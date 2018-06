Johan Esk: Märkligt och onödigt fel av Andersson

Felet är att inte kalla in en ersättare för skadade John Guidetti. Felet är att gå in i det viktiga testet mot Danmark med enbart tre forwards i truppen.

Det hade gått ett dygn sedan Andreas Granqvist manglat John Guidetti så hårt att ”JG” skadat foten, då hade Janne Andersson presskonferens. Det var mer än ett dygn kvar till lördagsmatchen mot Danmark i Solna.

Jag tog för givet att förbundskapten Andersson då skulle komma med namnet på en ersättare men han valde märkligt och felaktigt att köra med minskad styrka.

Andersson tror och hoppas att Guidettis VM-start inte ska vara i fara. Förhoppningsvis får Andersson rätt men det hade ändå gått att vända Guidettis olycka till något nyttigt för landslaget.

Janne Andersson har ett antal inofficiella reserver till VM-truppen. En anfallare borde ha fått ansluta redan till lägret i Båstad för att hinna träna med laget. Att reserven skulle kommit till Stockholm när laget checkade in där på fredagskvällen borde varit en självklarhet.

Dels för att det i grunden är fel att bara ha tre forwards i matchtruppen, varav en är matchotränade Ola Toivonen.

Dels för att reserven skulle fått några extra och värdefulla dagar med laget om Guidettis skada är värre än befarat (sånt är vanligt) eller att någon annan blir skadad (sånt är inte heller ovanligt).

Om reserven bara hade fått göra ett kort gästspel hade det inte funnits något negativt i det. Alexander Fransson var i början av VM-lägret med på träningarna för att fylla ut truppen.

Att krönikan inför matchen mot Danmark handlar om en spelare som inte är med och en reserv som borde varit det är helt logiskt.

Det saknas tydliga stjärnor i den svenska VM-truppen. Den svagheten kan bli Sveriges styrka.

Förhoppningsvis får Andersson rätt, men det hade ändå gått att vända Guidettis olycka till något nyttigt för landslaget.

I Danmarks VM-trupp finns Christian Eriksen. Kommande VM-motståndaren Sydkorea har Son Heung-min. I Portugal är det Cristiano Ronaldo, hos Argentina Lionel Messi och i Brasilien kanske Neymar.

Det är spelare som på egen hand kan lyfta sina landslag från en nivå till nästa. Spelare som lämnar oersättliga luckor om de försvinner, även om de temporärt kan bli truppens viktigaste pådrivare, som Ronaldo i EM.

Sverige har varit där. Sverige har haft Zlatan Ibrahimovic. Sverige har varit ute på den resan. Den gick mest i cirklar.

I Sveriges VM-trupp 2018 finns ingen fixstjärna. Inga spelare med internationellt lysande stjärnstatus.

Sverige tappar spets om Emil Forsberg försvinner och tvingas till en annan offensiv uppbyggnad om inte Albin Ekdal kan spela.

Det skulle ändå inte vara hela världen. Fotbollsvärlden skulle inte få se ett helt annat Sverige.

Vad den här truppen lärt sig från dag ett hösten 2016 är att gå vidare oavsett vilka som inte är med.

Vad den här truppen har visat är att skillnaden mellan en tänkt startelva och spelarna just utanför laget är mindre än det varit inför tidigare mästerskap.

Att Marcus Berg och Ola Toivonen är första VM-paret ut på topp beror mest på att förbundskapten Janne Andersson och vi under kvalet vant oss vid att de fungerar bra ihop. I kön finns hete Isaac Kiese Thelin. Han kommer med 19 mål från liga och slutspel i Belgien.

Till höger på mittfältet är det tight mellan Viktor Claesson och Jimmy Durmaz. Ludwig Augustinsson eller Martin Olsson på vänsterbacken är lite same, same but different. Mot Danmark ser Durmaz och Olsson ut att få chansen.

Samma sak är det med Gustav Svensson eller Sebastian Larsson som förstaval bredvid Albin Ekdal på centrala mittfältet. Oscar Hiljemark ser ut att få starta mot Danmark.

Det finns inga turistplatser i årets VM-trupp. Alla spelare vet att de inte är långt ifrån att få spela och alla vet att de har sitt stora ansvar för att showen (eller i alla fall spelet) går vidare som vanligt om någon faller ifrån.

Och eftersom det i truppen finns spelare som haft lite matchtid på grund av skador eller petningar är det knappast troligt att förbundskapten Janne Andersson startar med samma elva i alla tre gruppspelsmatcher i VM.

Därför är det viktiga inte vilka som spelar mot Danmark.

Det viktiga är att de får spela ihop sig.

Det lag Janne Andersson spelar ihop mot Danmark kan mycket väl vara det som startar mot Tyskland, i den andra VM-matchen. Premiärlaget mot Sydkorea lär testas mot Peru nästa helg.