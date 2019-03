Johan Esk: Sverige var roligare på Lars ”Inget hände” Lagerbäcks tid

Herrlandslaget i fotboll var roligare på Lars Lagerbäcks tid.

Inte i spelet på plan, så klart, men i spelet utanför.

Bland det roligare var när Lars Lagerbäck på den tiden hanterade varje fråga om slitningar eller splittringar eller konflikter i gruppen med korslagda armar, tuggummituggande och ett spelat eller totalt ointresse.

På tisdag spelar Norge-Sverige EM-kvalmatch. Norge behöver vinna mest, Sverige har mest att förlora.

Innan Lagerbäck tog över Norge hjälpte han Andersson att komma igång som svensk förbundskapten.

Lagerbäck lärde ut en del om hur ett landslag bäst försvarar. Han glömde visst hur en förbundskapten bäst förnekar.

Letade häromdagen upp ett klipp från 2002, dagarna före Sveriges första VM-match. Till bilderna av hur Olof Mellberg och Fredrik Ljungberg, två av lagets största stjärnor, under träning börjar bråka så att de rullar runt och spelare och ledare måste agera Jan Eliasson hörs Lagerbäcks röst.

”It was just a little argument, so not a big deal. Nothing happened, I think you can say. Just a little bit of pushing.”

En liten dispyt, inget hände, bara lite knuffande.

Vilken klassiker, vilken komiker.

Efter första VM-matchen 2006 läckte det som i en sjunkande eka ut att Mellberg, Ljungberg och flera andra spelare hamnat i ett verbalt bråk.

En diskussion i omklädningsrummet, inget mer med det. Enligt Lagerbäck.

När Olof Mellberg, Zlatan Ibrahimovic och ”Chippen” Wilhelmsson tog ett par lediga (alkoholfria) timmar på stan för att fira en födelsedag då tyckte Lagerbäck däremot att det hänt så mycket att de skickades hem.

Nu leds landslaget av en förbundskapten som älskar att elda. Vi utanför får försöka tyda röksignaler som läcker ut.

Janne Andersson säger inte att inget har hänt. Han viftar bort röken bäst han kan, ibland försöker han själv tolka röksignalerna.

Fick ett mejl från en norsk kollega. Han bad mig att reda ut vad som egentligen händer i svenska landslaget.

Jag svarade:

”Det kan vara så enkelt att Victor Nilsson Lindelöf inte är med ”bara” för att hans fru ska föda barn. (En son har kommit, grattis).

Det kan vara så att Robin Olsen inte vill prata med media för att han är på väg att säljas av Roma.

Det kan vara så att Emil Forsberg inte vill prata med media och åker hem för att han är besviken över att ha fått skadekänningar.

Problemet är att ingen vet. Det vi vet är att VNL, Olsen och Forsberg har samma agent men om det är han som sprider uppgifter – vad är poängen med det?”

Den rök som kommit kring landslaget efter VM-succén har alltid gällt de här tre spelarna med samma agent. Det har varit mediabojkotter och rykten om Forsbergs missnöje med Andersson.

Agenten Hasan Cetinkaya bekräftar för Expressen kommunikationsproblem mellan Forsberg och Andersson men säger också att Forsberg med tanke på sitt ”fysiska tillstånd” inte ens borde ha åkt till Sverige för den första matchen. Det var en nyhet.

Andersson erkänner att han kunde varit tydligare mot Forsberg med hur han tänkte använda spelaren och det är ju bra att en förbundskapten kan säga en sån sak.

Det var helt logiskt att Janne Andersson bytte ut Emil Forsberg i 68:e minuten mot Rumänien. Försvaret behövde bättre stadga och Forsberg har inte spelat en hel match sedan september, han började tröttna.

Jag hade svårare att förstå att Robin Quaison byttes ut och att Marcus Berg fick vara kvar. Berg fick mycket beröm av Andersson och visst, Berg var bra på att möta bollar och vinna nickdueller men det var för att Sverige spelar så med Berg på planen.

Med Quaison och Alexander Isak kan Sverige få en helt annan fart i djupledsspelet och tvinga Norge att tänka till mer i försvarsspelet.

När trupperna togs ut för knappt två veckor sedan var Sverige favoriter. Nu, när spelare fallit ifrån, känns det helt jämnt.

Sverige slog Rumänien med 2-1, Norge föll ett par timmar senare med 1-2 mot Spanien borta och i efterspelet har Lagerbäck varit kritisk till kritiken vissa norska spelare fått från media.

Norge gjorde en bra match. Laget var betydligt modigare och farligare än när Sverige under Lagerbäck åkte ner till Spanien och blev kölhalat (0-3) i en kvalmatch 2007.

För Sverige blir det viktigaste att inte blotta för stora luckor när laget anfaller. Så var det inte på Lagerbäcks tid.

