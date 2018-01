Känslornas galadrottning tränar för livet

Ett varmt och vackert vinterljus kommer in i Anna Holmlunds lägenhet, högt upp i huset i Haga i Sundsvall.

Anna får hjälp att stå upp av pappa Lars och assistenten Jenny Lundberg. De hjälper till att visa galaklänningen Anna ska ha på måndagskvällen.

Scenen säger mycket om situationen för den svårt hjärnskadade skicrosstjärnan.

Hon behöver hjälp med det mesta av sina assistenter. Utan stödet från föräldrarna skulle det inte gå.

Och nu handlar mycket om Idrottsgalan.

Anna Holmlund hemma i lägenheten i Sundsvall. Hon behöver hjälp av pappa Lars för att kunna stå upp. Assistenten Jenny Lundberg visar upp klänningen som Anna ska bära på Idrottsgalan i Globen på måndag kväll. Foto: Jonas Lindkvist

Att förbereda sig, längta till och oroa sig lite för hur det ska gå. Pojkvännen Victor Öhling Norberg är nominerad till Årets prestation för sitt VM-guld i skicross. Anna är hans gäst.

Jag ser två klänningar från Odd Molly och märker ingen skillnad. Det beror på att jag har svårt att se det som avgjorde valet.

– Färgerna, säger Anna och pekar på den hon har valt.

– Färgerna passar mig.

Vilka som än vinner galans olika priser skulle jag bli oerhört förvånad om någon kommer att skapa fler tårade ögon och halsklumpar än Anna Holmlund.

Det är den klänningen hon ska ha när hon möter fotoblixtarna på röda mattan, kanske träffar någon ur kungafamiljen och hoppas att Victor vinner.

Vilka som än vinner galans olika priser skulle jag bli oerhört förvånad om någon kommer att skapa fler tårade ögon och halsklumpar än Anna Holmlund hos galans gäster, publik på plats och tv-tittare.

Annas kamp och rehabarbete kommer att uppmärksammas och känslor kommer att välla upp.

Det här är tredje gången jag träffar Anna Holmlund efter den svåra olyckan i december 2016 när hon kunde ha dött.

Första gången var vid Danderyds sjukhus i juni. Det var omtumlande att möta den nya Anna. Först visste jag inte om hon mindes att vi träffats en hel del före olyckan, om hon förstod vad jag sade. Efter ett tag såg jag på blicken att hon var med.

Andra gången var det en glädjestrålande kvinna som tog emot innanför dörren hemma i Sundsvall. Då sade hon att målet var att kunna gå före jul. Några dagar före julafton tog hon sina första stapplande steg på egen hand.

Den här gången, andra tisdagen i januari, ligger ett korsord hon löst på köksbordet.

Anna är hela tiden med när man pratar med henne. Hon försöker få till längre meningar, ibland går det men de flesta är korta. Hon verkar snabbt veta vad hon vill säga men det tar tid att göra det. Orden behöver mer tid ju fler stavelser de har.

Assistenten Hanna Bengtsson är utbildad sjukgymnast. Hon har jobbat med många personer med svåra hjärnskador. Målet är att Anna ska kunna gå själv. Foto: Jonas Lindkvist

Borta vid träningsredskapen i lägenheten gör hon allt svårare övningar.

– Titta. Den här tjejen imponerar från vecka till vecka, säger assistenten Hanna Bengtsson när Anna jobbar med att kliva upp och ner med hjälp av högerbenet, det är den högra sidan som släpar efter.

Assistenterna Hanna och Jenny ställer Anna i hörnet. Hanna uppmanar:

– Nu ska du falla fram lite och sedan själv återfå balansen.

Förra gången vi var här pågick planerna inför att Anna Holmlund för första gången efter olyckan skulle ut i offentligheten. En handikappanpassad rullskidbana skulle invigas. Det blev en lyckad dag med Anna Holmlund och Charlotte Kalla som huvudpersoner.

Nu pågår planerna för ett större offentligt äventyr.

– Ja. Lite större, säger Anna och ler som hon ofta gör om skillnaden mellan dagen på Alnön och galakvällen i Globen.

Vi sitter i soffan. Kaffet står på bordet och Anna låter sugröret vara i koppen. I oktober behövde hon sugröret för att inte dricka för fort.

Hur ska det bli att gå på Idrottsgalan?

– Det blir kul. Får se vilka jag träffar.

Pappa Lars konstaterar att det viktigaste är att Victor är där.

– Ja, just det. Han är där. Han är nominerad. Det är bra, säger Anna.

Vi säger att Victor får hård konkurrens av Sarah Sjöström.

– Nä, inte ett dugg.

Tror du att Victor kommer att vara nervös?

– Nej, han är inte nervös.

Du då?

– Ja, lite.

