Justin Thomas i ledning i Thousand Oaks

Sju birdies, alla under de första tolv hålen, blev det totalt under den bogeyfria rundan. Med totalt 14 under par, har han ledningen med ett slag.

Tiger Woods kom tillbaka efter den svaga 76-inledningen, och förbättrade sig den andra dagen med en 66-runda, även om han fortsatt är långt i från täten.

Alex Norén föll i resultatlistan till delad 22 plats från gårdagens niondeplacering, efter att ha gått andra rundan på 68 slag, fyra under par.