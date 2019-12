JVM-spelarna: ”Innovativa, synkade och pålitliga”

Målvakter

1. Jesper Eliasson, 19 år, Växjö (utlånad till Almtuna)

”’Jeppe’ har varit med oss under två turneringar i år, i Plymouth och i Helsingfors. I likhet med truppens två andra målvakter är han storväxt. Han är väldigt spelskicklig, smart och läser spelet på ett bra sätt.”

30. Hugo Alnefelt, 18 år, HV71

”Hugo var med och tog U18-guldet i VM i april, och sedan dess tycker vi att hans utvecklingskurva har fortsatt åt rätt håll. I HV har han fått en bra resa där han har kombinerat SHL-spel med spel i juniorligan. Det har varit optimalt eftersom det har inneburit att han har spelat regelbundet.”

35. Erik Portillo, 19 år, Dubuque Fighting Saints

”Spelar i juniorligan i USA. Anledningen till att han har valt att spela därborta är att han kommande år kommer att spela collegehockey. Det är därför en bra förberedelse både studiemässigt och spelmässigt. Erik har varit med oss i två turneringar och han har imponerat på oss.”

Backar

4. Adam Ginning, 19 år, Linköping (utlånad till Vita Hästen)

”Adam är en defensivt pålitlig back som har sina styrkor i de defensiva momenten. Han är fysisk och har en bra storlek. Redan i fjol spelade Adam och ”Nisse” (Lundqvist) tillsammans i JVM.”

5. Philip Broberg, 18 år, Skellefteå

”Förra året kom Philip in som siste man i JVM-laget i och med att Timothy Liljegren var skadad. Under den här hösten i Skellefteå har han mognat på ett bra sätt och växt in i SHL-spelet. Philip är en skicklig tvåvägsback som det går att använda i både offensiva och defensiva moment.”

6. Mattias Norlinder, 19 år, Modo

”Mattias gjorde landslagsdebut så sent som i november. Vi har haft honom på radarn under en längre tid, och han har varit uttagen till två turneringar tidigare men då tvingats tacka nej på grund av skadebekymmer. Mattias har en stor roll i klubblaget, och har varit en av Modos bästa spelare. Tack vare hans rörlighet och speed kan vi använda honom i alla moment.”

7. Tobias Björnfot, 18 år, Los Angeles Kings (spelar i farmarlaget Ontario Reign)

”Tobias var lagkapten när Sverige vann guld i U18-VM. Inför den här säsongen tog han klivet över till Nordamerika, och stack ut på ett sätt som gjorde att Kings ville behålla honom därborta och låta honom spela i deras farmarlag. En pålitlig back som har en stor roll i sitt klubblag där han får spela i både powerplay och boxplay.”

8. Rasmus Sandin, 19 år, Toronto

”En väldigt spelskicklig back som kan spela både offensivt och defensivt. Han var med oss redan förra året och var redan då en av våra bästa backar så att få tillbaka honom i år, med den erfarenhet som han har samlat på sig, är ovärderligt.

9. Victor Söderström, 18 år, Brynäs

”Victor är en spelskicklig back som kommer hjälpa oss i det offensiva spelet. Han har haft en stor roll i Brynäs och vi tror han kan ha det även hos oss.”

27. Nils Lundqvist, 18 år, Luleå

”Han var med oss och spelade JVM redan förra året, och gjorde det bra. Före JVM hade han annars haft en säsong i klubblaget som hade varit lite upp och ner, men efter tyckte jag att han lyfta rejält hemma i Luleå. Den här säsongen har han varit en av Luleås bästa backar, både poängmässigt och spelmässigt.”

Forwards

10. Alexander Holtz, 17 år, Djurgården

”Det är inte så vanligt att två år yngre spelare slår sig in i laget, det här är trots allt ett VM för 19-åringar. Men Alexander, som var med och tog guld i U18-VM, har kvalitéer och karaktärsdrag som det här laget kommer att ha nytta av.

11. Samuel Fagemo, 19 år, Frölunda

”Fagermo var med även i förra JVM. Då slog han sig in i truppen ganska sent, men var en injektion. Den här säsongen tycker jag att han har varit en av Frölundas bästa spelare. Han är en rivig offensiv spelare, och en målskytt och poänggörare. Utöver det jobbar han alltid hårt. När han är på isen vet du vad du får.”

