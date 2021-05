Johan Esk: Padel är lika upphetsande som minigolf

Den senaste speciella vågen av intresse och engagemang sveper över idrottslandet Sverige.

Och jag står vid sidan.

För vi finns. Trots allt. Vi som inte spelar padel.

Vi buntas snart ihop med obskyra grupper som klimatförnekarna och antivaxarna. Foliehatt, någon?

Padelsporten vill inte stå vid sidan utan bli en ”riktig” sport i Sverige. Padel föreslås väljas in i Riksidrottsförbundet i helgen.

Det sker i en tid när det stormar i den byråkratiska delen av idrotts-Sverige.

Riksidrottsmötet kan ses som idrottens riksdag. Normalt är det inget som får den sportintresserade att gå i gång. Sug på det sövande ordet. Riks...idrotts...mötet. Känn hur kroppen domnar.

I år är det ändå läge att sätta sig upp i soffan.

Bakgrunden är att flera idrottsförbund vill ha större del av den ekonomiska kakan från staten. Det skulle betyda att Riksidrottsförbundet troligen tvingas banta sin personal.

Att Riksidrottsstyrelsen i samma veva föreslår att flera idrotter ska väljas in i Riksidrottsförbundet och skapa mer administrativt arbete är en bristande logik som spelar bra ihop med all annan bristande logik som drabbat idrotten under pandemin.

Det är i den där stormiga familjen padelsporten vill in.

Den kommer inte från idrottens gräsrötter utan har växt fort och stort med kommersiella krafter.

De krafterna har gjort att padel är den sport som klarat pandemin bäst. För padelsporten blev pandemin till och med ett lyft.

När föreningsidrotten tvingades pausa och stora delar av idrottslandet låg i respirator, då höll padelhallarna öppet. Folk som börjat spela före pandemin kunde fortsätta att spela och padelbanan blev en mötesplats. Socialt utsvultna hemmajobbare hittade ett ställe att träffas och så blev padelsporten en vinnare under pandemin.

Padelhallarna var som en smart, regelrätt halvvolley förbi alla restriktioner.

Barn har stundtals inte fått spela fotboll på stora planer utomhus men vuxna har fått spela padel och svettas tillsammans inomhus och då skapat en perfekt bild av idrottens ologiska pandemiliv.

Det har varit mycket snack i idrottsrörelsen om att Ikea och Ullared fått ha öppet. Tystare om alla padel- och rackethallar.

Jag har inget emot padel. Det här blir inte en raljerande text över alla som spelar eller ett konstaterande att padel är ännu ett ängsligt nutidsfenomen.

Att jag inte spelar padel beror inte på att jag åkt på en ny släng av min trendallergi.

Det är bara inte min grej.

Jag har testat, lär säkert spela igen men än så länge har jag bara tyckt att det var…

…så där.

Helt okej men den stora wow-faktorn uteblev helt.

Padel säljs in med att alla kan spela med varandra men en sport där grejen är att du kan vara hur dålig som helst och ändå vara med blir väldigt mycket…

…så där.

Väldigt mycket minigolf. Lika upphetsande.

Jag har spelat för lite för att inte störa mig på väggarna. Den där sköna känslan tennis kan ge när en boll vinklas bort otagbart eller blir en perfekt passering uppstår inte på samma sätt när väggar gör att bolljäveln ständigt kan få nya livlinor.

Det andra som gör att jag drar mig för att hoppa på trendtåget är skaderisken.

– Padel är så bra, för det är en så mjuk sport, sade fikagängets Vår man i Moskva inför ett pass häromvåren.

Samma eftermiddag kom en bild i mobilen. Akuten. Avsliten hälsena. Så var det med den sommaren.

Däremot är det lätt att känna fascination över hur padel svept in som en ännu en sportsunami över Sverige.

Joggingvågen flyttade löpningen från skogarna till gatorna.

Gymtrenden fick folk att vilja träna i trånga lokaler och stänka svett på varandra. Fullständigt obegripligt om ni frågar mig.

Golfboomen gjorde direktörsporten till hantverkarnas hobby och förvandlade åkrar till golfbanor.

Innebandyn spreds från gympalektionerna till ett mer seriöst idrottande och vuxengängens kvällsträffar.

Padelvågen har ändrat bilden av Sverige.

En bilresa genom ett samhälle har alltid fått mina ögon att leta efter ortens idrottsplats. Den brukar finnas som en idrottsromantisk trärest vid en sjö, ett skogsbryn eller på kanten till bebyggelsen.

Nu behöver det inte vara någon större storlek på städerna för att det ska synas en skylt om en padelhall i ett industriområde.

De gamla traditionella idrotterna har mycket att lära av padelsporten när det gäller att få folk att komma igång.

Men det finns något avskräckande i hur dyrt det är för den som blivit biten och vill spela ofta.

Det är en påminnelse om att kraften i padelsportens utveckling kommit från dem som byggt och drivit padelhallar för att tjäna pengar.

Till sist: Friskis och svettis har inte ens en traditionell tävlingsverksamhet och kan därför inte kallas för en sport.

Ändå föreslås Friskis och svettis väljas in som ett nytt förbund i Riksidrottsförbundet.

Verksamheten – eller vad man nu ska skriva – har halkat omkring mellan olika idrottsförbund och vill nu stå på egna ben.

Det går att förstå. Det går inte att förstå varför ”Friskis” ska vara ett eget förbund i RF.