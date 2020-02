Kansas City Chiefs vann Super Bowl efter gastkramning

Den som i natt slog på tv:n för att titta på den 54:e upplagan av den amerikanska fotbollens kronjuvel Super Bowl, som i år spelades i Miami, kan ha fått gnugga sig i ögonen och fundera på om den förflyttats ett eller till och med två decennier tillbaks i tiden.

För det så explosiva anfallsspel som tagit den 24-åriga quarterbacken Patrick Mahomes och Kansas City Chiefs till finalen lyste till stora delar med sin frånvaro i den första halvleken, och motståndaren San Francisco 49:ers höll bollen på marken. Spelet stod i stark kontrast till den allmänna uppfattningen om att NFL genomgått en anfallsrevolution och numera är en ”passningsliga”, där springspelet reducerats till ett komplement.

Men just Mahomes, en av ligans starkast lysande unga stjärnor och en förgrundsfigur i denna påstådda revolution, inledde ändå matchen bäst. Efter att ha lurat försvaret och sprungit in en touchdown, för att sedan leda ett långt anfall som slutade med att man sparkade in tre poäng, hade han tagit sitt lag till en 10-3 ledning när omkring tio minuter återstod av den första halvleken.

Men San Francisco kom tillbaka, trots att lagets quarterback Jimmy Garoppolo både hade sett skakig ut och kastat en boll till motståndarlaget. Istället för att knäckas av sitt misstag kastade han nämligen en fin passning till Kyle Juszczyk som gjorde att ställningen var lika inför halvtidsvilan.

Den årliga halvtidsshowen, som av många amerikaner ses som en större nationell angelägenhet än den faktiska matchen, var även den en nostalgitripp då stjärnorna Jennifer Lopez och Shakira intog scenen framför den koreograferade publik som invaderat planen.

Jennifer Lopez iklädd den puertoricanska flaggan. Foto: Christopher Victorio/imageSPACE/REX

Under delar av det tolv minuter långa musiknumret iklädde sig Jennifer Lopez en fjädercape beprydd med den puertoricanska flaggan på den ena sidan och den amerikanska på den andra, när hon tillsammans med en barnkör framförde en version av Bruce Springsteens ”Born in the USA.

I den andra halvleken såg San Francisko ut att bekräfta den så klassiska amerikanska klyschan: Att anfall vinner matcher, men försvar vinner mästerskap.

När Patrick Mahomes kastade två bollar i armarna på väntande försvarare och hans lag låg under med tio poäng när den sista kvarten inleddes, så såg det ut att vara avgjort.

Men det skulle visa sig att den unge stjärnan fortfarande hade lite magi kvar i kroppen. Under en furiös comeback i sista kvarten vaknade nämligen den hyllade offensiven. Med tre touchdowns, två via passningar från Mahomes och en via ett springspel från Damian Williams, återtog Kansas City Chiefs ledningen.

När försvaret fångade in ett desperat passningsförsök från San Franciskos Jimmy Garoppolo med omkring minuten kvar var 31-20-segern, Kansas Citys första på femtio år, cementerad.

Och Patrick Mahomes hade visat att han kanske är den amerikanska fotbollens framtid trots allt.

