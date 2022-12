Johan Esk: Välkommen till Fifas lyxversion av Ullared

Det är skillnad på folk och folk som åker och jobbar i länder som har mycket pengar men ingen demokrati. Politiker och näringslivshöjdare kan vara här utan att det sägs något.

Idrottare ska däremot ställas till svars. Inget fel i det men det är de uteblivna frågorna till andra som lämnar logiska luckor.

Musikartister är några som oftast flyger under den kritiska radarn.

VM ska inte bara vara en fotbollsfest för Qatar. Med stora artister vill landets styre/VM-organisation (välj själv, det är typ samma sak) inte bara visa upp vad man klarar av med så kallad sportswashing. Den ”soft power” man vill sprida med kultur har stor plats under VM.

Musiken dånar på flera ställen i och runt huvudstaden Doha.

På nätet kan man läsa en text och höra en röst säga: ”Magic moments with Alesso in Daydream festival Qatar”.

Det är den svenske dj:n som är med på Daydream-festivalen i början av VM.

Alesso under ett framträdande tidigare i år. Foto: Lynne Sladky/AP

Några dagar tidigare hade Axwell stått på en annan festivalscen och kört Swedish House Mafias ”Don’t you worry child”. Han har tidigare i år uppträtt i Saudiarabien.

När han och flera andra svenska artister var med på festivalen Soundstorm i Saudiarabien förra året kom det en del kritik. Det var ändå bara en bråkdel av kritikstormen som svepte över golfaren Henrik Stenson när han anslöt till touren i landet.

Den festival Axwell spelade på under VM i Qatar hade en annan kväll David Guetta som huvudnummer. På torsdagskvällen, svensk tid, var det enligt schemat svenske Otto Knows. Dj:n som breddade sin publik när han lyfte Håkan Hellströms ”Din tid kommer” med sin mix.

Ute på Dohas golfklubb är det också konserter. Black Eyed Peas hade som alltid en känsla att det skulle bli en bra kväll.

Axwell är en av de svenska artister som uppträtt i Qatar under VM. Foto: Anders Ylander/GT/TT

Och samma kväll jag landade i VM-landet spelade Robbie Williams på golfklubbens scen.

Han är en av få artister som fått frågor om att spela i Qatar under VM. Han tycker att det skulle vara hyckleri att inte göra det.

– Självklart fördömer jag alla kränkningar av mänskliga rättigheter, sade Robbie Williams i en intervju med italienska tidningen Il Venerdì di Repubblica,

Men med det sagt, menade Williams, om han bara skulle uppträda i länder som inte på något sätt kränker mänskliga rättigheter skulle det bli världens kortaste turné.

– Jag skulle inte ens kunna uppträda i mitt eget kök. Alla som skriver meddelanden om ”Nej till Qatar” gör det med kinesisk teknik.

Han menade att mycket av kritiken mot Qatar gått ut på att säga: ”Okej, där är de onda, vi måste ena oss mot dem.”

– Jag tycker att hyckleriet är att om vi använder det synsättet här måste vi göra det mot hela världen och då kan ingen åka någonstans. Vad vi säger är: ”Ni måste vara som vi är, annars kommer vi att utesluta er från gemenskapen. Uppträd som oss, för det är vi som har rätt.”

”De som säger 'Nej till Qatar' gör det på kinesisk teknologi”, säger Robbie Williams som tycker att det vore hyckleri att inte uppträda i Qatar. Foto: Frederic Kern/TT

Det sista håller jag helt med om men det finns ändå många länder jag aldrig skulle åka till som turist. Qatar är ett.

Jag klickar via Youtube in på Robin Williams konsert i Doha. Medan jag lagar mat i DN-lägenheten hör jag honom göra en bra version av Oasis ”Don’t look back in anger”.

Konserten avslutas med en annan cover. Men vänta nu. Vad sjöng han?

Scrollar tillbaka och visst, han har ändrat ett ord i Frank Sinatras klassiker ”My Way”:

”Qatar, I'll say it clear

I'll state my case, of which I'm certain”.

Andra har gjort klart att de inte vill uppträda här. Rod Stewart sade till The Times att han nobbade motsvarande 11 miljoner svenska kronor för ett enda gig. Dua Lipa förnekade uppgifterna att hon skulle uppträda under öppningsceremonin.

På sociala medier skrev hon att hon såg fram emot att uppträda i Qatar.

När landet har infriat sina löften om mänskliga rättigheter.

Under invigningen hade i stället Morgan Freeman en stor roll. Hur mycket pengar skådespelaren som en gång gestaltade Nelson Mandela på film fick av Qatar vet jag inte. Undrar bara:

Var det verkligen värt det? Har han inte tillräckligt?

En gång gjorde Morgan Freeman rollen som Nelson Mandela på film. I år var han en av huvudpersonerna på VM-invigningen i Qatar. Foto: Ayman Aref/TT

Det är inte ovanligt med uppträdanden under idrottsmästerskap. Det ovanliga här är omfattningen. Konserter på golfklubben och tre olika festivaler pågår hela VM. Plus alla artister som dyker upp i Fifas egen supporterfestival.

Calvin Harris är där en kväll, Sean Paul är där den sista.

Festivalområdet har Dohas upplysta skyline i bakgrunden och kan snabbt få alla som är ”Mot den moderna fotbollen” att behöva en hjärtstartare. Det här är Fifas egen lyxversion av Ullared. Sponsorer har sina stora glänsande anläggningar för att visa upp sig. Det har aldrig varit mer uppenbart att fotboll bara är en vara som ska säljas.

Jag sveper med blicken. Det är Visa här och Qatar Airways där borta. Det är Adidas på ett ställe och Coca-Cola har en bra lokal mot scenen. Där uppe står en coversångare och gör vad han kan för att slakta Coldplays ”Viva la Vida”.

Det finns snabbmat från olika håll av världen. Öl också. Den där ölen som i början av VM verkade så viktig. Knappt någon vill ha öl. Den sortens supportrar, de som länge ägt fotbollsvärlden är inte här den här kvällen.

I stället är det tiotusentals som har kommit för att se och höra egyptiske sångaren Hassan Shakosh.

Bild 1 av 2 Egyptiske Hassan Shakosh flörtade med publiken när han hade den marockanska flaggan på scen. Foto: Johan Esk Bild 2 av 2 Foto: Johan Esk Bildspel

När han sveper in sig i den marockanska flaggan är det en publikflört som funkar. Reaktionen visar att Marockos succé spridit glädje och stolthet långt utanför landets gränser. Det är känslor som påverkat en hel region.

På en av strandremsans skyskrapor bakom scenen lyser VM:s sista fyra flaggor upp. Ingen trodde att Marockos skulle vara med där. Få trodde att fotbolls-VM skulle vara här.