Kanadas fotbollsdamer tvingas till spel: ”Vi har fått nog”

I fredags gick det kanadensiska damlandslaget ut i strejk. Anledningen, uppger spelarna, är det kanadensiska fotbollsförbundets oförmåga att stödja damlandslaget i förberedelserna inför kommande VM.

– Det finns inte ord som kan beskriva hur det känns att vara här på landslagssamling med vetskapen om att vi inte får samma resurser som herrarna fick inför deras VM, sa landslagsspelaren Janine Beckie till TSN under fredagen.

Hon fortsatte:

– Jag tycker inte om ordet ”rättvisa” men det är så otroligt orättvist mot alla oss som jobbar hårt för det här laget och mot alla som stöttar oss. Vi har fått nog.

Enligt TSN har damlandslaget begärt samma budget som förbundet gav herrarna inför VM i Qatar. Dessutom kräver spelarna att förbundet arrangerar en hemmamatch i Kanada inför VM i Nya Zeeland och Australien, som startar den 20 juli.

Enligt ett uttalande från spelarna, publicerat på Twitter under fredagen, har förbundet minskat antalet träningsdagar för damlandslaget, tagit bort samlingar, minskat antalet spelare och ledare som bjuds in till samlingarna samt skalat ned det ekonomiska stödet för ungdomslandslagen på damsidan.

Förbundet svarade på damernas strejk dagen därpå. Genom att hota att stämma både Kanadas spelarförbund samt individuella spelare som deltar i landslagssamlingen i Orlando – om de inte kommer till spel i en turnering som startar på torsdag.

Efter detta har damlandslaget återgått till träning, men ytterligare en strejk inför Kanadas match mot Frankrike på bortaplan den 11 april har inte uteslutits.

Strejken är den senaste utvecklingen i en fejd som pågått sedan våren 2022 mellan de kanadensiska fotbollslandslagen och förbundet.

Efter att ha kvalificerat sig för fotbolls-VM i Qatar den gångna våren öppnades lönediskussionerna mellan herrlandslaget och förbundet. Förbundet sade sig då inte ha råd att betala de löner och bonusar som spelarna efterfrågade, vilket var 40 procent av Fifas prispengar.

Förbundet hänvisade till ett kontroversiellt avtal med företaget Canada Soccer Business (CSB) och menade att detta avtal berättigade det privata bolaget till merparten av den kanadensiska fotbollens inkomster.

Enligt TSN ingick förbundet i januari 2019 ett nioårigt avtal med CSB som ger bolaget rätten att sälja sändningsrättigheterna till de kanadensiska landslagens matcher samt teckna sponsoravtal å deras vägnar.

Dessutom tillåts CSB behålla sponsorintäkterna, medan fotbollsförbundet erhåller biljettintäkterna från landslagsmatcher spelade i Kanada.

I gengäld ska CSB betala en fast avgift till förbundet årligen.

Avtalet har kritiserats av spelare, som kräver mer insyn i hur förbundets ekonomiska medel egentligen spenderas.

– Det har blivit väldigt tydligt vad det avtalet innebär och hur det fungerar. Det finns ingen framtid för förbundet med detta avtal på plats, sa Janine Beckie till TSN på fredagen.

Damerna har även ifrågasatt hur förbundet använt stödet från sponsororganisationen Own the Podiums program. Enligt TSN betalade Own the Podium ut 12,7 miljoner dollar i stöd till fotbollsförbundet från detta program mellan 2018 och 2022. Dessa pengar var ämnade för damverksamheten efter dess framgångar internationellt. Bland annat vann damlandslaget guld på OS i Tokyo 2021.

Men enligt Beckie har upprepade försök att få klarhet i damverksamhetens ekonomi och avtalet med CSB avvisats från förbundet och konflikten parterna emellan står ännu utan lösning.