15. Oskar Bäck, 19 år, Färjestad

”Oskar är en pålitlig center, som var med även i förra JVM. Då fick han spela mycket i defensiva moment som defensiva tekningar och boxplay. Där var han, trots att han var ett år yngre, en av våra absolut viktigaste spelare. Givetvis hoppas vi att han ska fortsätta på samma sätt i år. Det här är en spelare som vi kan bygga en kedja runt.”

18. Lucas Raymond, 17 år, Frölunda

”Lucas och Alexander (Holtz) har spelat mycket tillsammans och har en ”synk” mellan sig. Därmed inte sagt att de måste spela ihop. Båda två är offensiva och bryter mönstret. Lucas är som en center fast han spelar på en kant. Han är spelfördelare, stark med pucken och har en bra blick. Och sedan kan han ju göra mål också.”

19. David Gustafsson, Winnipeg

”Det var väldigt skönt när vi fick beskedet att han skulle komma. David har tidigare haft ett mer defensivt ansvar, men när vi var och spelade i USA i somras var han center i vår förstakedja och han gjorde det väldigt bra. Han är en spelare som kan spela väldigt mycket.”

20. Nikola Pasic, 19 år, Karlskoga

”Han har spelat bra i Karlskoga där han producerat en del, och han har också varit bra under de två turneringar som han har gjort med oss. Nikola är en kvick spelare som det är jobbigt att möta. Han är intensiv, och en spelare som är väldigt duktig på att vinna tillbaka puckar.

21. Nils Höglander, 19 år, Rögle

”Redan förra året var Nils väldigt nära att ta en plats i JVM-laget. Han var med oss över till Vancouver, och var en av de sista spelarna som fick lämna. Den här säsongen har han fortsatt sin utveckling i Rögle. Nils är en spelskicklig, kvick och innovativ spelare. Han kan göra det oväntade, och på så sätt lösa upp saker.”

22. Karl Henriksson, 18 år, Frölunda (utlånad till Södertälje)

”Också en av spelarna som var med och tog guld i U18-VM i april. Karl är en tvåvägscenter och något av en motor oavsett i vilken kedja som han spelar. Han kan driva på offensivt, men kan också ta ett stort ansvar defensivt.”

23. Albin Eriksson, 19 år, Skellefteå

”En stor, stark och irrationell forward som kan spela såväl i en offensiv kedja som i ”checkingline”. Han spela både powerplay och boxplay. I Albin får vi en spelare som kommer att bidra med mycket energi i alla moment. ”

24. Hugo Gustafsson, 19 år, Södertälje

”Hugo är en klok center som jag tycker spela bra åt båda hållen. Han är bra på skridskorna och kan fördela puckarna. I Södertälje har han spelat mer i defensiva situationer, och så är väl tanken att han ska göra även hos oss.”

25. Linus Öberg, 19 år, Örebro

”För varje gång som vi har tittat på Linus har det bara blivit klarare och klarare att han ska med. Linus är en kraftfull spelare med mycket karaktär och bra speed. Förra säsongen spelade han center i juniorlaget, och gjorde då en hel del poäng. Hos oss är han en väldigt bra rollspelare. Han har de kvalitéer som vi tyckte att vi saknade.”

26. Jonathan Berggren, 19 år, Skellefteå

”Han fanns med på vår radar redan förra året, men i november blev han skadad och spelade ingen mer hockey den säsongen. Han kom tillbaka i somras, och har blivit bättre och bättre under säsongen. Gjorde en hel del mål som U18-spelare, men har blivit något mer av en framspelare i Skellefteå.”

29. Linus Nässén, 19 år, Frölunda (utlånad till Timrå)

”Han var med oss när vi i februari startade resan med den här kullen. Då gjorde han ett väldigt bra intryck. Tyvärr gick han sönder i somras, och kom tillbaka ganska nyligen. Med andra ord har han inte spelat så mycket under hösten, men sedan han kom tillbaka har han stuckit ut. I Timrå har han spelat center, men när han slog igenom spelade han på kanten.”

Läs mer: Guide till JVM i ishockey 2019/20