Johan Esk: Lagrell var en av svensk idrotts största ledare genom alla tider

Vad har Lars-Åke Lagrell betytt för svensk fotboll?

– Han var inte bara en av svensk fotbolls, utan en av hela idrotts-Sveriges största ledare genom alla tider. Under hans över 20 år långa styre gick svensk fotboll från att vara en bred folkrörelse med lite pengar till en del av en global underhållningsindustri. Från att man tittade på sitt lokala lag en gång i veckan till att man kunde se världsstjärnor i stort sett dagligen från sin tv-soffa. Med facit i hand kan man väl säga att han gjorde det helt okej, även om svensk fotboll inte är i samma ekonomiska division som många andra länder.

Vem var Lagrell och hur var han som person?

– Han var en stor klassresenär inom fotbollen. Hans pappa dog i en olycka när Lars-Åke bara var två år gammal, och han har berättat hur han frågade om någon annan snäll vuxen kunde betala hans inträde så att han kunde komma in på Stadsparksvallen i Jönköping när han var liten. Och därifrån gick han till att leda Svenska fotbollförbundet i över 20 år. Han var Lennart Johanssons lärjunge, men Johansson stora och starka position i Europa gjorde och att det blev svårt för Lagrell att ta steget in i de finaste fotbollssalongerna. Han sa ofta: ”Det är inte läge för en svensk att komma in på den positionen.”

– För oss journalister var han väldigt speciell att ha att göra med. Han var både lättintervjuad – och svårintervjuad. En intervju kunde pågå i tjugo minuter, men det var inte lätt att få konkreta svar från honom, utan han var bra på att prata bort reportrar.

Är det något mer du tänker på?

– En sak som är lite bortglömd är att han tidigt var med och satsade på damfotbollen, som gjorde att Sverige var med och konkurrerade bland de största fotbollsnationerna. Det var nog en orsak till att han ofta blev upprörd över när det kom kritik mot att det gick för långsamt och satsades för lite på jämställdhetsarbetet inom förbundet.

Läs mer:

Lars-Åke Lagrell är död – blev 80 år gammal

Lagerbäck minns Lagrell: ”En engagerad fotbollspresident”