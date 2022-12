Karlsson vann masstarten efter spurtstrid

Frida Karlsson och Ebba Andersson hade en motig dag i längdspåren i fredags, när båda missade pallen på 10 kilometer fri stil. I söndagens masstart var duon tillbaka bland topp tre efter en dramatisk avslutning.

In till upploppet hade svenskorna sällskap av Tiril Udnes Weng, erkänt duktig spurtare. Men Karlsson vägrade släppa den norska världscupledaren förbi sig, och tog sig först över mållinjen.

– Jag hade bara fullt fokus på mållinjen och gav allt jag hade, säger Karlsson i Viaplay.Jag hade egentligen ingen koll på var hon var. Men jag visste att jag skulle över mållinjen.

Det är Karlssons andra världscupseger för säsongen efter att också ha vunnit jaktstarten under premiärhelgen i finländska Ruka förra veckan.

Tiril Udnes Weng blev tvåa, några tiondelar före Ebba Andersson.

De 20 kilometerna i Lillehammer kördes på en sexvarvsbana. Under de första fem varven var det en stor klunga som följdes åt, men in på det sista satte Karlsson in ett ryck och fick snabbt några meter.

– Det var riktigt tajt och stressigt under fem varv så jag kände att jag var tvungen att försöka mig på något. Jag blev dock väldigt trött uppe på toppen så det var skönt att Ebba och Hennig kom i kapp och hjälpte mig, säger Karlsson.

Frida Karlsson och Ebba Andersson. Foto: Marius Simensen/Bildbyrån

Ebba Andersson och Katharina Hennig var snabbt i kapp Karlsson, och inte minst tyskan såg stark ut. Då knäcktes Hennigs ena stav, varpå hon snabbt tappade kontakten till svenskorna.

Men Karlsson och Andersson lyckades inte heller hålla övriga distanserade.

– Det var såpass mycket lättare att ligga bakom i dag. Vi visste att även om vi hade några sekunder på toppen, så kommer det vara tufft att hålla undan. Så att det blev som det blev på slutet, det tror jag att vi båda var väldigt nöjda med, säger Ebba Andersson till Viaplay.

Ett stort antal åkare kom upp i rygg på svenskorna, men det var bara en – Tiril Udnes Weng – som till slut kunde utmana. Norskan lyckades ta sig förbi en av dem, men Ebba Andersson var ändå nöjd med tredjeplatsen. Särskilt efter att i fredags ha missat pallen med en tiondels sekund.

– Det var skönt att ta steget upp på pallen efter att ha missat den med minsta möjliga marginal häromdagen, säger Ebba Andersson.

En annan svenska som hade all anledning att vara nöjd var Moa Ilar, som slog till med en sjätteplats. 25-åringen var bara fyra sekunder från segern, och mindre än två sekunder från platsen.

– Jag är jättenöjd. Det är mycket känslor. Det här är ett kvitto på att man har kapaciteten att faktiskt vara med och fajtas om pallplatserna, säger Moa Ilar.