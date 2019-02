Johan Esk: Svensk idrott är inte redo för religiös debatt

Jag har aldrig förstått varför religion anses mer okej än politik inom idrotten.

I veckan har det blivit tydligt att Sverige är framme i en tid när de som styr de stora idrottsförbunden måste jobba med den enormt svåra uppgiften att få ihop religions-, åsikts- och yttrandefrihet i samma rörelse.

Jag säger bara: Lycka till.

Veckans idrottsdebatt har handlat om Slöjbilden.

En pojke och en flicka testade 2016 på sportskytte (eventuellt med ett gevär som inte gick att skjuta med på riktigt), under en prova-på-dag. Flickan bar slöja.

Enligt Aftonbladet, som var först med historien, publicerades nu bilden på hemsidan hos ett av Riksidrottsförbundets distriktsförbund.

Det fick två tunga idrottsledare att gå i taket.

Simförbundets ordförande Ulla Gustavsson gick loss på Facebook och i en intervju med Aftonbladet sade hon:

– Vill de visa flickor med invandrarbakgrund kan det göras utan att de har slöja på sig. Nu visar RF att de gillar och uppmuntrar hedersförtryck: könsstympning, barnäktenskap, hedersvåld. Det upprör mig. Barn måste få vara barn.

Lars Liljegren, som haft många tunga förtroendeuppdrag inom svensk idrott gick ännu längre.

– Om man glömde bort den ljusa lintotten i bakgrunden, han som ser ut som jag gjorde som liten, kan man tro att det är en rekryteringsannons för en militant organisation.

Sen följde standardiserade steg för Sverige 2019. Förbundet plockade bort bilden, antagligen för att det var enklast så. Gustavssons dotter fick hatmejl och simbasen tog bort sitt inlägg på Facebook.

Och på onsdagen kunde DN avslöja den väntade nyheten. Gustavsson lämnar sin post i Simförbundet.

Svensk idrott är inte redo för en religiös debatt. Särskilt inte när den förs på Gustavssons sätt. Att hon slutar som ordförande i Simförbundet skyndar på polariseringen i svenska idrottsrörelsen.

Svensk idrott kommer nu att få höra att där finns samma åsiktskorridorer som vi i gammelmedia länge anklagats leva i.

Både Gustavsson och Liljegren har fått massor av skit offentligt.

Jag håller inte alls med Gustavsson och Liljegren. Det är skenheligt att säga att man vill att alla ska idrotta men att man inte vill visa några som har slöja på bild. Jag kan inte se en koppling till en terrorgrupp i en bild av en pojke och flicka som testar skytte.

Gustavsson framförde en personlig åsikt om en religiös symbol och blev politisk. Gustavsson var ordförande och talade inte för sitt förbund.

Men av alla offentliga, kritiska reaktioner hon fick går det bara att dra den här gamla slutsatsen.

1. Idrott och politik ska inte höra ihop.

2. Idrott och religion anses som en helt okej kombination.

Problemet är att politik och religion ofta och på många håll i världen hänger ihop. Därför är det allt mer problematiskt om det ska vara öppet för det ena men stängt för det andra.

Inte minst med tanke på hur mycket blod som genom historien flutit i olika religioners spår.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver RF:s ordförande Björn Eriksson:

”Vi kan inte stå för en rörelse som exkluderar någon för att man tillhör en speciell religion…”

Frågor på det? Kan omöjligt vara.

Men sen fortsätter Eriksson i samma mening:

”…eller bär på ett visst religiöst kännetecken.”

Då det blir riktigt intressant om vi går tillbaka till slöjbilden.

Tänk om den lilla pojken legat och skjutit med ett kors dinglande i en kedja runt halsen. Hade den väckt uppmärksamhet? Knappast.

Tänk om pojken eller flickan på sina kläder haft en knapp som visar att de gillar Socialdemokraterna, Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Hade den bilden ens publicerats? Aldrig. Så djupt rotat sitter det att idrotten ska vara fri från politik.

Däremot släpps gärna privata, politiska åsikter in om de är för situationen oförargliga, okontroversiella och oantastliga.

Kim Källström fick nyss löpa medialt gatlopp när han sade att hans bild av Qatar inte stämde överens med den han fått av svenska medier.

Hösten 2015 hyllades samme Källström när han på en presskonferens inför en match pratade om flyktingkrisen. Han sade att ”vi är alla världsmedborgare” och berömmet blev stort. Det han sade låg rätt i den tidens åsiktsströmningar.

Ett år tidigare hade Moderaternas dåvarande statsminister Fredrik Reinfeldt hållit sitt klassiska tal med formuleringen ”öppna era hjärtan”.

Några år senare var gränserna stängda och kvar stod idrottsföreningar som ideella integrationslösningar med öppna dörrar och försök till öppna sinnen.

Samtidigt hårdnade klimatet utanför. Det blev polariserat. Åsikter som nyss var extrema var plötsligt rumsrena.

Att tro att idrottsrörelsen skulle klara sig utan infekterade konflikter och debatter i ämnet var bara ett utslag av den naivitet som är en del av svensk idrotts varumärke.

Det var en bild på en slöja som utlöste debatten men för mig handlar det lika mycket om de här ologiska idrottsscenerna:

Knäppa fingrar som en bön? Ok. Fläta fingrar som en albansk örn? No, no.

Det är okej att göra korstecken när man går in på planen men om någon ropar ”rösta på Sjöstedt” mot en tv-kamera blir det stort eko.

I USA tackar var och varannan kristen idrottare Gud efter en seger men när en NFL-spelare går ner på knä i en tyst protest är det en politisk handling som vänder upp och ner på ligan.

Det som kom bort i debatten om slöjbilden är att RF på alla sätt annars jobbar för att barn ska få vara barn.

Jag tycker inte att det går att förbjuda religiösa symboler inom idrotten eftersom idrotten ska spegla samhället men i min drömvärld väljer barn själva när de vill hänga på sig ett kors, bära slöja eller ta på sig en kippa.

I den drömvärlden fortsätter idrotten att vara en plats där alla kan mötas. Oavsett religion och politisk åsikt.

Amen.

