Johan Esk: Största och sista chansen för Sverige att få vinter-OS

Varför säger man saker?

– Om Sverige söker OS, så får Sverige OS.

Sade och skrev jag bergsäkert innan Stockholm officiellt sökt vinter-OS 2026. Sedan dess har spelplanen ritats om.

Milano har lämnat in en ansökan och italienska staten har bestämt sig för att stötta planerna och när Italien söker OS ser man det som en tävling där en klassisk OS-klyscha stryks.

Det viktigaste är inte att delta. Det viktigaste är att vinna.

I Italien är det folkliga stödet betydligt större än i Sverige, men det är annat stöd som betyder mycket mer. Uppslutningen från det politiska etablissemanget. Det har Milanos OS-kampanj haft stadigt i ryggen sedan italienska staten väl sade si.

I Sverige har ett utdraget nja varit det starkaste ordet från politikerna. Nu i veckan, fem i tolv, gick statsminister Stefan Löfven och utrikesminister Margot Wallström ut och gav Sveriges OS-kampanj sitt fulla stöd.

God morgon, ministrar. Dags att vakna nu?

Anledningen till att Stockholms OS-planer är bra är det här:

• Jag vill att OS ska leva vidare som idrottsfenomen men inte vara de finansiella monster, ofta i diktaturer, där arenor och vägar byggs bara för att användas en kort period. Ska man testa en ny sorts OS är Sveriges planer en vettig idé.

Att det innebär att man sänker tanken på samlade spel är smällar man får ta. Av de fem vinterspel jag bevakat är det bara ett som inte varit ordentligt utspritt. Det var Putins spel i Sotji 2014.

• De arenabyggen som planeras kommer att användas efter OS. Det är kostnader för arenor och infrastruktur som sänkt vissa OS-städer ekonomiskt. I de svenska planerna är byggena som krävs relativt små. Trafikkaos? Det finns hundra orsaker till att det uppstår trafikkaos i och kring Stockholm utan att OS är här. OS och Paralympics är över på några veckor. Slussen-bygget tar aldrig slut. Snöbrist? Det är konstsnö som gäller. Miljömässigt? Nej, elitidrott är inte det.

• Ett OS till Sverige skulle rikta fler politiska blickar mot idrotten. Det skulle bli allmänt ökat fokus på idrotten och det skulle också gynna breddidrotten och folkhälsan. Till och med de som vill ha fler idrottstimmar i skolan skulle kunna göra sig hörda.

• Sverige har aldrig haft vinter-OS.

Det är den enda riktigt starka fördelen Sverige har. Italien har haft två vinterspel, senast Turin 2006. Om OS nu är ett sånt ekonomiskt haveri det alltid målas upp som är det anmärkningsvärt att italienarna söker igen.

Vilka ekonomiska s(p)år OS lämnar efter sig beror på vilka rapporter man läser.

DN:s ledarredaktion lyfter fram ”Olympic proportions: Cost and cost overrun at the Olympics 1960–2012”. Forskarna Bent Flyvbjerg och Allison Stewart får OS att likna ett svart hål bara rymdforskare kan drömma om.

Sveriges olympiska kommitté tycker att rapporten saknar värde och hävdar att den inte skiljer på investeringar som blir kvar och rena kostnader och även struntar i intäktssidan. Istället lyfter SOK fram ”Cost and Revenue Overruns of the Olympic Games 2000–2018”. Den kom fram till att alla vinter-OS och Paralympics på 2000-talet gått jämnt upp eller redovisat en vinst om man tittar på själva spelen.

Min tolkning hamnar i mitten. Många investeringar hade behövts även utan OS, alla hade inte blivit så omfattande utan OS.

Milanos starkaste kort är den imaginära närheten till tävlingsorterna i bergen. I Turins OS var bussresor på tre, fyra timmar vardagsmat. Man åkte från en värdstad med noll OS-känsla upp till alpbyar som var alldeles för små för uppgiften.

Sverige har en OS-kampanj med nio liv. Största försöket att dödförklara idén stod socialdemokraterna i Stockholm för, trots att det inte var en fråga för dem att avgöra.

Det krävdes massor av tid och kraft av svenska kampanjfolket för att väcka liv i sin patient. Tid och kraft som kunde gått till att sälja in Agenda 2020 till folket.

Agendan är samlingsnamnet för Internationella olympiska kommitténs visioner om framtidens spel. I den ingår ett betydligt större finansiellt stöd till värdländerna.

Sveriges chanser att få OS har inte blivit bättre av de mycket märkliga felräkningarna av det ekonomiska stödet från IOK. SOK säger att näringslivet ska täcka upp. Det stoppar inte många svenskar från att tänka: ”OS? Inte för mina skattepengar.”

Om Agenda 2020 håller kommer fler länder att söka OS i framtiden. Då har Sveriges utspridda spel inte en chans.

Därför är valet i Lausanne måndagen efter midsommarhelgen 2019 den största och sista chansen för Sverige att få vinter-OS.

