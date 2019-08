Johnny, 47, ska springa 17 mil per dag i sex dagar

Tidigare var han som många andra. Bokade in sig på Lidingöloppet, långt fram i tiden, började träna lite för nära inpå och sedan presterades ett resultat som var lätt att glömma bort.

Men sedan 2013 har Johnny Hällneby ställt om fokuset från den typen av konventionella lopp. I dag tävlar han i stället i ultralöpning, samlingsnamnet för löptävlingar på allt över maratondistansens 42.195 meter.

Hällnebys nisch har blivit sexdagarsloppet, som helt enkelt handlar om att under sex dygn springa så långt man kan och det är även den längsta distansen som det finns officiella rekord på. Det må låta extremt och just det är en del av sportens charm för Hällneby.

– Det handlar om att testa sina yttersta gränser på något sätt. Det blir som att gå in i en bubbla där man blir så trött att det mesta i livet blir oväsentligt och man bara försöker hålla sig i rörelse framåt. Man får uppleva vad man är för människa i det skedet, säger Johnny Hällneby.

Vad är man för människa där?

– Allting och ingenting. Man är väldigt utsatt men för att man är det kan man känna en väldigt stark närvaro med allting. Du har inga skal kvar som skyddar dig.

– Man kan också drabbas av alla människans känslor, som ilska och glädje lite om vartannat, för man är så trött att man har inte de här barriärerna. Allt blir så himla naket. Det är inte bara en fysisk utmaning utan något av en spirituell utmaning också.

Den 25 augusti ska Hällneby göra ett försök att slå världsrekordet på sexdagars, 103,7 mil, som greken Yiannis Kouros, ”ultralöpningsguden”, presterade år 2005.

Kouros är pensionerad och kommer inte delta på sexdagars i Milwaukee, Wisconsin, i tävlingen som heter Six Days in the Dome. Men det kommer Hällneby och siktet är inställt på att slå Kouros rekord.

I fjol sprang 47-åringen ett motsvarande lopp i New Jersey där han slog nytt svenskt rekord på distansen. Då sprang han 15 mil per dag, för att ta Kouros världsrekord behövs ytterligare två mil i snitt.

Gör det inte ont?

– Det gör det ju helt säkert, oftast, eller inte alls. Men sannolikt ja, det får man vara förberedd på för att det ska göra så lite ont som möjligt. Man får försöka bry sig så lite som möjligt om världsliga saker som smärta. Det är klart det gör ont om du springer i sex dagar, det blir för mycket stötar för fotsulorna. Men på något sätt får man försöka ”rise above it”.

Man övervinner smärtor och småskavanker?

– Ja, banne mig, i den bästa av världar gör man det och stundtals blir man tvungen till att göra det. Det är också något som är en del av tjusningen för min del. Att det är ett sätt att tvinga sig till ett annat medvetande som är svårt att komma åt annars.

– Sen är det ju inte så att man springer med något slags mindfulness hela tiden. Ibland är det ju bara en plåga. Men kroppen är fantastisk, även om det gör ont är kroppen så himla adaptiv så en del smärtor går över för det bara är nån slags signal från kroppen att ”det vore bra om du slutade”. Andra smärtor går över för att kroppen anpassar sig och hittar ett annat sätt att utöva samma rörelse. Det är mäktigt att uppleva, att det går att fortsätta trots smärta och alla problem på vägen.

Om någon läsare känner att ultralöpning låter intressant är det faktiskt så att Hällneby även agerar coach åt andra som vill ge sig in i sporten.

Det budskap han försöker förmedla till dessa är att planera löpningen väl och inte ta ut sig för hårt tidigt. Kroppen ska hålla länge och en för snabb start kan innebära att man förlorar timmar mot slutet.

– Det handlar väldigt mycket om att träna in tålamod och strategi. De flesta som söker coachning i ultra gillar ju att springa så det är inte där skon klämmer. Det man behöver är praktiken runt omkring, vad man ska äta, vilket tempo man ska hålla. Vilka skor.

– Det är roligt att vara i den sfären och man kan göra så mycket nytta som inte har med intervallstester att göra över huvud taget. Utan det är mer mänskliga aspekter, hur man ska göra för att inte bli deprimerad efter tio timmar? Det är kul att man sysslar med en sport där man kan bli deprimerad efter tio timmar, skrattar Johnny Hällneby.

Kosten är en viktig del i att klara av den påfrestande löpningen. Normalt sett stoppar Johnny i sig något att äta nästan var tionde minut och efter någon timmes löpning stoppar han i sig mer ”riktig mat”. Ska man orka springa så långt, så länge, är tempot förhållandevis lågt och att få håll blir sällan ett bekymmer.

– Sen kan det komma mer töntiga problem, som att man blir trött på en viss smak. Man klarar inte av att svälja vissa smaker för man orkar inte med den smaken längre. Det är lite världsligt men det blir ett reellt bekymmer med tiden.

Hällneby berättar att tävlingen i Milwaukee är utformad för att det ska springas riktigt snabba lopp. Arrangören ska ha valt en arena med perfekt temperatur och bra logistik omkring. I ultralöpningsvärlden är det hela en gigantisk sak.

Själva banan är en klassisk löparbana, 400 meter lång.

Det blir en jädra massa varv runt den banan?

– Ja, en jävla massa varv faktiskt, säger Johnny Hällneby.

