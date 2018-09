Johan Esk: Iskalle Isak har stor påverkan på det glödheta derbyt

Kärlek, känslor, längtan och oro. Förhoppning om publikrekord och risk för bengalbränning.

AIK och Hammarby.

Den nya ettan mot den förra ettan i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är dags nu. Äntligen, känns det som.

Det har pratats om derbyt i dagar, veckor, månader. Det är på förhand en av de största matcher svensk klubbfotboll haft.

Det är långt ifrån den europeiska toppfotbollen men den här dagen vill jag inte vara någon annanstans, inte se någon annan liga.

Det är inte två formtoppade lag som går in till derbyt men när vi sett hur solen stigit över det som var Råsunda är det just den här dagen spelarna ska känna sig starka.

Fyra poäng skiljer. Det är en guldstrid som kan stängas eller sparkas upp på vid gavel.

AIK är där laget ska vara. Hammarby är där endast lagets egna spelare före säsongen trodde att det skulle kunna vara.

Elitidrott på den här nivån är i grund och botten en fråga om ekonomiska förutsättningar.

Hammarby hade aldrig fått ordning på ekonomin om klubben inte haft landets största publik. AIK har börjat spela i en ekonomisk division dit det brukar krävas framgång i Europa för att kvala in. En tonåring gav klubben biljett dit.

Kanske förstörde Alexander Isak sin karriär när han gick till den tyska storklubben Borussia Dortmund.

I så fall är det priset för att han med sin flytt kan ha skapat en ny storhetstid för sin gamla klubb AIK.

AIK uppges ha fått 90 miljoner kronor när Isak skrev på. Alexander Isak var 17 år då. Födelsedagen hade han firat med att göra två mål i 3-0-derbyt mot Djurgården.

I fredags fyllde han år igen. 19 nu. Tiden i Tyskland har blivit vad man kunde förvänta sig. Något enstaka gästspel i A-laget, annars mest spel i U19-laget och B-laget som håller till i Regionalliga West, Tysklands fjärde liganivå.

AIK:s ledning gör ingen hemlighet av att klubben bränner bra med pengar i sin satsning.

I podcasten Radio Råsunda bekräftar sportchefen Björn Wesström att minusresultatet 2018 landar på 30 miljoner kronor.

Sedan Isak såldes vintern 2017 har bland andra Kristoffer Olsson, Nicola Stefanelli, Enoch Kofi Adu, Tarik Elyonounoussi och inte minst Sebastian Larsson värvats.

Läs mer: ”Fansen ska kunna få svar från oss”

Förra helgen hade DN en text om Larssons stenhårda matchande. 62 matcher på 56 veckor. Samma dag bröts AIK:s förlustfria svit och ”Seb” såg duktigt sliten ut när han förgäves försökte hänga med Alexander Fransson och Simon Thern på IFK Norrköpings mittfält.

Norrköping vågade och vann genom att kliva upp och sätta press på AIK:s tre mittbackar. Kalle Holmberg fick orättvist dåliga betyg efteråt. Han gjorde ett viktigt jobb i att stänga AIK:s uppspel centralt.

Och när Kristoffer Olsson i sin gamla hemstad försökte vända och vrida med bollen som han brukar fanns alltid någon motståndare där och förstörde hans planer.

Det var precis så AIK stängde och släckte ner Hammarby i våras. Speluppläggaren Junior fick varken tid eller ytor med bollen.

AIK lät Hammarby köra offensiven i väggen. Hammarby hade sex poängs serieledning in i vårderbyt, möjlighet att rycka till nio, efteråt var det tre.

När allsvenskan 2018 ska sammanfattas och ett enda avgörande ögonblick ska plockas fram lär det bli händelsen tio minuter före slutet. Hammarbys Jiloan Hamad och AIK:s Daniel Sundgren tumlade runt tillsammans. Sundgren krokade i Hamad som i fallet rev ner Sundgren. Domare Andreas Ekberg friade första momentet men blåste för det andra och Elyounoussi satte sedan straffen.

AIK är lika stora favoriter nu som Hammarby var mot Djurgården i det senaste 08-derbyt. Då vann Djurgården.

När AIK förlorade mot Norrköping saknades det där som alla efterlyser när ett lag kör fast. En plan B. Norrköping gjorde 1-0 och 2-0. ”Gnaget” gnetade på som vanligt men skillnaden var att den här gången hände inget.

Hammarby har tvingats utveckla en reservplan. Den fungerar inte.

Läs mer: ”Jag har varit nere på botten och vänt”

Tränaren Stefan Billborn brukar säga att motståndarna släpper till jätteytor på kanterna. Jag tycker mer att motståndarna bjuder Bajen på det eftersom de vet att Hammarby inte går att stoppa överallt och att laget är sylvasst centralt.

Plan B består mest av att högerbacken Simon Sandberg matar bollar in i straffområdet men där saknas spelare. Nikola Djurdjic är någon annanstans på planen (mest i Hamads ytor) och Pa Dibba är borta i Kina.

Maumer Tankovic och Jiloan Hamad har hamnat i formsvackor men båda är självklart med i en given startelva. AIK:s uppställning lär inte heller ha några skrällar.

Däremot är det inte givet hur matchbilden kommer att se ut. Hammarby måste vinna. AIK kan känna sig trygga i om Bajen bränner offensiv energi och lämnar luckor. Därför tror många att Hammarby kommer att föra spelet.

Ljudtrycket från den svarta publikmassan kan rubba den bilden och driva AIK framåt.