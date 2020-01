”Känsla av att folk blir besvikna när jag inte vinner”

– När jag var 19–20 år hade det inte passat mig att bestämma själv, men nu ser jag det som en naturlig utveckling, säger Sarah Sjöström.

– Jag lyssnar självklart på vad mina tränare säger, men jag har sista ordet när det gäller tävlingsplaneringen och liknande.

Dimman har haft Luxemburg i ett rejält grepp under de senaste dagarna. När vi en förmiddag går från simhallen mot den italienska restaurangen där vi ska äta lunch känns det nästan som om vi går i en spökstad.

Det var hit till Luxemburg som Sarah Sjöström kom i januari 2017 för sin första internationella tävling efter OS i Rio.

Tre år senare är det också här hon inleder vägen mot OS i Tokyo.

Under åren emellan har mycket förändrats.

– Ingen känner min kropp bättre än vad jag gör. Simning handlar egentligen väldigt mycket om känsla, och efter alla år vet jag oftast vad som funkar bäst för mig.

Samtidigt som Sarah Sjöström får massage efter en intensiv förmiddag med tre försökspass scrollar hon igenom sina sociala medier. Luxemburg har mest bjudit på dimma under de tre dagar som Sarah Sjöström har varit där och tävlat. När det var kort om tid mellan loppen och de olika prisutdelningarna simmade Sarah Sjöström av efter loppen ensam i simhoppsbassängen.

Efter de tre OS-medaljerna i Rio tog Sarah en lång ledighet, och det stod också klart att hon och tränaren Carl Jenner skulle gå skilda vägar.

Carl Jenner hade tränat Sarah Sjöström under hela hennes framgångsrika karriär, men efter OS-framgångarna kände båda två att det var dags för en förändring.

Hennes nye tränare blev Johan Wallberg, som då var ny huvudtränare på elitcentrat på Eriksdalsbadet.

Men att börja om efter urladdningen i Rio blev tuffare än Sarah hade anat.

– Jag minns en gång när jag kom till Eriksdalsbadet och direkt kände att ”jag vill inte vara här”. Motivationen fanns inte där, berättar hon.

– En annan gång tog jag bilen till badet, men när jag kom till parkeringen kände jag bara ångest och åkte hem igen.

Sarah tystnar en stund, samtidigt som hon äter av pastan, innan hon fortsätter:

– I dag är känslan helt annorlunda. Nu är jag tydliga mål igen, och vet vilket jobb som krävs för att uppnå dem.

– Efter alla år på Eriksdalsbadet behövde jag något annat. Det hittade jag i Turkiet. Många svenska simmare har ju under perioder av sina karriärer tränat utomlands, men fram till 2017 hade jag alltid varit i Stockholm.

– Men det var inte så att jag aktivt letade efter en plats utomlands. Att jag hamnade i Turkiet var egentligen en slump.

Under tävlingarna i Luxemburg har Sarah Sjöström haft sällskap av Konstantin Grigorisjin, som står bakom hennes internationella simklubb, till vänster och tränaren James Gibson till höger. Sarah Sjöströms säsongsstart lovar gott inför fortsättningen.

Slumpen förde Sarah Sjöström och den brittiske tränaren James Gibson samman under Euro Meet i Luxemburg i januari 2017.

Den gången var Sarah var den enda svenska landslagssimmaren på plats, och hon hade ingen tränare med sig.

James Gibson var där som tränare för den internationella simklubben Energy Standard, som grundats av den ukrainska miljardären Konstantin Grigorisjin.

– Jag kände James sedan tidigare, och tyckte att de verkade vara ett så roligt gäng.

– Redan då nämnde James att det fanns planer på att starta nya tävlingar, och att de hade tyckt att det hade varit kul att ha med mig i deras lag, berättar Sarah.

I maj samma år blev Sarah inbjuden till klubbens träningscamp i den turkiska kuststaden Belek. Sedan dess har hon haft ett ben i Stockholm, och ett i Belek.

– 2017 var jag nog i Turkiet i sammanlagt åtta veckor. Numera är jag uppe i runt tolv veckor per år.

– När jag är i Turkiet finns en stor stötteapparat kring oss simmare. Där får jag till exempel hjälp med styrketräningen så att alla övningar jag gör blir rätt. För träna hårt kan vem som helst göra, men det hjälper inte om du inte också tränar rätt.

– Men min bas har jag fortfarande i Stockholm. Den kombinationen passar mig.

Hon fortsätter med ett leende:

– För när jag inte behöver vara där varje dag tycker jag att det är kul att gå till Eriksdalsbadet när jag väl är hemma.

En tidig morgon, och tre försökssimningar, kräver en rejäl lunch. Foto: Jonas Lindkvist

Upplägget innebär att Sarah har två tränare, Johan Wallberg när hon är i Stockholm och James Gibson i Belek.

Hur reagerade Johan Wallberg när du berättade att du skulle börja träna delar av året i Turkiet?

– Han var väldigt öppen för det. Johan har alltid pushat sina simmare att testa nya grejer och nya miljöer.

Har det varit några svårigheter att kombinera två olika träningsupplägg?

– I början var det lite som jag körde två olika program, och med tiden insåg jag att jag måste ta ett eget ansvar när det gällde den delen.

– Så numera skriver jag ner vartenda träningspass som jag gör, vilket ger James möjligheten att följa vad jag gör i Stockholm och Johan vad jag gör i Turkiet.

