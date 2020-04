Johan Esk: Jag börjar se ett helt år utan ”riktig” fotboll

Så här skrev jag i krönikan som lades ut på onsdagseftermiddagen:

Folkhälsomyndigheten (FHM) talar – och Sverige och svenskarna följer efter.

Nu kommer här en uppdaterad version där det ska stå:

Folkhälsomyndigheten talar – och svensk idrott undrar vad i hela friden det är som gäller.

På onsdagen kom myndigheten med uppmaningen till svensk idrott att upphöra med all form av tävling, matcher och cuper.

Här i Stockholm rådde under onsdagskvällen sedan fullständigt kaos. Fotbollens ”Sanktan” var öppen, stängd, öppen och kanske stängd fram och tillbaka under några timmar och tusentals ideella ledare och tiotusentals barn och ungdomar visste varken ut eller in.

För FHM hade i olika intervjuer mjukat upp riktlinjerna som generaldirektör Johan Carlson meddelat vid en presskonferens.

Det här är bara något så lättviktigt som idrott. Det blir ändå en påminnelse om vilken fullständig mardröm det måste vara när folk inom vården inte förstår hur man ska tolka myndighetens ord.

Riksidrottsförbundet skickade ut ett meddelande redan en halvtimme efter Carlsons presskonferens med beskedet att man stod bakom FHM:s besked om att stoppa tävlingsverksamheten.

RF hade därmed misslyckats helt med sin allra viktigaste uppgift – att vara en länk mellan myndigheter/politiker och den stora idrottsrörelsen.

För när myndigheten började prata om att det var okej med träningsmatcher blev det fullständigt snurrigt. Har man verkligen mindre kroppskontakt vid träningsmatcher än tävlingsmatcher?

Folkhälsomyndigheten hade behövt tydligare hjälp av RF för att förklara hur olika idrotters verksamhet är uppbyggd – för idrottsförbundens skull.

Nu fick olika förbund, inte minst på distriktsnivå, famla i mörkret för det är där den svåraste och mest intressanta frågan hamnar – var kommer barnen in?

Ska vi efter flera års utveckling mot en barnidrott där man inte räknar resultat och tabeller nu börja se barnidrott som tävlingsverksamhet igen?

Ja, tydligen.

Stockholms fotbollförbund kom på torsdagens morgon med uppdaterat beslut om att inga matcher i seniorserier eller Sankt Erikscupen ska spelas före den 13 april. Det är ett till-att-börja-med-beslut.

Att alla åldrar berörs hänvisas mer till resor och sociala kontakter än tävlingsinriktning.

Även om matcher och tävlingar är den stora drivkraften och moroten för många (inte alla) som idrottar finns det trots allt en fördel med det här. De här dagarna gäller det att hitta varje liten ljuspunkt som finns. I idrotten är det detta:

Nu finns tid att träna.

Nu finns tid att jobba med allt det där som inte hinns med annars. Nu finns tid att bygga upp och utveckla utan tidspress.

Och med tanke på alla inställda matcher det kan bli kommer det att frigöras plantider och det är verkligen något det är brist på här i Stockholm.

För fotbollslag finns tid att träna teknik, tid att jobba med styrka utan att behöva tänka på att en viktig match väntar, tid att jobba på att få löpsteget att bli mer funktionellt.

Och eftersom vi går mot ljusare och varmare tider finns det nu tid att ha mer taktiska övningar ute på planen, något som är svårt när vintervindar viner över plastgräset.

För det är ju som Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson sade på onsdagens presskonferens:

– Vi vill naturligtvis att man ska fortsätta att idrotta. Vi vill att människor ska fortsätta att röra sig utomhus.

Alla tränare på bredd och ungdomsnivå kan ta inspiration från elittränare som jobbar med skadade idrottare.

Det går att lägga in tävlingsmoment i vardagen.

Det går alldeles utmärkt att nu sätta upp målbilder för vad olika spelare ska klara av.

Och sist men viktigast av allt går det inte att överskatta den sociala betydelsen idrotten spelar för många barn och ungdomar. För dem vore det förödande om även träningar stängs ner.

Till sist: Samtidigt som jag piskar upp mig själv med all den optimism jag kan få fram finns det andra tankar som jag inte kan slå bort. Det är tankar som får syre av snacket om coronavirusets andra smittvåg.

Jag börjar se framför mig ett helt år utan ”riktig” fotboll. Ett år utan tävlingsmatcher med läktare som är fyllda som vanligt.