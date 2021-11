Johan Esk: Springsteen har också ett glastak att krossa

Jessica Springsteen var fem år och satt tyst i bilen. Allt föräldrarna Bruce och Patti hörde från baksätet var ett melodiskt nynnande.

Pappan hade före tävlingen poängterat för dottern att hon inte behövde vara med. Försäkrat sig om att hon verkligen ville.

Dottern hade knappt noterat pappan. I stället fick han för första gången se den sammanbitna tävlingsmin hon har än i dag.

Hon red ut, en vuxen person ledde ponny, i Meadowlands arena. Där publiken många gånger sett hennes världsberömda musikföräldrar på scen blev hon sexa och fick ett grönt band som sitt första pris i karriären.

I bilen berättade Bruce och Patti hur stolta de var, hur duktig hon varit. Dottern svarade inte. I stället kom hon med två frågor:

Vad hette hon som vann?

Vad gjorde hon för att vinna?

En tioårig Jessica Springsteen. Amerikanskan var en tävlingsmänniska redan från start. Foto: Preston Mack/TT

Nu är ”Jess” 29 år och i Sverige för att vinna. Nu står hon i Friends inre och får frågan om den där viljan att vinna. Hon har den inte med sig hela tiden. Hon kan se andra tävla och känna tvivel om hon ska kunna vara lika bra.

– Men när jag kommer in på banan är det som att något annat kickar in. Jag blir väldigt, väldigt fokuserad och tävlingsinriktad. Men det här är bara på banan. Inte annars, säger Jessica Springsteen och ler stort.

Vilken är din största talang?

– Jag vet inte. Det här har varit min stora passion sedan jag var liten och att nu kunna göra det så här, det är en dröm som blivit sann.

I somras var hon med i USA:s lag som blev OS-tvåa bakom Sverige. På söndagen ska hon försvara segern i Grand Prix-hoppningen från senast det var Sweden International Horse Show i Friends arena.

Oavsett hur stor ridsporten är kan just Jessica Springsteen göra den ännu större och bredare.

Hon kan göra vad Usain Bolt och Tiger Woods gjorde med friidrotten och golfen. De blev större än sina sporter. Folk som inte hade koll på friidrott eller golf visste ändå vilka Bolt och Woods var.

Jessica Springsteen vann Grand Prix-hoppningen i förra upplagan av Sweden International Horse Show 2019. Foto: Johanna Lundberg/Bildbyrån

Det är flera saker som gör att hon har potentialen.

Hon har karisman. Hon har framtiden. Hon har efternamnet hon delar med en av musikhistoriens största. Och hon är kvinna.

Det räcker att gå några minuter utanför och i Friends katakomber samma vecka Sverige nästan fick sin första kvinnliga statsminister för att påminnas om vilka som bär upp den här sporten.

Unga tjejer hjälper till att förbereda tävlingarna, unga tjejer köar för att komma in och känner på kläder att köpa. Det är unga tjejer som – även om det finns en del killar som rider – skapar det breda intresset i sporten.

På toppen har det historiskt alltid varit männens värld. Jessica Springsteen kan bli sportens första kvinnliga fixstjärna. Någon en värld av hästtjejer lättare kan identifiera sig med.

Svenska stjärnan och Friends-tävlingarnas sportchef Malin Baryard Johnsson har sett Jessica Springsteen gå från talang till stjärna. Hon gillar vad hon ser.

Hon säger att Jessica Springsteen ”haft en fantastisk utveckling” och när Malin Baryard Johnsson ska beskriva amerikanskan kommer orden ”jobbar jättehårt för att bli bättre, hon har helt rätt inställning”.

Bruce och Jessica Springsteen under en tävling i Storbritannien 2011. Foto: TT

Det har hon med sig från pappan. Bruce Springsteen kräver av sig själv och sitt E Street Band att varje konsert ska vara ett minne för livet för publiken. Hästintresset har hon fått från mamma Patti.

Jessica Springsteen var fyra år när hon såg en betande häst på en bondgård. Hon frågade: ”Får jag hälsa?”

När hon lagt sina små händer mot hästen stod hon tyst och stilla en stund innan hon undrade: ”Får jag sitta?”

Sedan dess har Jessica Springsteen levt ett liv med och på hästar.

Bruce Springsteen om sin dotter i sin bok ”Born to run”:

”Efter tjugofem år med väckarklockan ställd på 05.30, oräkneliga stall, hundratals rengjorda hovar och borstade manar och ryktade hudar och tusentals resta kilometer över nordvästra USA och Europa är hon en utomordentlig ryttare på livstid, en internationellt ansedd hästhoppare som trotsar tyngdlagen och får djur på sjuhundra kilo att lyfta en och en halv meter upp i luften … en naturbegåvning.”

Eftersom pappor ofta tycker att just deras döttrar är Guds gåva till mänskligheten får man ta objektiviteten i det sista för vad den är.

Jessica Springsteen är i Sverige för att försvara segern i Grand Prix-hoppningen. Foto: Jonas Lindkvist

Föräldrarnas förmögenhet gav Jessica Springsteen möjligheter att hålla på med sin hobby som hon ville innan det blev ett yrke.

Föräldrarnas yrke har också gett Jessica Springsteen en uppväxtmiljö där det är naturligt att leva på en sorts scen och med uppmärksamhet och prestera under press. Hon var fortfarande tonåring när hon under en konsert i Paris tog några danssteg med pappan i ”Dancing in the dark”.

Malin Baryard Johnsson om Jessica Springsteen:

”Hon är svincool. Har det där amerikanska sättet att kunna rida fort. Hon är helt klart en framtidsryttare. Hon är redan bra men kommer bara att bli bättre.”

– Det speciella med den här sporten är att vi lär oss något varje dag, säger Jessica Springsteen. Du kan aldrig riktigt bemästra det du ska göra fullt ut. Så det gäller bara för mig att fortsätta att lära mig saker. Målet är att komma med till VM nästa år, det är en annan dröm jag har.

– En bra sak med att komma till en show som den här är att man kan studera andra ryttare och se hur de tar sig an en bana.

Några hon studerar speciellt är de svenska OS-mästarna Malin Baryard Johnsson, Peder Fredricson och Henrik von Eckermann.

– Vad de har gjort är helt otroligt, säger Jessica Springsteen.