Anna Holmlund, här med pappa Lars, fintade bort DN:s Johan Esk i ett sällskapsspel. Foto: Jonas Lindkvist

Precis som i mina tidigare möten ska vi tävla, Anna och jag. Precis som vanligt vinner hon. Mamma Margaretha plockar fram ett spel där kulor träs upp på pinnar för att på valfritt sätt bli fyra i rad. Jag börjar defensivt, tror att jag har koll på läget men Anna har högt tempo, hennes kulor åker på direkt efter mina. När Darin sjunger ”Ta mig tillbaka” ur någon högtalare har Anna plötsligt fintat bort mig. Hennes belåtenhet lyser upp efter segern.

Är det viktigt att vinna?

– Ja, lite. När man håller på är det på skoj. Inte om man förlorar. Så är det.

Vissa har det där, viljan att vinna.

– Precis. Vissa har det inte. Vissa har det.

Du då?

– Jag har det. Självklart.

Har du alltid varit så?

– Ja. Tror det.

Under dagen i Sundsvall tänker jag på vad hennes förre förbundskapten och nuvarande alpina chef Tommy Eliasson Winter sagt. Att det ibland målas upp en för romantisk bild av Annas rehab.

”Hon kommer aldrig att bli som förr”, sade Annas nära vän i en intervju i ett försök att tona ner folks förväntningar.

Jag håller med Tommy. Känner mig medskyldig i om bilden kanske blivit lite väl ljus. Anna Holmlund har återhämtat sig på ett sätt som överraskar läkarna men alla framsteg skapar nya situationer att hantera.

Ju mer stark och rörlig Anna blir, desto större är risken att hon ramlar och gör sig illa.

Ju mer hennes hjärna återhämtar sig, desto mer börjar hon se den större bilden. Tidigare har hon varit väldigt mycket i nuet. Nu kan hon minnas en hel del bakåt men också oroa sig framåt.

Det finns stunder när hon grubblar på framtiden och ställer frågor som går ut på:

Hur ska det gå? Vad ska det bli av det här livet?

Det första reportaget om Anna Holmlunds nya liv handlade en del om Lars och Margaretha Holmlunds byråkratiska kamp.

Nu är mycket av det de kämpat för på plats. Ändå finns oron kvar för hur Anna ska ha råd med allt som behövs i hennes nya liv. De har skapat hemsidan annaholmlund.se där det går att stötta hennes kamp.

Största fokus nu är att hitta styrka och kontroll så pass att hon har balans när hon står upp. Hittar hon den balansen blir det grunden för att sedan kunna gå.

Det arbete Lars och Margaretha haft och har för sin dotter, det har många föräldrar vars barn behöver vård eller assistans. Deras offentliga kamp har belyst byråkratiska svårigheter många upplever och det stora behovet av stöd från anhöriga och nära.

Assistenten Hanna Bengtsson är utbildad sjukgymnast. Hon har jobbat med många personer med svåra hjärnskador. När Anna tar igen sig i sin vilstol sitter Hanna i ett annat rum och säger:

– Anna har fantastisk grund. Både hur hon är som person och vad hon har för bakgrund. Och vad hon har för familj. Jag känner ofta att en hjärnskadad person har potential men nätverket runt omkring fallerar.

Målet är att Anna ska kunna gå själv men som med alla mål i livet är det osäkert hur det kan infrias. Det har gått över ett år sedan olyckan. I fackliga termer är Anna ändå fortfarande ”nyskadad”.

Däremot är Hanna Bengtsson säker på att Anna har nytta av de svåra skador hon hade under karriären.

– Absolut. Vissa av övningarna är inte kul. Då brukar jag säga att det är viktigt: ”Kör du inte bra i rehab så kommer du inte framåt, det är precis som när du skadade korsbandet.” Det är hon med på.

– Största fokus nu är att hitta styrka och kontroll så pass att hon har balans när hon står upp. Hittar hon den balansen blir det grunden för att sedan kunna gå.

– Sedan är ett annat spår det här med högerarmen men där är hon själv inte lika motiverad. Hon är ju vänsterhänt.

Det finns dagar när Anna Holmlund säger att hon vill dra iväg och åka skidor i stället för att ta sig till sjukhusets rehab.

En sån här dag kan alla förstå såna tankar.

Anna Holmlund och assistenten Jenny Lundberg trivs ute i snön. Foto: Jonas Lindkvist

Snön ligger vit, djup och gnistrande. I Idre är det ännu mer snö och där ska snart hennes gamla landslagskompisar tävla i skicrossens världscup.

Hade olyckan inte hänt hade Anna varit där för att ta ett viktigt steg på vägen mot OS och guldet i Sydkorea.

Nu sitter hon i permobilen och får hjälp av Jenny Lundberg med att ta sig fram på den plogade gångbanan mellan hem och sjukhus i Sundsvall. Logopeden väntar. Anna ska träna på s-ord. Sill, strömming, skutta…

Ett par timmar senare tar vi eftermiddagsfika i soffan och Anna rabblar orden hon tränat på och kommer till:

– …surströmming.

Gillar du surströmming?

– Nä.

Men det här är väl ett område där man äter det mycket?

– Ja. Om man vill.

Och så ler hon igen. Humor och humör präglar Anna. Humorn hade hon före olyckan, humöret har blivit tydligare. Tidigare visade hon inte lika öppet vilka hon gillar och inte, nu visar hon klart vad hon gillar och inte.

