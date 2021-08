Johan Esk: Sarah Sjöströms silver är en bragdmedalj

I en annan del av Tokyo har nyss ettan och tvåan i diskus stått på prispallen. Daniel Ståhl och Simon Pettersson startade den svenska medaljproduktionen.

Sarah Sjöström fortsatte den.

Hon har klivit upp ur vattnet efter 50 meter fritt. Hon vill krama alla, hon lyfter upp segraren Emma McKeon som Ståhl på andra sidan natten lyft upp Pettersson i friidrottsarenan.

Sarah Sjöström är en silvermedaljör men är lycklig som en guldmedaljör.

Hon uppträder som en vinnare, hon känner sig som en vinnare och med tanke på hennes resa hit efter skadan:

Hon är en vinnare.

Hon ser lyckligare ut än när hon gick från bassängen i Rio för fem år sedan med en färsk OS-seger bakom sig. Då hade hon gjort det alla förväntat sig. Nu gjorde hon det ingen trodde var möjligt.

Men – det finns alltid ett men.

Sarah Sjöström har ofta sagt att hon brukar överraska sig själv.

Men sorry, Sarah. Mig har du inte lyckats överraska sedan 2009.

Jag kommer aldrig att glömma när jag satt i en restaurang på västkusten när vi på en mobil i smyg följde finalloppet på 100 meter fjäril under VM. Efteråt tittade vi på varandra i sällskapet och utbrast chockat:

Hon vann!

Kan man vinna VM-guld på lång bana som 15-åring kan man göra vad som helst.

Till och med komma tillbaka och ta OS-medalj efter en skada som skulle ha fått de flesta att packa ihop säsongen och sikta på nästa.

Den där förbannade isfläcken i Stockholm 6 februari slog sönder hennes armbåge.

Den slog sönder alla hennes ursprungliga planer.

OS blev för Sarah Sjöström som mycket annat blivit för alla under pandemin. Något annat. Med andra planer. Och framför allt – med helt andra vägar dit.

Men inget ont som inte har något gått med sig. Med en trasig armbåge fick träningsplanerna till Tokyo göras om. Hon fick ägna timme efter timme, dag efter dag på en motionscykel. Även om det var trist och kändes tröstlöst så var det den extra benstyrkan timmarna på cykeln givit hon kunde använda sig av i slutet av loppen under OS-tävlingarna i Tokyo.

Bristen på explosivitet i musklerna gjorde att hon var för långt efter i andra finaler. Bristen på mängdträning gjorde att hon inte heller riktigt klarade försök, semi och final på kort tid.

Men 174 dagar efter fallet på isfläcken höll det hela vägen in i kaklet.

Åt Australiens Emma McKeon var inget att göra. Hon tog sjätte medaljen i den här OS-bassängen, tre hade kommit i individuella lopp och två av dessa hade varit guld.

Mindre än timmen senare var McKeon med och vann medleylagkappen och åker därmed hem med fyra OS-guld från Tokyo.

Det är lika många som antalet medaljer Sarah Sjöström tagit i karriärens OS-starter.

En skillnad är självklart att McKeon ingår i ett mycket starkare lag. Sverige kom femma i den där lagkappen som var det sista Sarah Sjöström gjorde i de här olympiska spelen.

Om det blir fler? Vi får se.

Hon tog sig till Tokyo trots många tvivel. Hon tog OS-medalj här mot alla odds. Nu är den stora frågan:

Vart tar karriären vägen nu?

När en elitidrottare som hållit på så länge och vunnit så mycket inte har drivkraften som krävs då är det över. Har hon fortfarande motivationen som krävs kan hon hålla på många år än.

När hon vid en knapp timme efter silvret, japansk lunchtid, kliver upp på prispallen i Tokyo Aquatics Centre har jag Radiosporten i öronen för att kunna ha koll på Fanny Roos kulfinal.

Då kommer Sarah Sjöströms röst. Hon har en önskelåt. Det är Elton John, han sjunger snart:

”Don't you know that I'm still standing

Better than I ever did

Looking like a true survivor

Feeling like a little kid

I'm still standing after all this time”

Hon kunde också ha önskat en klassiker av skalden från Skånegården där han sjunger:

”Du vet lyckan

Är för enkel för att vi ska förstå den

Som om sanningen inte var nog”

De flesta av oss får aldrig veta hur det är att stå på en prispall i OS. Men den genuina lycka Sarah Sjöström utstrålar nu är så enkel att det går att förstå den.

Låten heter ”Naken nedför gatan”.

Den 6 februari skulle Sarah Sjöström bara gå en bit på gatan i sin hemstad. Ena foten förlorade fästet på isfläcken. Sedan blev inget som hon tänkt sig.

Slutet blev ändå riktigt bra.