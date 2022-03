Johan Esk: Våga vägra VM om det krävs

Fotbollens förbundskaptener presenterade sina kvaltrupper, namnen avlöste varandra på storbildsskärmen.

Nye U21-kaptenen Jens Gustafsson släppte fram 16-årige Roony Bardghji och A-landslagskaptenen Janne Andersson tog som väntat ut Anthony Elanga och det där kändes så klart kul och spännande men det jag mest tänkte på när jag satt där hos hos en av förbundets sponsorer var något som är mer spännande och allt annat än kul.

Jag tänkte på Cas och det kommande beslutet om Rysslands medverkan i VM-kvalet.

Första gången jag hörde talas om Cas var i en japansk hotellobby vintern 1998.

Tre Kronors NHL-spelare Ulf Samuelsson hade skaffat ett amerikanskt pass för att göra resorna in i USA smidigare men hade missat att han då blivit av med sitt svenska medborgarskap.

Samuelsson stängdes av mitt under OS. Svenska ishockeyförbundet försökte få honom tillbaka in i laget och när vi under nattmanglingarna jagade nyheter hörde jag dåvarande ordförande Rickard Fagerlund i en hotellobby säga att förbundet vänt sig till Cas. Court of arbitration for sport. Idrottens skiljenämnd.

Sverige förlorade i Cas den gången.

Cas ska inte avgöra vad som är rätt och fel i en fråga.

Cas ska bedöma om några formella fel har begåtts vid ett beslut eller en procedur. Exempelvis när ett förbund beslutat att straffa ett land eller när det tagits ett dopningstest som gett positivt svar.

Nu ska Cas avgöra om internationella Fifa och europeiska Uefa haft rätt att stänga av ryska landslag och klubblag.

Nu håller Polen (som skulle VM-kvala mot Ryssland först), Sverige och Tjeckien (som kan få möta Ryssland sedan) men också resten av fotbollsvärlden andan.

Cas beslut tippas komma på fredag.

Under tisdagen kom ett besked som många tolkade som att Ryssland får fortsatt njet. Men vad nyheten egentligen sade var att Uefa har rätt att stänga av ryska klubblag i väntan på Cas slutliga besked.

Det är ungefär som när en person blir kvar i häktet i väntan på dom. Det går att tolka som att domen blir fällande men det är inte säkert.

Om Ryssland får klartecken att spela gäller det att Sverige står fast vid sitt nej att möta Ryssland. Även om det innebär ett missat VM.

Det måste också innebära att Sverige i samma veva drar sig ur sommarens EM för damer. Där ska Sverige spela mot Ryssland i gruppspelet.

Jag tycker, precis som Janne Andersson, att Fifa borde ha skakat fram en ersättare till Ryssland i kommande VM-kval. Att det inte skett måste bero på att Fifa känner stor oro för Cas-beslutet.

Vad skulle hända om ett lag fått klartecken att kvala och Rysslands lag sedan hastigt och olustigt återvänder?

Och om Fifa som ett annat alternativ hade gett ett lag meddelandet att vara redo vid ett slutligt besked vore det att sända ut en signal att man själva inte är säkra på att man har gjort formellt rätt.

Läs mer:

Elanga med i Sveriges landslagstrupp till VM-playoff

Andersson: VM-drömmen över om Ryssland får rätt