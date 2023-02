Johan Esk: Idén och läget är bra – men Sverige lär bli blåst igen

Okej. Då var det dags igen.

Sverige är på väg att för femtioelfte gången söka OS och Paralympics. Återigen kommer folk som inte orkar läsa på att pumpa i gång en folkstorm mot idén och återigen kommer Sverige att kasta bort pengar på en ansökan som ändå inte vinner.

Sverige har gjort det där. Svenskarna har sett det där.

Vid senaste försöket ville Sverige ha vinter-OS 2026. Jag var för förslaget av flera orsaker.

Det vore bra för svensk idrott. Det skulle gå att göra mer småskaliga spel. Men framför allt – det fanns inga andra kandidater.

Valet till 2022 hade stått mellan Kina och Kazakstan. Pest eller kolera. Internationella olympiska kommittén ville inte men hade inget annat val än att ge OS till Peking.

I ett svagt ögonblick sade jag i en radiosändning:

”Om Sverige söker OS 2026 så kommer Sverige få OS.”

Sen kom Italien på sista varvet och blåste om på insidan. Italienarna pekade på att det var dåligt väder i Åre (no shit) under VM och att svenskarna inte ville ha hit eländet.

Risken är stor att vi får en favorit (för en del) i repris nu.

Japanska Sapporo har satt sin ansökan på paus medan det ska utredas hur det verkligen gick till när Tokyo fick de senaste sommarspelen.

Salt Lake City är intresserat men vill helst ha vinter-OS 2034 eftersom Los Angeles ska ha sommar-OS 2028. Vancouver låg bra till men har dragit tillbaka sin ansökan.

Och då står Internationella olympiska kommittén i ett läge där paniken börjar sprida sig. Sju år kvar, beslutet skulle egentligen fattas i år. Och ingen vill ha spelen.

Ska man ens hålla på med vinter-OS?

Det är då IOK vänder sig till den eviga förloraren. Lallaren som är bäst i världen på misslyckade OS-kampanjer. Landet som borde ha haft ett vinter-OS för länge sedan men aldrig fått vara värd.

”Hello Sweden. Can you help us?”

Sverige är därmed i ett läge där det är givet att vända tillbaka till IOK med beskedet:

– Okej. Vi kan tänka oss att söka. Men då ska ni betala det här och det här och det här. Spelen ska inte kosta de svenska skattebetalarna en krona.

Problemet med den taktiken är att när andra länder får höra talas om vad IOK kan tänka sig att gå med på så kommer det komma ett bud fem i tolv. Något land lär erbjuda sig att ta en större del av kostnaden.

Och så skulle Sverige åka på en ny blåsning.

Fördelen med det:

Vi skulle få stopp på den befogade miljödebatt som kommer att mullra i gång nu.

