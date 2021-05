Kanada illa ute mot Kazakstan – knapp seger

Resultatmässigt har Kanada repat sig efter den inledande fiaskostarten med tre raka förluster. Man har tagit två segrar i följd, men mot Kazakstan var det inte den mest imponerande trepoängaren.

Kanada gick upp i en 2–0-ledning tidigt i andra perioden när lagkaptenen Adam Henrique styrde in Owen Powers backskott. Men tre minuter senare reducerade Nikita Michajlis med ett välplacerat skott intill Darcy Kuempers främre stolpe. Minuten in i sista perioden höll sig kazaken framme på nytt och sköt in kvitteringen via Kuempers plockhandske.

Kazakstan tryckte på efter kvitteringen och hade sina lägen samtidigt som oket på Kanadaspelarnas axlar blev allt tyngre. Men med kniven mot strupen klev talangen Cole Perfetti fram. 19-åringen kom in i slottet, fick pucken och pricksköt in 3–2, 7.40 in i perioden.

Matchen levde ända in i slutminuterna med ett Kazakstan som tryckte på för en kvittering. Men Kanada klarade av att stå emot, punkterade i tom målbur och tog en knapp 4–2-seger.

Därmed lever Kanadas hopp om en plats i kvartsfinalen, även om det fortsatt är knappt. Med två matcher kvar att spela är man sexa i gruppen med sex poäng.