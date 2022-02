Johan Esk: Man kan inte vara ”icke politisk” polare med Putin

Först pandemin. Sedan Putin.

Världen var på väg ut ur en kris när den kastades in i nästa och hur den stora världen kommer att se ut på andra sidan Rysslands krigsattack mot Ukraina är för tidigt att säga. Det är för jobbigt att ens tänka.

I det lilla hörnet av världen där den globala idrottsrörelsen håller till är jag så naiv att tro att alla kriser – inklusive klimatkrisen och självskadebeteendet med mästerskap i diktaturer – kommer att skapa ett nyttigt reningsbad för den översta, mest kommersialiserade delen av elitidrotten.

Det finns redan bra tecken.

Som att världens medier inte är lika pinsamt populistiska som Centerpartiets ledare Annie Lööf. Det har blivit snabbare fokus på när mästerskap hamnat i länder som inte är värda värdskap.

Tidigare kom reaktionerna sent. För sent. Som när populistiska Lööf tycker att Sverige ska bojkotta fotbolls-VM i Qatar trots att laget inte ens kvalat in. Det är tolv år sedan diktaturen fick mästerskapet det aldrig borde fått.

En annan del av reningsbadet borde vara (här kanske vi har den verkligt naiva förhoppningen) att stjärnor, lag och förbund tänker sig för en gång till innan man låter pengar strömma in från skurkstater eller från avsändare som bara vill använda idrotten i sin politiska propaganda.

De som styr den globala fotbollen har för länge varit för sugna på att hoppa i säng med vem som helst bara pengarna är de rätta. Det har kissats i många sängar och det är kallt där nu.

Schalke 04 har rivit av sig Gazprom-loggan och Manchester United har brutit sponsoravtalet med Aeroflot.

Sånt som i dag kan verka självklart har sannerligen inte varit det i idrottshistorien – som att Ryssland blivit av med Champions League-finalen lika snabbt som nu.

Något har också hänt med idrottspublikens reaktioner. Alla vet att pengar och politik styr elitidrotten. Alla vet att det inte går att låtsas något annat. Många inser att det är dags att rita upp en ny idrottskarta som är politiskt fungerande. Det har smittat av sig på spelplaner.

Ett tecken är att Atalantas ukrainske stjärna Ruslan Malinovskyj inte varnades när han firade sitt första mål mot Olympiakos i veckan med att dra upp matchtröjan och visa en t-shirt med texten:

”Inget krig i Ukraina.”

Jamen, det är väl självklart att han inte ska straffas för det tänker vän av ordning men vännen har missat alla robotlika domare som dragit gula kort till höger och vänster utan att orka eller klara att se någon större bild.

Manchester Citys ukrainske vänsterback Oleksandr Zintjenko var tydligare i sitt budskap. I ett meddelande som sedan togs bort från Instagram önskade han att Putin dör den mest plågsamma döden.

Vad Putins polare Alexander Ovetjkin tyckte om situationen ville NHL-journalisterna veta efter Washington Capitals första match efter krigsanfallet.

Inte minst med tanke på att Ovetjkin häromåret skrev på Instagram:

”Jag har aldrig varit hemlig med mitt stöd till vår president, jag har alltid stöttat honom offentligt. Jag är säker på att vi är många som stöttar Vladimir Putin så låt oss enas för att visa hur starkt Ryssland kan vara.”

Då, 2017, hade Ovetjkin startat den sociala rörelsen ”Team Putin” för att stödja presidenten.

De flesta ryska NHL-spelare har haft en tyst, neutral hållning till presidenten som finns på hemmaplan. Artemij Panarin har varit öppet kritisk medan den störste stjärnan Alexander Ovetjkin har varit öppen med sitt stöd.

Han har haft Putins privata telefonnummer och fått presenter från presidenten till sitt bröllop.

När han en gång fick en fråga om sitt stöd för presidenten sade Ovetjkin:

– Alla människor från olika länder stöttar sin president. Det är inte så att jag försöker att göra uttalanden, som politiska saker… det är bara vad jag tycker och stöder.

När Ovetjkin inte uttalade sig efter NY Rangers–Washington gavs en förklaring att han måste vara försiktig med sina ord eftersom ryska säkerhetspolisen har koll på honom, hans konton och hans familj i Ryssland.

Och när han dagen efter fick frågan om han fortfarande stöttar Putin sade han:

–Tja, han är min president. Men som jag sade, jag är inte intresserad av politik. Jag är en idrottare och ni vet, som jag sade, jag hoppas att allt snart är över.

Det har under åren kommit flera uppgifter att ”Team Putin” egentligen var ett verk av en pr-byrå kopplad till Kreml. Den fängslade aktivisten Aleksej Navalnyj har pekat ut Ovetjkin som en av idrottsstjärnorna som används som politiskt verktyg för att stärka Putin-regimen på hemmaplan.

Vad som är sant vet bara Alexander Ovetjkin men när man ser alla bilder på Ovetjkin och Putin ser det ut att vara två kära vänner.

Om inte så är det inte bara ishockey Alexander Ovetjkin är bra på att spela.