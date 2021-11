Johan Esk: Tur har inget med saken att göra

Det var som att höra ett eko från fotbolls-VM 2006 och jag gillade verkligen inte vad jag hörde.

Sverige hade förlorat mot Georgien. Det lät som när Sverige spelat 0–0 mot Trinidad & Tobago som start på VM 2006.

Det pratades om tur och otur. Nu som då.

Precis som då fanns det i de svenska analyserna efter matchen ett överslätande av oskärpan som präglat det svenska spelet i de avgörande lägena.

Victor Nilsson Lindelöf tog på sig sitt tafatta försvarsspel vid 0–2 men lägger man ihop det med den bristande markeringen och yrvakna agerandet vid 0–1 och adderar alla slarviga och svaga avslutningar i Batumi så får man en bild som visar att det inte var otur som skapade förlusten mot Georgien. Det var oskärpa.

Det är som det sades i den gamla stryktips-reklamen:

”Luck has nothing to do with it.” Tur har inget med saken att göra.

Både nu som då glömmer svenska ledare motståndarnas chanser.

I november 2021 sade Janne Andersson att Georgien hade tur när de gjorde mål. I VM 2006 hade Lars Lagerbäck tydligen inte sett motståndarnas friläge och skott i ribban, det fanns i alla fall inte med i analysen efteråt.

I Batumi var det knappast så att Georgien gjorde två mål på sina enda två chanser.

Tur och otur är inget man får. Sånt skapas som en konsekvens av agerandet.

Det var inte otur som gjorde att Alexander Isak missade friläget. Det var en usel avslutning.

Det var inte tur som gjorde att Sverige i sommarens EM-match kryssade mot Spanien i det mållösa mötet. Det var frukten av en bra försvarsinsats.

Nu krävs mer.

Nu krävs vinst för att vinna gruppen och bli VM-klart direkt och nu finns inget att förlora.

Nu måste Sverige våga mer för att vinna.

Det svåra med den här matchen är att hitta balansen.

Ska Sverige ligga lågt och samlat i ett försvarsblock, hoppas på att det dyker upp en chans och annars trycka på framåt sista fem?

Ska Sverige våga kliva fram högre och mer aggressivt tidigare med risk för att Spanien sårar med långa bollar som mot Grekland i torsdags?

Det absolut svåraste med den här andra matchen i Sevilla på bara fem månader blir ändå att göra mål.

0–0-matchen i EM var som ett skönt sommarregn i jämförelse med de kölhalningar Sverige har råkat ut för mot Spanien i EM-kvalmatcherna i Madrid. Det blev 0–3 2007 och 2019 och Sverige var helt utspelat båda gångerna.

Efter förlusten i Georgien kom så klart snacket upp om att Sverige blev sämre med Zlatan Ibrahimovic. Det är snömos. Som jag minns det var han inte med i den värdelösa insatsen mot Grekland tidigare i höst.

Visst, det blir mer bollar mot Zlatan men ett större problem var att Alexander Isak tappat sin vanliga bolltouch, att Emil Forsberg för länge var för osynlig och att Kristoffer Olsson återigen har svårt att hitta sin tidigare landslagsform.

Ett tydligt problem är också att saknaden av Albin Ekdal märktes så tydligt igen. Nu är han tillbaka men det finns inget givet alternativ bredvid honom.

Kristoffer Olsson hamnar fel, Mattias Svanberg imponerade inte mot Georgien och Oscar Lewicki har spelat för lite efter skadan. Jag skulle helst se Svanberg men det lär bli Olsson igen.

För Sverige lär det bli ett playoff-spel i mars för att ta sig till Qatar. Går Sverige inte dit kan vi alltid säga att Sverige bojkottar diktatur-VM.

Läs mer: Alexander Isak: ”Spanien vet att vi kan slå dem”