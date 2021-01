Kanadensisk derbyfest när NHL får nytt utseende

Fakta. Här är NHL:s nya divisioner

Norra divisionen

Lag: Calgary Flames, Edmonton Oilers, Montreal Canadiens, Ottawa Senators, Toronto Maple Leafs, Vancouver Canucks och Winnipeg Jets.

Totalt antal Stanley Cup-titlar: 42.

Senaste mästarlag: Montreal Canadiens (1993).

Noterbart: Den norra divisionen för tankarna tillbaka till NHL:s begynnelse då ligan under dess första säsonger (1917–1924) endast bestod av kanadensiska lag. Kommande säsong kommer exempelvis innehålla fler ”Battle of Alberta” (derbymatcher mellan Calgary och Edmonton) och ”Battle of Ontario” (derbymatcher mellan Toronto och Ottawa) än under de två föregående säsongerna ihop (19 mot 17).



Västra divisionen

Lag: Anaheim Ducks, Arizona Coyotes, Colorado Avalanche, Los Angeles Kings, Minnesota Wild, San Jose Sharks, St. Louis Blues och Vegas Golden Knights.

Totalt antal Stanley Cup-titlar: 6.

Senaste mästarlag: St. Louis Blues (2019).

Noterbart: Av de sju lag som missade det rekordstora slutspelet i höstas tillhör tre lag den västra divisionen (Anaheim, Los Angeles och San Jose). Samtidigt har man överlägset färst titlar lagen emellan. Det gör att divisionen på förhand kan ses som den svagaste, även om titelkandidater som Colorado, St. Louis och Vegas finns här. Spelschemat med många back-to-back-möten når sitt crescendo i slutet av säsongen när Anaheim och Los Angeles ställs mot varandra fem matcher (!) i följd.

Östra divisionen

Lag: Boston Bruins, Buffalo Sabres, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins och Washington Capitals.

Totalt antal Stanley Cup-titlar: 25.

Senaste mästarlag: Washington Capitals (2018).

Noterbart: Innehåller fyra av de fem bästa lagen från den östra konferensen i fjol, och endast nykomlingarna Buffalo missade slutspel. Just Buffalo är för övrigt det lag som har längst period utan tävlingsmatcher bakom sig. Laget spelade senast match den 9 mars 2020 (straffseger mot Washington). Det kommer alltså ha passerat 311 dagar när man natten till fredag svensk tid spelar premiär – mot just Washington. En intressant detalj är att Original Six-rivalerna Boston och New York Rangers kommer att tillhöra samma division för första gången på nästan 50 år (sedan 1974).

Centrala divisionen

Lag: Carolina Hurricanes, Chicago Blackhawks, Columbus Blue Jackets, Dallas Stars, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Nashville Predators och Tampa Bay Lightning.

Totalt antal Stanley Cup-titlar: 21.

Senaste mästarlag: Tampa Bay Lightning (2020).

Noterbart: Sex av åtta klubbar slutade på övre halvan i fjol, och fem av dessa lag avancerade till åttondelsfinal. Men det som mest står ut är att fjolårets båda finalister – mästarna Tampa Bay samt Dallas – ingår i samma division. Lagen blir de första på 40 år att spela i samma division säsongen efter att ha mötts i en Stanley Cup-final. Senast det begav sig var 1981 när New York Islanders och Philadelphia tillhörde samma division.