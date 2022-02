Karlsson måste hänga på i backarna – men höga höjden skapar risker

Dagen före sin OS-premiär testar Frida Karlsson skidbyten på stadion. I en vecka har hon tränat på den tuffa banan, varv efter varv. I tankarna har hon sett var loppet kan komma avgöras.

Frida Karlsson har gått metodiskt till väga för att ta upp kampen med suveränen Therese Johaug.

Ett första uppmuntrande besked kom när Norge just stängde ned för det nya coronaviruset som spreds i världen. Det var den 7 mars 2020 och Frida Karlsson hämtade in och spurtade förbi Therese Johaug och vann tremilen i den norska skidmetropolen Holmenkollen. Sedan dess vet hon att hon kan slå norskan på ett upplopp.

Till den här säsongen har hon inriktat träningen på att kunna hänga med Johaug i loppen med masstart och därför tränat mycket uppför, där norskan har sin stora styrka.

– Om man tittar på de uthålligaste åkarna så är jag en av dem som har en ganska bra spurt. Jag ska hänga med till spurten – det var vad jag fokuserade träningen på i somras, sa Frida Karlsson, för några veckor sedan under en intervju från det förberedande höghöjdslägret i Italien.

”Jag ska hänga med till spurten – det var vad jag fokuserade träningen på i somras”, sa Frida Karlsson inför OS. Foto: Jonas Lindkvist

Efter två vinster över Therese Johaug i vinter tycker hon det är rimligt att sikta mot guld i OS.

Frida Karlsson har sluppit tidigare skador och skavanker. Hon har jobbat i gymmet och överfört den nya styrkan till skidåkningen. Hon har stärkt bålpartiet och fått en stabilare kropp. Fått ordning på fötterna, som var grunden till de tidigare problemen.

Per Nilsson, hennes tränare i sex år, pekar på vad tiden kan göra med unga skidåkare.

– Hon är 22 år och har fått träna ett år till. Hon har haft sina berg- och dalbanor. Hon går ”all in” och ibland blir det för mycket. Då får man backa. Men i år har det varit en bra belastning, säger han.

Per Nilsson talar om att Frida Karlsson lärt sig koppla ihop musklerna.

– Det gäller inte bara att ta i. Ta en gymnast, som har stenkoll på kroppen. I skidor har tidigare gällt att det bara är att köra. Att det är hjärta och lungor som räknas, men inte i dag, säger han.

– Skidor är en sport där man jobbar med många leder. Därför gäller det att koppla ihop hela kroppen för att få ut kraften. Det är vad Frida har gjort och det har varit ett lyft, beskriver Per Nilsson förändringen.

Skidor är en sport där man jobbar med många leder. Därför gäller det att koppla ihop hela kroppen för att få ut kraften. Det är vad Frida har gjort och det har varit ett lyft.

Hur långt Frida Karlssons framsteg räcker mot den norska skiddrottningen Therese Johaug i OS är däremot oklart.

Johaug och resten av det norska damlaget anlände till Kina först i onsdags. Truppen drabbades av flera covidfall och blev oplanerat kvar på träningslägret i Italien.

Här i Kina erkände hon vid en presskonferens att hon ibland tvivlat på om hon skulle komma till OS. På nätterna har hon drömt mardrömmar om coronatester.

Samtidigt vittnar norska tränare som de senaste veckorna sett Johaugs framfart i de italienska bergen om en form som de säger är hennes livs bästa.

Guldfavoriten Therese Johaug har haft en stökig uppladdning inför OS på grund av covidfall i den norska truppen. Foto: Jonas Lindkvist

Hur kan duellen komma att utvecklas på banan?

– Jag tror inte det bara står mellan Johaug och Frida, det finns fler. Ryskorna ser starka ut och amerikanskorna har förberett sig. Frida har ju också en konkurrent i sitt eget lag som är jättestark: Ebba, säger landslagschefen Anders Byström, om det faktum att banan ser ut att passa Ebba Andersson.

Hur ser en trolig utveckling av loppet ut?

– Johaug är definitivt stark i backarna. Hon är kanske den som sätter upp farten från start. Det är min gissning. Hon borde i alla fall göra det, om hon har den taktiken. Det finns en lång backe redan i starten och det känns som långa backar hela tiden när man åker banan. Johaug kommer att mata på, så fältet blir utdraget tidigt, beskriver Anders Byström ett troligt händelseförlopp.

Frida Karlssons chanser anses vara att hänga med för att avgöra i en spurt. Men det är inte som på många andra banor möjligt att glida ikapp nerför och in på upploppet. Istället går det uppför just innan åkarna kommer in på stadion.

– Det blir spännande att se hur det körs mot slutet. Blir det en spurt är det bra, säger den svenske landslagschefen, om det gynnsamma läge som Frida Karlsson då kan befinna sig i.

Av sprintstjärnan och rumskompisen Maja Dahlqvist har hon fått goda råd om hur hon kan lägga upp en avslutning.

En norsk journalist undrar hur Frida Karlsson påverkas av alla frågor om Therese Johaug och hennes rapporterade toppform.

– Visst, Frida vet vad Johaug kan, men jag tror inte hon ligger och tänker: Oj, vad kommer Therese göra? Hon fokuserar på sig själv, säger Anders Byström.

Hur ser du på möjligheten för Frida Karlsson att svara på en långt starkare Therese Johaug än tidigare i vinter?

– Vi går inte riktigt på det där. Det kan vara ett rävspel, svarar Byström.

Men samtidigt säger han att han tror att det blir en starkare Johaug som startar i OS än som synts tidigare i vinter.

– Hon vet hur hon gör för att nå en topp. Men Frida har kanske inte heller visat sin topp än, säger han.

Och till sist finns det knappast något taktiskt spel som kan rubba det faktum att banan är så hård att den starkaste åkaren vinner.

Det finns även en risk med lördagens lopp. Den gamle världsmästaren Per Elofsson vet vad som kan ske om man i ambitionen att vinna ett OS-guld försöker hänga med i ett för högt tempo på hög höjd.

Han var favorit att vinna 30 kilometer i OS i Salt Lake City 2002, som avgjordes på 1.800 meters höjd.

Per Elofsson var den ende som gick med i det omänskliga tempo som tysk-spanjoren Johann Mülegg satte upp – som senare i OS visade sig vara bloddopad.

Elofsson fick betala priset. Han blev stum och efter halva loppet bröt han. Efter den totala utmattningen blev han sig inte lik under resten av OS.

Även utan dopning inblandat riskerar övermäktig fart på hög höjd att straffa sig mer än under en enstaka tävling.

En ruskigt envis vinnarskalle är vad som behövs för att ta OS-guld i lördagens skiathlon.

Samtidigt finns det ibland skäl att inte hänga på till varje pris på en bana som den i Zhangjiakou på 1.700 meters höjd.

