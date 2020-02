Josefin Olsson i medaljform efter åskoväder

Årets VM i Laser radial avgörs i vattnen utanför Melbourne i Australien. I den första kvalseglingen i söndags slutade Josefin Olsson på 36:e plats. Sedan har den stegvis gått bättre och inför de avslutande finalseglingarna torsdag och fredag ligger hon på sjunde plats, med klar chans att nå en medalj.

Den främsta anledningen till det är tre fina race under onsdagen.

– Jag gjorde tre bra starter, hade bra koll på vinden och vågade gå på det jag trodde, berättar Josefin Olsson som redan är uttagen till OS i Tokyo.

De tre första tävlingsdagarna kunde bara ett race per dag genomföras, mot planerade två. Under söndagen och måndagen var det för lätt vind som ställde till det och under tisdagen drog ett åskoväder förbi.

Nu väntar finalseglingar för de 54 bäst placerade båtarna.

– Det känns skönt att gå in i finalen och segla mot de bästa båtarna. Det kommer att bli tajtare i alla situationer, men det är vi redo för, säger Josefin Olsson.

Tredubbla världsmästarinnan, Marit Bouwmeester, Nederländerna, leder stort. Bakom henne är det jämnt.