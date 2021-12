Kalla: "Försöker att inte ge OS-tankarna energi"

23:a.

18:e.

39:a.

Det är inte placeringar som glädjer en trefaldig OS-guldmedaljör. Men Charlotte Kalla fick inte till det alls under inledningen av världscupsäsongen.

Den 34-åriga veteranen blev själv förvånad över att inte kunna prestera bättre i Ruka respektive Lillehammer.

– Ja, det blev jag. I och med att det hade känts så bra fram till dess. Jag gav det ett försök men landade ganska snabbt i att skifta fokus mot touren, säger Kalla på telefon från schweiziska Lenzerheide.

Hon har inte tävlat sedan de där två första världscuphelgerna. I stället har Charlotte Kalla fokuserat på träning, först hemma i Sundsvall och därefter på hög höjd i Davos över julen.

– Det kände som rätt beslut att göra något annat. Det var inte längesedan som det hade känts bra, det gjorde det under höstträningen och också i Gällivare (Sverigepremiären). Så därför kändes det väldigt skönt att få bryta av med träning, att få komma hem och få ställa om siktet till touren. Det har varit viktiga dagar, säger Kalla.

Förhoppningen är att det ska ge utslag i veckans tävlingscomeback, i Tour de Ski. Tävlingen inleds med tisdagens sprint i Lenzerheide, men Kallas fokus ligger än mer på onsdagens 10-kilometerslopp, liksom på tourens övriga tre distanslopp.

– Det är bra att få komma in i tävlingsrutinen med ett sprintlopp, det var ju några veckor sedan jag stod på startlinjen. Men det är onsdagen som jag ser mest fram emot. Att fjärilarna inte är ”all over the place” riktigt än, det är jag ändå ganska lugn med.

Touren har för alltid en speciell plats i Kallas hjärta. Hennes stora internationella genombrott kom på den ökända avslutningssträckan i Val di Fiemme, uppför Alpe Cermis, när hon som 20-åring 2008 klättrade förbi finländskan Virpi Kuitunen till totalsegern.

Ett klassiskt svenskt idrottsögonblick, och än i dag den enda gången en blågul åkare vunnit Tour de Ski.

Årets upplaga av touren är viktig för Kalla av andra skäl. För första gången sedan genombrottet är det långtifrån självklart att Kalla ens får plats i den svenska OS-truppen. Om hon lämnas utanför går hon miste om chansen att i Peking bli den första svenska idrottaren att ta tio OS-medaljer. För tillfället delar hon förstaplatsen på nio medaljer, med Sixten Jernberg.

Det är något som hon tänker så lite som möjligt på.

– Jag försöker att fokusera på det jag kan påverka här och nu, det är det som är det viktigaste. Jag har fyra distanslopp framför mig här i touren, och det ser jag verkligen fram emot, säger Charlotte

TT: Tänker du alls på OS?

Nog hälsar de tankarna på mig. Men det gör mig inget gott att fokusera där. Nu handlar det om att försöka få till så bra lopp som möjligt under Tour de Ski. Det gör jag klokast i.Jag försöker att inte ge OS-tankarna för mycket energi.

TT: Vad vill du få för svar?

Jag vill känna att jag har en stark kropp och att formen är där, att jag kan disponera krafterna på ett bra sätt under loppen. Även om det kan vara lockande att börja tänka på framtiden så är det aldrig så jag har fått mina bästa förberedelser eller mina bästa prestationer.

Läs mer:

”Jag hoppas Frida håller sig borta från dörrkarmarna”

Tour de Ski avgör Kallas öde