöpning och en sista kroppsfint. Sedan var det bara att skicka upp 77:e landslagsmålet i nättaket. Lika många som Pelé men medan legendaren har sina tre VM-guld har Neymar fortfarande inte ens en VM-final på sitt cv.

Fyra minuter före slutet på förlängningen vände allt för Brasilien. Luka Modric fick bollen vid mittlinjen, sedan gick det fort. Bruno Petkovic sköt Kroatiens första skott på mål. I mål.

När lagen gick in i straffläggningen hade Kroatien den mentala boosten i ryggen och en magisk målvakt på linjen. Matchen var redan avgjord, straffläggningen bara en formalitet. Kroatisk kosmetika.

Kroatien sköt fyra straffar, fyra mål. Marquinhos sköt i stolpen, Neymar föll ihop i mittcirkeln och Brasilien var ute kvartsfinalen för fjärde gången på sina fem senaste VM. Kroatien är en match ifrån andra raka finalen.