– Det gör dessutom att jag själv snabbt ser om jag kommer in i ett dåligt mönster, och under en vecka missar flera träningspass av olika orsaker. Blir det så vet jag direkt att jag måste åtgärda det. Men det kan också vara så att jag ser att jag inte har lagt in tillräckligt med vilodagar. Under 2018 upptäckte jag till exempel att nästan alla dagar som jag noterat som vilodagar egentligen var resedagar.

Sarah Sjöström skrattar till och fortsätter:

– När jag var ung var det många som sa till mig att det var bra att skriva ner hur man tränat. Då förstod jag inte riktigt varför. Nu har jag insett vilken betydelse det har.

Sarahs träningsupplägg gör att hon inte längre är med på alla landslagsaktiviteter. När Sarah drog i gång OS-säsongen i Luxemburg var till exempel hennes landslagskompisar på träningsläger i Teneriffa.

Har förbundskaptenen Ulrika Sandmark haft några invändningar mot det?

– Både SOK och svenska simförbundet har varit väldigt stöttande, och tacksamma för det stöd som jag får från Energy Standard. Det är inte många simmare som får det ekonomiska stödet från en internationell simklubb.

Fransmannen Florent Manaudo och Sarah Sjöström är lagkompisar i den internationella simklubben Energy Standard. I Luxemburg vann de båda 50 meter frisim. Foto: Jonas Lindkvist

De där nya tävlingarna som James Gibson pratade om redan i januari 2017 blev verklighet i hösten 2019 när ISL, International Swimming League, startade.

ISL är en lagtävling med stora prispengar och bakom den står Konstantin Grigorisjin. Premiäråret vann Sarah Sjöströms lag Energy Standard.

Både Konstantin Grigorisjin och James Gibson har varit på plats under tävlingarna i Luxemburg, dit Sarah och och hennes lagkompisar kom från ett drygt tre veckor långt träningsläger i Sydafrika.

Vid den lilla bassängen, strax bakom tävlingsbassängen, har klubben haft sin bas. Där har det funnits möjlighet för Sarah att till exempel få massage under de tre tävlingsdagarna.

– Jag tycker verkligen om att ingå i ett lag. Även om vi har tränat mycket i Sydafrika har vi också haft väldigt roligt. Det betyder väldigt mycket, säger Sarah.

– Det i kombination med att jag numera är mer delaktig i processen gör att jag just nu tycker att det där med simning är väldigt roligt.

13 år gammal reste Sarah Sjöström på sin första tävling utomlands. Det slutade med ett svenskt juniorrekord på 100 meter fjärilsim i Luxemburg. Foto: Privat.

Det är sex månader kvar tills OS-finalen på 100 meter fjärilsim avgörs i Tokyo. Sarah kommer dit som regerande OS-guldmedaljör.

Men efter att ha dominerat grenen sedan 2013 blev det i VM i sydkoreanska Gwangju 2017 ett silver. Det som hände efter det är något som fortfarande berör henne.

– När jag efter loppet gick till avsimningsbassängen kom folk fram till mig och la huvudet på sned och nästan beklagade. Till och med vänner skickade mess där de skrev ”vi finns här för dig”.

– Jag blev riktigt jävla lack. Jag vet att det bara var av omtänksamhet, men att folk beklagar när man har tagit ett VM-silver känns otroligt märkligt.

– Det är klart att jag ville vinna, det vill jag alltid när jag tävlar, men ett silver kan inte vara ett misslyckande.

Tallriken är tom, och Sarah tar en klunk från koppen med det varma kaffet. Hon är tyst en stund. Det är tydligt att hon funderar på något.

När hon har satt ner kaffekoppen säger hon:

– Av något skäl har jag alltid haft känslan att jag gör folk besvikna om jag inte vinner. Jag kan inte förklara varifrån den känslan kommer, men den finns där. Tanken på att göra folk besvikna gör ont.

– Samtidigt vet jag så klart att det är för min egen del som jag simmar, och att folk egentligen inte blir besvikna. Inte de som bryr sig om mig i alla fall. Men likväl kan jag ha sådana tankar.

– På många sätt har nog den känslan också triggat mig att vilja vinna.

De unga simmarna tar alla chanser de får att prata en stund med Sarah Sjöström. Foto: Jonas Lindkvist

Tävlingarna i Luxemburg avslutades på söndagskvällen. Sarah Sjöström avslutade med att simma 100 meter frisim där hon tog en överlägsen seger med det nya tävlingsrekordet 53,02.

13-åringen som 2007 åkte buss till Luxemburg, och på plats satte sitt första svenska juniorrekord, är numera tävlingarnas största stjärna.

Att röra sig inne i tävlingsarenan i Sarah sällskap tar därför sin tid. Vi hinner inte gå många meter förrän några av de unga simmarna på plats vill ta en selfie.

När Sarah en av tävlingskvällarna ska träffa fans blir träffen försenad nästan en timme på grund av ett förskjutet tidsprogram, och en dopningskontroll. Trots det är kön lång när hon kommer dit.

– Jag minns själv hur stort man tyckte det var när man fick träffa en idol.

På måndag kväll anordnas Idrottsgalan i Stockholm. Efter sina fem VM-medaljer har Sarah Sjöström chansen att att för femte året i rad bli årets kvinnliga idrottare.

Den här gången finns hon själv inte på plats under galakvällen. Innan hon reser hem från Luxemburg ska hon under måndagen hinna med ett sponsoruppdrag.

Efter att vid två tillfällen ha tilldelats Jerringpriset finns Sarah i år inte kvar bland de nominerade.

– Jag hejar på Daniel Ståhl. Han vann VM-guld, och är en härlig kille. Det är häftigt att vi i Sverige har en sådan duktig diskuskastare.