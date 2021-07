Johan Esk: Problem med psyke eller knä ska inte spela någon roll

Hon föddes i Japan, har bott nästan hela sitt liv i USA, spelar tennis för värdlandet i OS och är en av världens absolut största kvinnliga idrottsstjärnor.

Hon blev ännu hetare efter att hon på fredagen tände OS-elden.

På söndagsmorgonen, svensk tid, går världstvåan Naomi Osaka in i OS-turneringen. I hettan på Ariake Tennis Parks centercourt i hjärtat av OS-området nere vid Tokyo-bukten ska hon möta kinesiskan Saisai Zheng.

Alla räknar med att Osaka kommer att vinna matchen. Ingen vet om hon kommer att prata efteråt.

Och i så fall — om vad?

”Jag känner mig obekväm med att vara talesperson och ansikte för idrottares mentala hälsa eftersom det är så nytt för mig och jag inte har alla svaren”, skrev Osaka i magasinet Time inför OS.

Hon skickade också en passning till medierna som ska möta henne.

”Jag vill aldrig någonsin igen behöva genomgå en granskning av min medicinska historia. Så jag vädjar till pressen att visa lite mer empati och hänsyn till privatlivet nästa gång vi ses.”

Bakgrunden var att hon inte velat vara med på presskonferenser under Franska mästerskapen på grund av sin psykiska ohälsa. När hon fick kritik för det hoppade hon av turneringen och spelade sedan inte heller i Wimbledon.

Att en av spelens största stjärnor kämpar med psykisk ohälsa är ett tecken i tiden.

Jag tror inte att problemen är större än tidigare i idrottsvärlden. Men det är fler som pratar om det nu. Det är bra.

Det är fler som lyssnar på sig själva. Det är ännu bättre.

Som exempel tackade spanske försvarsspelaren Inigo Martinez i maj nej till herrarnas fotbolls-EM med motiveringen att han inte var mentalt redo.

Ian Thorpe, i mitten, har berättat att han ibland hade svårt att känna glädje efter stora framgångar och att det i stället gav honom skuldkänslor. Foto: Mark J. Terrill/AP

Även om alla individer som är inne i mörkret har en tuff kamp gör varje stjärna som orkar prata om situationen en insats för samtida kollegor och kommande generationer.

Ingen kan begära att Naomi Osaka eller någon annan ska lägga ut texten om sin mentala hälsa men när de gör det spelar det roll och betyder något.

Med sitt kändisskap och sina berättelser kan de få människor långt utanför idrotten att inse att bakom de framgångsrika leendena kan finnas mörka känslor som far åt alla håll.

Det bästa vore om idrotten kan nå dit att man kan prata om problem med nerverna eller den psykiska statusen på samma sätt som när man har skadat ett knä eller en armbåge. Det skulle kunna sprida sig ut i resten av samhället och lösa upp stigmatiseringen.

Jenny Rissveds tror att det går att komma dit. Det sade hon på presskonferensen inför hennes start i mountainbike på tisdag.

Hennes resa från guldet 2016 till andra OS-starten har varit fylld av depression, ätstörningar, förlorad livslust och en väg tillbaka till en mer välmående tillvaro.

Jag frågade hur man ska få in mental hälsa i en extrem verksamhet som elitidrott.

Jenny Rissveds sade det som flera idrottare kommit fram till en bit upp karriären. Att idrotten inte får vara allt. Att den man är som idrottare inte ska definiera den man är som person. Och att resultaten inte får styra hur man mår. Det sista lär sig vissa aldrig.

Jenny Rissveds mådde inte bra när hon vann OS-guldet 2016. Foto: Patrick Semansky/AP

Två av historiens största simmare – Michael Phelps och Ian Thorpe – har båda pratat om sina psykiska problem.

Michael Phelps är en av många som öppet visat sitt stöd till Naomi Osaka i sommar.

Ian Thorpe har sagt att bra resultat ibland inte fick honom att må bra utan sämre.

– När du gjort något extremt bra kan du börja ifrågasätta varför du mår som du gör. Det blir en sorts skuldkänsla för att allt inte känns perfekt när det borde, har Thorpe berättat.

När Rissveds cyklade hem guldet 2016 mådde hon inte bra.

När Madelen Janogy kom med i fotbollslandslaget var det i samma veva som sömnproblemen började. Hennes psykiska ohälsa ledde sedan till att hon tog en paus från fotbollen, bröt kontraktet med tyska Wolfsburg och flyttade hem.

I april började hon spela för Hammarby. Efter första träning frågade DN:s Lisa Edwinsson varför hon valt att berätta om hur hon mått:

– Det kändes viktigt att visa att alla känslor är tillåtna och att det är okej, sade Janogy. Det känns som att psykisk ohälsa är väldigt tabubelagt. Jag tror att det är viktigt att öppna upp om det.

Medelen Janogy flyttade hem från Tyskland när hon inte mådde bra. Nu är hon tillbaka i landslaget. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Det finns ingen quickfix för att lösa psykiska problem. Det vet inte minst idrottsstjärnorna i den här texten.

Att Osaka spelar tennis i OS, att Janogy var med när Sverige slog Australien med 4–2 på lördagen och att Rissveds cyklar igen är viktigt för dem som idrottare.

De har lärt sig att det inte ska avgöra hur de mår som människor.

Eller som Naomi Osaka skriver i Time:

”Jag hoppas att fler kan relatera och förstå att det är OK att inte vara OK och att det är OK att prata om det. Det finns folk som kan hjälpa och det finns oftast ljus i slutet av varje tunnel.”