Jag ska stå upp. Riktig skidåkning.

Vi pratar om filmerna hon sett på bio. Solsidan var bra, Borgfilmen sämre. Varför då?

– Han vann och sen vann han. Han vann och sen vann han, säger Anna och skapar nya skratt i soffan.

Tycker du att det är kul att gå på bio?

– Sådär.

Vad tycker du är kul att göra, då?

– Åka skidor. Nästa vinter. Då blir det.

Då kan vi åka tillsammans. Jag skulle vilja testa att sitta och åka.

– Nej, inte sitta. Jag ska stå upp. Riktig skidåkning.

Redan den 3 februari ska hon ändå testa att åka skidor sittandes. Anna har fått en inbjudan att prova på så kallad biski, en sittski med två skidor.

Det är inte de enda planerna som finns. I vår är det meningen att Anna Holmlund ska cykla på någon sorts tandemcykel.

Du, förresten. Jag ska hälsa från Charlotte Kalla. Jag träffade henne i helgen.

– Vad kul. Tack. Hälsa tillbaka. Charlotte, hon är bra.

Pappa Lars sitter till vänster och assisten Jenny Lundberg till höger om Anna. Jenny ska vara med på resan till Idrottsgalan.

Anna Holmlund med pappa Lars. Foto: Jonas Lindkvist

Redan under söndagen drar de ner till Stockholm i bil. Checkar in på hotellet på Södermalm. Tar sig bort till Globen på måndagseftermiddagen. Sedan får Anna vara med så mycket hon orkar under galan, det finns ett rum ordnat där hon kan vila sig. Det får bara skålas i alkoholfritt, påminner pappa. Kanske får hon träffa något av kungabarnen.

Vi pratar om hur det var i Sotji. Träffade hon prins Carl Philip efter OS-bronset? Det är oklart.

Och så där är det med Annas minnen från karriären. Vissa saker minns hon i detalj, annat är blankt.

Brukade du vara nervös när du åkte skidor?

– Nä, det var jag inte. Laddad var jag. Inte nervös.

Vad kommer du ihåg från när du tävlade?

– Det är mycket. Tror jag i alla fall. Både från när jag vann och inte vann.

Vi pratar med hjälp av pappa Lars om karriären i unga år. När hon var utförsåkare och vann USM-guld. Och när hon blev äldre och kom in på skicross. Carvingskidor, säger Anna, och minns längden hon åkte på.

– En-och-åttio-nånting hade jag.

Pappa Lars fyller i:

– Du hade skidor som var 180, 181 och 183 centimeter. Du valde efter hur backen såg ut och efter vilken lutning det var på den största velodromen.

Anna lyssnar och nickar hela tiden.

– Precis. Det gjorde jag. Så var det, säger Anna.

Lars fortsätter:

– Anna, jag har märkt att det som hände före olyckan, det kommer du ihåg bra. Men det som hände efter, det säger du att du kommer ihåg men jag uppfattar det som att det är för att folk har berättat det.

– Jag märker att du kan minnas det och det från tävlingar före olyckan men om vi pratar om sånt som hänt sen, då kan du fråga mig: var jag med på VM i år?

Anna håller med och assistenten Jenny fortsätter:

– Jag tycker ändå att ditt korttidsminne blivit mycket bättre. Du minns mycket mer nu än för ett par månader sedan.

– Mm, det är bra, säger Anna.

V som i Victor. Anna Holmlund går på Idrottsgalan tillsammans med Victor Öhling Norberg, som är nominerad i kategorin Årets prestation. Foto: Jonas Lindkvist

Det är dags för oss att gå. Det är dags för Anna att vila.

För en elitidrottare är vilan ett viktigt komplement till träningen. För den som ska ta sig tillbaka från en oerhört allvarlig hjärnskada är det ännu viktigare.

Anna sträcker ut sig i soffan. Hon och fotograf Jonas Lindkvist börjar skämta med varandra och Anna håller upp armen. Två fingrar bildar ett V-tecken. V som i Victor.

Ovanför finns tavlor som vännerna satt upp. På en står:

Life is tough my darling

But so are you. Detta har hänt. n19 december 2016: Skicrossåkaren Anna Holmlund kraschar under träning i Italien. Hon förs med blödningar i hjärnan till traumacentret i Bolzano och opereras direkt. 27 december 2016: Holmlund flygs – fortsatt nedsövd – till Sverige för fortsatt vård på Karolinska i Solna. Skadeläget beskrivs som oförändrat och fortsatt allvarligt. Maj 2017: Anna Holmlund kan ge enkla verbala svar och känner igen familj och vänner. Juni 2017: Skrivs ut från Danderyds sjukhus och flyttar till en lägenhet i Sundsvall. Oktober 2017:Gör sitt första offentliga framträdande efter olyckan när hon och Charlotte Kalla inviger en rullskidbana på Alnön. 15 januari 2018: På plats på Idrottsgalan i Globen.

