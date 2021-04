Karlskoga segrade i maratonmatch – avgjorde i sjätte perioden

Björklöven fick en drömstart när Francis Perron skickat in ett tidigt ledningsmål. I den andra perioden utökade man även till 2–0 efter ett friläge där Gustav Possler serverat Olle Liss.

Men Karlskoga reste sig och kom tillbaka. Henrik Björklunds två mål innebar att man hade ett 2–3 underläge när den andra perioden var över.

Och i tredje perioden fixade Linus Karlsson kvitteringsmålet som tog matchen till förlängning.

En skön revansch efter den slarvigt slagna passningen som orsakade Björklövens 2–0-mål.

– Jag får ta på mig att vi låg under med 0–2. Jag är helt horribel. Det är den sämsta insatsen på säsongen för min egen del, sade en självkritisk Karlsson till C More i paus.

Förlängningen blev en dramatisk långkörare. Carl Berglund skulle firas för sina 600 matcher i klubben, men fick i stället en puck i huvudet och tvingades uppsöka sjukhus.

– Vi chansar inte på sådana grejer. Vi får se hur det ser ut i morgon. Vi plockar av honom så får vi utvärdera läget i morgon, säger klubbchefen Torsten Yngvesson i C More.

I den tredje övertidsperioden kunde Gustaf Franzén sätta dit matchavgörandet.

Därmed har Karlskrona kopplat greppet om semifinalserien. Nästa match spelas på tisdag.