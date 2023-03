Johan Esk: Nu måste Janne Andersson hantera sitt haveri

Slutade ni titta efter att Sverige–Azerbajdzjan spelat?

Synd. Då missade ni kvällens stora föreställning.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson mot Viaplays expert Bojan Djordjic.

Måndagen 27 mars 2023 kommer att skriva in sig i den svenska fotbollshistorien. Inte för att Sverige vann med 5–0.

Utan som: ”Kvällen när Janne lämnade studion”.

Det som började som en frågestund utvecklades via en pinsam pajkastning till att landa i en märklig version av arga leken. Janne Andersson grävde sig under föreställningen bara längre och längre ner i sin sandlåda. Hans lag hade vunnit men han ägnade sig åt att tjafsa kring val han själv gjort.

När programledaren Niklas Jihde försökte få kaptenen in på rätt kurs hade Andersson redan dundrat upp på grund och avbröt intervjun och lämnade med en blandning av sarkasm, ironi och vredesmod.

Att Janne Andersson är en känslomänniska visste alla.

Nu vet många också hur det ser ut när topplocket går i en livesändning. Det var ingen vacker syn. Det är inte värdigt någon som har hans roll.

Svenska fotbollförbundet har en ny ordförande i Fredrik Reinfeldt.

Svenska herrlandslaget i fotboll har en ny presschef i Petra Thorén.

Grattis. Ni har ett hyfsat jobb att ta tag i direkt.

Fredrik Ljungberg och Bojan Djordjic innan frågestunden med Janne Andersson avbröts. Foto: Fredrik Sandberg/TT

När Janne Andersson tog över landslaget efter Erik Hamrén var det två saker som lyfte honom direkt. Det ena var självklart resultaten. Det andra var hans sätt att hantera media. Han gjorde det på ett lysande sätt jämfört med Erik Hamrén och dennes taggar som bara växte längre och längre ut ju längre han hade jobbet.

Janne Anderssons resultat har havererat efter gruppspelet i EM 2021. Han har ändå suttit lugnt på posten. Stödet från förbundet har som den svenska fotbollstraditionen kräver varit starkt. Publiken har varit på hans sida. Och i min bransch har jag varit relativt ensam om att tycka att det vore dags att testa nytt. Djurgårdens Kim Bergstrand/Thomas Lagerlöf har varit mina namn.

Men om inte förlusterna har skickat in Janne Andersson i en kris så var det en segerintervju som gjorde det.

Hans jobb är att fixa segrar till Sverige men det är också att ta kritik och svara på frågor, hur jobbiga och korkade de än kan kännas. Inte minst från ett tv-bolag som pumpar in pengar i hans egen yrkescirkus.

Janne Andersson har före och under den senaste samlingen låtsats som att han har haft sina känslor under kontroll men under måndagens match när ångesten över det svenska spelet låg lika kompakt som taket över Friends – då kunde han inte låtsas längre.

Han var uppe och gestikulerade mot domslut betydligt oftare och hetsigare än vanligt.

Och det gick inte att komma ifrån tanken att Janne Anderssons nerver, hans oro för vad ett dåligt resultat skulle innebära smittade sig som ett virus på spelarna och gjorde att de såg helt dränerade ut på självförtroende.

Men ett självmål av gästerna till 2–0 släppte alla svenska knutar. Leda blev lättnad, ångest blev utklassning och det där presspelet som hackat, passningarna som inte suttit och Robin Olsens jätteräddning i slutet av första halvlek var historia. Inhoppare som Isak Hien, Jesper Karlström och Anthony Elanga hade kommit in och gjort avtryck. Och inte minst hade Jesper Karlsson hoppat in och gjort mål med en frispark som var ett konstverk.

I en landslagstrupp finns det alltid spelare som publik och media vill ge mer speltid. Det är bara namnen som ändras. Just nu heter han Jesper Karlsson i Sveriges herrlandslag.

Janne Andersson måste hantera sitt haveri för att en del av hans jobb är ett signalspel till landets alla yngre fotbollsgenerationer

Publik och media glömmer ofta den där frågan som Janne Andersson började mata Bojan Djordjic med:

Vem skulle han ta bort?

Jag tycker också ofta att det perspektivet saknas i han/hon-ska-in-i-laget-debatter.

En mindre pressad Janne Andersson hade kunnat få fram perspektivet på ett bättre sätt. Nu ledde det helt åt helskotta.

Så – blir han av jobbet på det här?

Knappast. Janne Andersson själv eller staben runt honom kommer att se till att han och Bojan Djordjic röker fredspipa i ord och bild så fort som möjligt.

Janne Andersson måste hantera sitt haveri för att en del av hans jobb är ett signalspel till landets alla yngre fotbollsgenerationer. Det är helt mänskligt att brusa upp ibland. Andersson kan nu visa att om man som ledare (eller spelare) tappar kontrollen över känslorna måste man kunna ta ett halvt steg tillbaka, hålla upp handen först och sträcka fram den sedan.

Mitt intryck av känslomänniskan Janne Andersson är att han inte är långsint utan kan dra ett streck, vända bland och gå vidare.

Och då ligger bollen hos Bojan Djordjic som i slutet av 1999 gav mig ett av mina starkaste yrkesminnen. DN var och besökte honom när han var ungdomsproffs i Manchester United. Vi träffades många timmar under två dagar och jag har aldrig fått så många oneliners av en person för ett reportage.

Bakom alla kaxiga citat fanns en glöd och en värme. Glöden och värmen har han gemensamt med Janne Andersson. Det kanske var därför det blev härdsmälta i studion.

