Johan Esk: Sanningen om Sverige har förvandlats till en myt

Sveriges herrlandslag har efter lördagens 0–1 mot Frankrike spelat tolv matcher mot ”stora fotbollsnationer” under förbundskapten Janne Andersson. Begreppet är luddigt men jag räknar in Nederländerna, Frankrike, Portugal, Italien, Tyskland, England och Spanien.

Det har blivit tre segrar, tre oavgjorda och sex förluster.

Segrarna är en träningsmatch mot Portugal, en kvalseger mot Frankrike efter en målvaktsbjudning och en vinst hemma mot Italien sedan Jakob Johanssons skott styrts i mål via italienskt ben.

Och den segern, första play off-matchen i november 2017, är den senaste mot en stor nation.

På Janne Anderssons sex första försök mot storlag blev det tre segrar, ett kryss och två förluster.

Sedan har det på sex matcher blivit två kryss och fyra förluster. På de fem senaste har det blivit fyra nederlag och bara två gjorda mål.

Och den bild som börjar bli mer och mer bekant är att Sverige gör helt okej prestationer, i stort sett vad man kan begära efter de individuella förutsättningarna och ändå blir det förlust. En hedersam förlust. En sån som hos Janne Andersson skapar en känsla som är vidrig.

Sveriges Pontus Jansson i närkamp med Frankrikes Dayot Upamecano. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Två matcher mot nuvarande världsmästaren Frankrike är typexempel på det här.

Borta hösten 2016. Det blev 2–1 till Frankrike men för Janne Andersson och hans sidekick Peter Wettergren blev den matchen ett bevis för att lagets spel och spelare höll mot de bästa.

Nu, hösten 2020, behövdes mer än sådana bevis.

Nu åkte jag till Solna för jag vet inte vilken igång i ordningen för att se Sverige spela fotboll men inget var som vanligt på väg mot avspark.

Inga folktåg mot arenan när mörkret lade sig, inga korvvagnar, inga souvenirkrängare, inga barns händer i sina föräldrars, ingen känsla av att tusentals människor med sin förväntan skapade en känsla av att något stort är på gång.

Den där sista känslan fick spelarna försöka fixa på egen hand. Det gick inget vidare. Det var en sömnig kväll i Solna.

Det pågår en pandemi i världen, det har fallit ifrån fyra positiva fall i den franska truppen, det var massor av frågor kring den här matchen.

En var om Dejan Kulusevski skulle starta. Jag hoppades men förstod att det inte skulle bli så. Jag var inte alls ”chockad” som Kulusevski var att han inte fick starta.

Problemet när spelet ser stabilt ut och det ändå blir förlust är att det inte öppnar för att Janne Andersson ska göra några ändringar. Varken i spel eller bland spelare.

Läs mer: Andersson: ”Inte upplevt Kulusevski som jättechockad”

Jag var knappast förvånad över att Janne Andersson körde vidare på kvallaget som blev klart för EM borta mot Rumänien.

Andreas Granqvist är skadad och borta. Spelaren som varit grundpelaren i Janne Anderssons landslagsbygge är den största framtidsfrågan i det här laget.

Med en stor skillnad. Andreas Granqvist är skadad och borta. Spelaren som varit grundpelaren i Janne Anderssons landslagsbygge är den största framtidsfrågan i det här laget.

Pontus Jansson har fått spela stand-in tidigare men den här gången hade han verkligen chansen att visa att platsen bredvid Victor Nilsson Lindelöf ska vara hans. Det visade han.

Den svenska modellen på fotbollsplanen är snart lika världsunik som modellen i kampen mot coronaviruset.

Sveriges spikraka 4-4-2-uppställning känns lika eget som valet att nobba ansiktsskydd för befolkningen.

Sverige gick ut med den här ursvenska uppställningen och hade med sig trygghet, metodik, lugn och ett kompakt, centralt försvarsspel. Det sövde de franska världsmästarna som saknade ytor och syre.

Antoine Griezmann skulle styra spelet men var lika ointresserad som osynlig.

En besviken Kristoffer Olsson efter förlusten. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Sverige gjorde på många sätt mycket rätt i första halvlek och ändå stod det 0–1. Skillnaden mellan lagen var Kylian Mbappés kvalitet.

Marcus Berg och Emil Forsberg hade just bränt en dubbelchans och Frankrike hade inte ens varit nära en möjlighet och Mbappé hade nästan varit lika osynlig som Griezmann men så vandrade han ut på kanten och fick bollen. Satte sedan fart in i banan och bjöds på ett virrigt svenskt försvarsspel.

Mbappé fick en tunnel och klackpass av Mikael Lustig, en skarv från Kristoffer Olsson och en öppen lucka vid stolpen av målvakten Robin Olsen.

I andra halvlek hade Griezmann insett att en match pågick, den franska nonchalansen var kvar men inte lika påtaglig, tempot drogs upp när lusten fanns.

Sverige hängdes inte på något vis av och ju längre halvleken gick desto mer föll Frankrike ner i djupa försvarslinjer.

Sverige tilläts att flytta fram och ha en hel del bollinnehav och den gamla sanningen att Sverige vinner och kryssar mot de stora, den hänger kvar. Hos de stora. De slappnar inte av. Den här gången hade Frankrike inte vänligheten att bjuda på något på Friends, till och med i sista sparken var målis-Lloris säker.

I 70:e minuten kom den senaste Juventus-svensken in. Dejan Kulusevski tippas av Emil Forsberg kunna slå sig in bland topp-5 i världen och Dejan utmanade och drev upp farten när han kom in.

Forsberg motiverade sin fina framtidsprognos med att Kulusevski är ung men redan kommit långt.

Dejan Kulusevski är 20 år. Kylian Mbappé är 21 och redan en av världens fem bästa.

Dejans nya klubbkollega Cristiano Ronaldo är också där uppe. Ronaldo spelade inte för Europamästaren Portugal som ändå körde över Kroatien med 4–1 på lördagen.

På tisdag ska Portugal spela på Friends och då vill jag se Dejan Kulusevski spela mer.

Läs mer: Portugal imponerade utan Ronaldo